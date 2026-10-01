Roboti na konferenci tančili i točili pivo. K samostatnosti však mají daleko

„Jsem humanoidní robot, a přesto – nebo možná právě proto – je mi velkou ctí zahájit jedenáctý ročník Týdne inovací,“ hřímal Ignác a poněkud strojově u toho gestikuloval. Řeč měl připravenou předem od svých lidských pánů a z pódia mu po vystoupení museli pomoct dolů.
O něco šikovnější byl robotický pes Cvrček, který uprostřed jedné z debat začal pobíhat mezi diváky. U těch, kteří projevili zájem, se zastavil, aby se nechal pohladit. Z dálky to vypadalo, jako by je očuchával. Nakonec vyskočil na pódium a zastavil se u jednoho z řečníků, který ho podrbal na místě, kde by měl živý pes hlavu. I Cvrčka nicméně na dálku ovládal člověk.
Ukazuje to rozdíl mezi současným stavem vývoje softwaru a fyzické robotiky: zatímco v oblasti umělé inteligence došlo v posledních letech k obrovskému pokroku a některé systémy dnes dokážou samostatně plánovat a provádět řadu úkolů, přenést podobnou míru autonomie do fyzického světa je podstatně složitější. Robot se musí vypořádat s nepředvídatelným prostředím, pohybem, překážkami i fyzickým kontaktem s lidmi a předměty. Právě to bylo jedním z témat konference.
Robot do domácnosti? Zatím jen na hraní!
„Mnoho firem i jednotlivců očekává, že si koupí humanoidního robota, vybalí ho a řeknou: ‚Tady je prádlo, tady myčka, udělej to za mě,‘ ale taková realita ještě rozhodně není,“ uvedl v debatě vedoucí prodeje robotiky ve společnosti Alza Vojtěch Hrazdil.
„Abych byl upřímný, robotů máme hlavně plné powerpointové prezentace,“ dodal Lukáš Altman Kousal, odborník na lisovací procesy a digitalizaci ve společnosti Škoda Auto. „Momentálně hledáme možnosti využití v celém výrobním procesu, například v lisovnách, svařovnách, na montážních linkách, v lakovnách a podobně,“ doplnil.
Prvními uživateli robotických prototypů jsou univerzitní týmy, odvážné firmy, ale i nadšení jednotlivci. Právě Altman Kousal při debatě zmínil, že si domů koupil robotického psa jen tak „na hraní“.
Řečníci se nicméně shodli, že potenciál pro roboty je velký, ať už v továrnách, v prostředích, která nejsou pro člověka bezpečná, nebo třeba i ve zdravotnictví, v péči o staré a nemocné lidi. „Existují situace, kdy pacienti nedávají přednost lidským ošetřovatelům, zejména pokud se nacházejí ve stavu, který je pro ně nějakým způsobem vysilující nebo třeba i trapný.
Například pacient po mrtvici, který potřebuje rehabilitaci: ta vyžaduje hodiny a hodiny opakovaných pohybů, jež se nejlépe provádějí přímo na lůžku. V přítomnosti jiné lidské bytosti se pacient může cítit zahanbeně. V kontaktu s robotem může být uvolněnější. Nemusí řešit, co si o něm zdravotní sestra myslí,“ popisoval Branislav Zigo, doktorand na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
Na výstavě letošního Týdne inovací byly roboti největším lákadlem, těch humanoidních se představilo celkem čtrnáct, někteří před účastníky předváděli tanečky, jiní na ně už z dálky mávali. A byly tu i další typy robotů: Zatímco jedno robotické rameno hrálo dámu, druhé zase točilo pivo, přičemž naklánělo kelímek s přesností zkušeného výčepního.
Prosadila se i jiná témata týkající se inovací. Nizozemský architekt Winy Maas představil svou vizi moderního města, jehož budovy jsou prorostlé stromy, kde lidé žijí v symbióze i se zvířaty. Jeho čerstvý projekt Rotterdam Rocks připomíná hromádku oblázků naskládaných na sebe, obrostlých stromy, mechem a popínavými rostlinami. Na vizualizaci „budovy“ nechybí ani vodopád. Důležitým aspektem budoucích měst budou podle Maase rovněž drony.
AI, která píše zákony
Vedle odborníků, vizionářů a lídrů z byznysu vystupují na Týdnu inovací i politici: bývalý slovenský prezident Andrej Kiska, bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský nebo ministr Karel Havlíček. „Mou filozofií je, že motorem hospodářského růstu není vláda, Evropská komise ani stát, nýbrž soukromý sektor. Úlohou vlády či státu je pak vytvářet pro podnikatelskou sféru příznivé prostředí,“ prohlásil Havlíček ve svém úvodním projevu.
Pro iDNES.cz se následně vyjádřil v tom smyslu, že si umělá inteligence pomalu razí cestu i do státní správy a může psát i zákony. „Postupně zavádíme AI do státní správy na různých úřadech. Typickým příkladem je ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví a resort obrany,“ uvedl Havlíček.
Týden inovací 2026
Koná se 1.–3. října 2026 v pražském ČSOB Kampusu.
První dva dny nabídnou především odborný a byznysový program a networking, třetí den se více otevře široké veřejnosti.
Celkem nabídne 4 tematické stage, více než 400 řečníků a 200 seminářů.
Očekává se účast 15 000 návštěvníků, 200 startupů a 80 investorů a VC fondů.
Bývalý šéf resortu zahraničí Lipavský byl součástí panelu o evropském zaostávání v takzvaném AI závodu. Zatímco zbytek světa, zejména Spojené státy americké a Čína se v oblasti umělé inteligence a nových technologií posouvají mílovými kroky dopředu, Evropská unie není v tomto ohledu konkurenceschopná. Podle Lipavského je mimo jiné problém v tom, jak EU přistupuje k regulaci.
„Chybou zákonodárců často je, že regulují buď příliš brzy nebo naopak příliš pomalu. A v EU můžeme pozorovat oba tyto scénáře,“ vysvětloval Lipavský. „Domnívám se, že EU regulovala umělou inteligenci až příliš přísně. To zpomalilo její vývoj v Unii a některé věci to zkomplikovalo. Na druhé straně bych řekl, že EU nebyla dostatečně důsledná v regulaci velkých platforem z hlediska jejich přístupu k dětem,“ dodal bývalý ministr zahraničí.