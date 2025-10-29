V Ústí nad Labem začali psát novou kapitolu robotické chirurgie

DaVinci SP je prvním přístrojem, umožňujícím zavedení nástrojů do těla pacienta prostřednictvím jediného portu vstupem o průměru pouhých tří centimetrů. První dvě pacientky podstoupily na novém robotickém systému resekci ledviny pro zhoubný nádor. Operace provedl 18. října se svým týmem MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie a vedoucí ústeckého CRCH.
„Pacientky byly již 20. října propuštěny do domácího ošetřování, když jedné z nich jsme odstranili nádor na části její jediné ledviny. Ženě je 83 let. Pacientky nepotřebovaly ani analgetika, ani drény, ani jipovou péči. Jde o ukázku dalšího velkého pokroku v miniinvazivitě pro pacienty. Vše skončilo pouze třícentimetrovou jizvou, výkon pacientkám způsobil jen minimální bolest,“ informoval o výsledku první české operace s pomocí jednoportového robotického systému doktor Schraml.
Vizitka Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní
Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a.s. – Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie
a robotické chirurgie (KURCH) v ústecké Masarykově nemocnici zahájilo svoji činnost 19. srpna 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny.
Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných místech lidského těla, například v dutině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.
Od roku 2008 do 29. září 2025 operatéři provedli 5568 roboticky asistovaných operací, u 3808 z nich šlo o prostatektomii pro zhoubný nádor.
CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy daVinci. V květnu roku 2015 je nahradil nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě.
Nový model navíc přinesl významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci. V roce 2025 daVinci Xi doplnil jednoportový robotický systém daVinci SP s technologicky jedinečným řešením, které umožňuje provádět zákroky v úzkých anatomických prostorech, minimalizuje invazivitu díky jednomu vstupu, zajišťuje plnou triangulaci nástrojů uvnitř těla a nemá na trhu rovnocennou alternativu.
Robotika v Ústí nad Labem – sázka výrobce na jistotu
Co rozhodlo, že u nás jedinečný přístroj měl premiéru právě v Ústí nad Labem? Krajská zdravotní, s ohledem na letité zkušenosti s multiportovou variantou robota DaVinci, je aktuálně školícím centrem pro zaškolování v práci na chirurgických robotech DaVinci. Z tohoto důvodu byl také robotický systém DaVinci Single Port nabídnut právě Krajské zdravotní. Výrobce totiž tuto variantu chirurgického robota nabízí výhradně pracovištím, které již dostatečným způsobem ovládají práci na přístroji ve variantě Multi Port. S ohledem na nabízenou opci o rozšíření konzole o duální variantu potřebnou k plnohodnotnému zaškolení se Krajské zdravotní zároveň pro zdejší pracoviště jeví perspektiva stát se školícím centrem minimálně pro střední a východní Evropu.
A tak odborníci v Krajské zdravotní mají s multiportovým robotickým systémem, dá se říct bez nadsázky, obrovské zkušenosti. Ročně s ním provádějí stovky operací. „Podmínkou výrobce, aby někam nainstaloval singlport, je právě velká zkušenost s multiportovým systémem. Jde o jakousi nadstavbu nad dosavadní robotickou chirurgii s více porty. Přístroj bereme od stejného výrobce, který má dominantní postavení a první s ním přišel na trh. Logika ovládání právě získaného daVinci SP je stejná jako u předchozích systémů,“ doplnil Jan Schraml.
Některé výkony, dosud realizované s pomocí systému multiportového da Vinci Xi, tak nyní bude možné provádět na singlportovém daVinci SP. Jde o další skok, podobně, jako když se přecházelo z otevřené operativy k laparoskopii, a z laparoskopie do multiportové robotiky. „Také se tím zase odborně posouváme a vypadá to, že máme to štěstí, že jsme opět na čele rozvoje práce v robotice. V našem případě nejde jen o první singlportový robotický systém v České republice, ale v celé střední a východní Evropě. Jsme zase tím odborným lídrem na trhu.“
Jak to bylo, jak to bude…
„Dosud běžné jsou systémy, kdy operujeme několika porty. Zjednodušeně řečeno: pacient má v sobě několik děr, kterými zavedeme nástroje. A my nyní některé výkony, dosud prováděné takzvaně multiportově, můžeme nahradit zákroky s pomocí jednoho portu. Tím pacientovi do těla zavedeme tři centimetry širokým vstupem všechny nástroje a jemu po operaci zůstane pouze jediná, třícentimetrová jizva. Jednoportový systém tak využijeme například při hysterektomiích u žen, kdy se do těla zavede pupkem pouze jeden port, provede se operace a vlastní odstraněná děloha se vyvede pochvou, která se zašije a pacientka bude mít v tom místě na sobě viditelnou pouze jednu malou jizvu. Nebo právě při resekcích tumorů ledvin, které byly náplní našeho prvního operačního programu s asistencí robotického systému daVinci SP,“ vysvětluje doktor Schraml.
