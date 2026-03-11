Na valorizace by podle MPSV bylo příští rok potřeba 230 milionů korun, v roce 2028 pak 1,6 miliardy a v posledním roce volebního období 2,9 miliardy korun. Zvýšení rodičovské, její valorizaci i další změny na podporu rodin navrhovali před nedávnem i opoziční poslankyně a poslanci STAN, lidovců či Pirátů. Vláda jejich návrhy nepodpořila.
Rodičovská se naposledy zvedla od ledna 2024, a to z 300 000 na 350 000 korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700 000 korun, připomnělo v podkladech k novele ministerstvo. Teď navrhuje od ledna růst částky zhruba o 14 procent.
„Změna má za cíl snížení dopadů inflace a zlepšení situace rodin s dětmi včetně lepšího sladění osobního a pracovního života například tím, že navýšený rodičovský příspěvek umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti,“ uvedli v podkladech k novele autoři.
Narozených dětí v Česku v posledních letech každý rok ubývalo, méně je tak i příjemkyň či příjemců rodičovské. Loni v prosinci podle údajů ministerstva poslaly úřady práce rodinám 208 100 příspěvků. O rok dřív jich bylo 231 400. Minulý rok výdaje činily 27,9 miliardy korun, předloni pak 29,2 miliardy korun.
Připomínky k návrhu můžou ministerstva, úřady, odboráři či zaměstnavatelé posílat do 9. dubna. Poté předlohu projedná kabinet.