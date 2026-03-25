Předání úspor, které dětem během života nastřádali, má podle mnoha rodičů smysl především ve chvíli, kdy potomci začínají samostatný život. Před dovršením 25 let dítěte by chtělo úspory předat 69 procent rodičů ve věku 25 až 39 let. Peníze tak mohou sloužit například při studiu, při hledání prvního bydlení nebo na začátku pracovní kariéry.
„Bohatnutí společnosti v posledních více než třech dekádách vede k tomu, že částka do začátku života věnovaná rodiči jejich dětem se v čase mírně zvyšuje, jakkoli si zachovává jistou střídmost,“ popisuje Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.
Podle českých rodičů je pro start do života ideální částka pod 200 tisíc korun. Dětem pravidelně spoří nebo investuje 35 procent rodičů. Nejčastěji přitom odkládají částku do jednoho tisíce korun měsíčně.
Ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani doplňuje, že ačkoliv rodiče ve většině případů odkládají každý měsíc stejnou částku, finanční výsledky se dramaticky liší v závislosti na formě, jakou zvolí. „Ti, kteří investují, dají dětem k osmnáctinám dvakrát více než ti, kteří ty stejné peníze odkládají na spořicí účet. Je tedy potřeba promyslet, jakým způsobem odkládám.“
Na druhou stranu je třeba počítat také s tím, že zatímco na spořícím účtu jsou peníze v bezpečí, v případě investování zůstává riziko ztráty peněz.
Čtyři z deseti rodičů se nebojí na peníze sáhnout
Přibližně tři z deseti rodičů přiznávají, že v případě výpadku příjmů či jiné krizové situace by použili finance, které naspořili svým dětem. Ve chvíli, kdy by se jejich situace zlepšila, by však měli snahu peníze dětem vrátit. Zhruba každý desátý rodič by tyto peníze využil jako běžnou součást rodinné rezervy, třeba na potřeby pro děti, na financování jejich zájmů ale i na neočekávané opravy domácího vybavení nebo rodinného auta.
Bohatší rodiny s méně potomky jsou více přesvědčené o tom, že by se dětem na na naspořené peníze nemělo sahat. Podle expertů ale není nutné trvat na tom, že peníze jsou nedotknutelné.
„Investicí do budoucnosti dítěte není jen finanční pomoc, ale také vzdělání, rozvoj talentu, sport nebo čas a energie, které rodiče věnují výchově,“ upozorňuje hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák.
Hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s ním souhlasí a považuje za škodu nechávat peníze na účtu, kde se nezhodnocují. „To už je podle mě mnohem lepší investovat přímo do dítěte. Investice do lidského kapitálu je nejvýnosnější především v raném dětství.“
|
Čtvrtina rodičů dětem nic nedá
Přístup rodičů k finanční podpoře dětí není v české společnosti jednotný. Čtvrtina rodičů pro průzkum uvedla, že svým dětem žádné úspory nedalo ani neplánuje dát. Tito rodiče častěji zastávají názor, že není nutné dětem předávat finanční rezervu hned na startu od života. Očekávají, že se děti postaví na vlastní nohy a vybudují si vlastní zázemí samy.
Nejčastěji samostatnost vyžadují rodiče s nižším vzděláním a ti starší, kteří sami od svých rodičů žádnou výraznější finanční pomoc nedostali. Podle Hampla je to častý názor i u nejvíce bohatých lidí, kteří spíše investují do osobního rozvoje dětí.
Naopak mladší rodiče ve věku 25 až 39 let dětem do začátku přispívat chtějí. Nic dětem dávat nechce jen 13 procent z nich. „Mladší generace vnímá pomyslný odrazový můstek zásadněji a je i trochu ambicióznější ve svém přístupu,“ vysvětluje výsledky průzkumu Kryštof Rybáček ze společnosti Behavio.
|
Jak s penězi rozumně zacházet
Vedení k finanční gramotnosti v průzkumu označilo za důležité nebo naprosto klíčové přibližně 94 procent rodičů. Podobně silně rodiče zdůrazňují také podporu vzdělání a rozvoje talentu.
„Je pozitivní vidět, že rodiče přikládají tak velký význam finanční gramotnosti a schopnosti dětí rozumět penězům,“ upozorňuje Novák. Ten také oceňuje, že velká část rodičů dětem buď spoří nebo spořit chce. „To u předchozích generací nebylo zvykem.“
Že dříve děti k osmnáctinám větší obnosy nedostávaly dokládají také data z průzkumu. Spoření založené rodiči v mládí dostala jen zhruba čtyři procenta respondentů a investice jen asi tři procenta z nich.
|
Polovina úspor je na účtech rodičů
Na jméno dítěte je vedena přibližně polovina peněz, které rodiče dětem spoří. V ostatních případech zůstávají tyto prostředky psané na rodiče nebo jsou rozdělené mezi více řešení. Peníze, které mají rodiče připravené pro děti, tak často zůstávají součástí rodinných financí.
„Pokud rodina dlouhodobě vytváří úspory s cílem pomoci dítěti, je rozumné, aby nad nimi měla kontrolu až do okamžiku, kdy je dítě připravené s nimi zodpovědně nakládat. Načasování jejich předání může být stejně zásadní, jako samotná výše naspořené částky,“ říká Novák.
Jana Brodani vysvětluje, že rodiče často k vedení peněz na svoje jméno vedou čistě technické důvody. „Je komplikované vést peníze na jméno dítěte. Zákon totiž požaduje, aby rodiče při každé změně žádali o svolení opatrovnického soudu. Proto rodiče raději volí jednodušší cestu a vedou to na svoje jméno. Nyní vedeme intenzivní jednání o úpravě zákona, která by správu dětských financí podstatně zjednodušila.“
Problém může být smrt rodiče i rozvod
Co by se s úsporami pro děti stalo při rozvodu nebo jejich úmrtí, ale rodiče často nevědí. Situaci považuje za vyřešenou jen polovina respondentů průzkumu. Každý pátý rodič na krizové situace sice pamatuje, ale konkrétní řešení zatím nemá. Další přibližně pětina si myslí, že není nutné toto téma vůbec řešit, a zhruba každý šestý rodič přiznává, že o této situaci nikdy nepřemýšlel.
„Neochotu rodičů jasně uspořádat rozdělení dědictví mezi děti pokládám za jedno z největších selhání, kterých se rodiče můžou dopustit. Následné hádky dětí, nebo přinejmenším jejich partnerů a partnerek, často končí nevraživostí na celý zbytek života,“ varuje ekonom České spořitelny Michal Skořepa. „Rodiče by si o uspořádání dědictví měli s dětmi jasně a upřímně promluvit a pak rozhodnout, a to samozřejmě i v případě, že toto uspořádání nemůže být zcela spravedlivé.