V prostatické základní chirurgii se podle jeho slov ukazuje další prostor, kdy se vstoupí jedním otvorem v pupku, mimo zavedené sítě od tříselných kýl. Operatér se k operovanému místu dostane lépe, než tomu bylo s multiportovými systémy.
„Ale stejně bude určité velké procento výkonů plně indikováno jen a pouze na onu vícevstupovou robotickou chirurgii. Jednoportový systém přináší rozšíření spektra: jednodušší výkony bude možno provádět singlportem, pro pacienty podstatně šetrnějším. Jednoznačnými výhodami pro pacienta jsou menší invazivita, snížená incidence krvácení, snížená spotřeba analgetik a zkrácení délky hospitalizace,“ shrnuje na základě svých bohatých zkušeností a za téměř dvě desetiletí získaných poznatků v oboru chirurg.
Portfolio hrazených výkonů se rozšiřuje
Rozšiřuje se portfolio pojišťovnami hrazených výkonů s robotickou asistencí, i na základě možností využití robotické chirurgie dalšími medicínskými specializacemi a obory. Jak se ten vějíř rozevřel během posledních pěti let?
„V začátcích robotické chirurgie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, když jsme kupovali před sedmnácti lety první systém, jsme byli první, revoluční pracoviště a neměli jsme vůbec zajištěny od zdravotních pojišťoven úhrady pro takové výkony. Vedení Krajské zdravotní s nimi jednalo, když už robotický systém v nemocnici byl, aby nám je začaly hradit. Zpočátku se úhrada týkala tří výkonů, jimiž byly resekce nízkého rekta pro karcinom, hysterektomie pro karcinom a prostata pro karcinom. Musím říct, že pojišťovny byly progresivní, narůstá spektrum výkonů, protože se prokazuje, že využití robota má u pacientů obrovský benefit,“ kvituje aktuální postavení robotické chirurgie z pohledu zdravotních pojišťoven šéf ústeckého centra robotické chirurgie. U jeho vlastního oboru, kterým je urologie, jsou podle jeho slov hrazeny všechny výkony, které lze s robotem provádět. Je to i v přímé souvislosti se skutečností, že se hluboce rozvíjí počet robotických center.
Více pacientů vyžaduje více robotických systémů
„V současnosti je v České republice přes dvacet pracovišť, v letošním roce bude instalováno dvacet až třicet systémů, není větší nemocnice, která by neměla robotický systém. Velké fakultní nemocnice již berou za rutinní, že musí mít dva a více systémů, aby byly schopny odoperovat velké množství pacientů, které je k těmto operacím indikováno. V posledních letech se robotika ukazuje jako obrovský benefit pro hrudní chirurgii. Velká část těchto pacientů bude operována jednoportovým systémem, který je pro ně méně zatěžujícím. Pneumoonkochirurgické centrum v ústecké Masarykově nemocnici plánuje provést 100–130 výkonů ročně,“ vidí jako již velmi blízkou budoucnost tohoto moderního oboru přednosta Schraml.
V Centru robotické chirurgie Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem bylo provedeno na tisíce výkonů, na stávajícím systému da Vinci Xi se provádí čtyři sta operací ročně – v běžné pracovní době. „Domnívám se, že čím, obecně klesá – bohužel – připravenost mladých lékařů u základní otevřené operativy a laparoskopie, o to bude větší tlak na rozvoj robotiky, v níž se budou mladí lékaři, díky frekvenci výkonů, cítit bezpeční a dostatečně erudovaní,“ uzavírá optimisticky.