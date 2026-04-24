Společnost M2C rozšiřuje své portfolio o autonomního robota. Ten se samostatně pohybuje v prostorách pražského obchodního centra, sbírá odpadky a zároveň funguje jako komunikační kanál.
Pracuje bez dozoru a řídí se předem nastaveným plánem. Díky kombinaci umělé inteligence, kamer a senzorů se orientuje v prostoru, mapuje okolí a vyhýbá se překážkám i návštěvníkům. Součástí zařízení je obrazovka, která slouží k informování i reklamě.
Technologie je zatím ve fázi testování a firmy ho mohou využívat zdarma, marketingový prostor zatím využívá firma M2C. „Kromě toho, že nám reálně pomáhá s úklidem, je robot zpestřením pro návštěvníky, kteří na něj reagují pozitivně a rádi do něj odpadky odkládají,“ říká Ondřej Pěnička z M2C.
|
Zařízení vydrží v provozu až devět hodin a pojme desítky kilogramů odpadu. Po vybití se robot sám vrátí do stanice a dobije. Ovládání je možné na dálku přes mobilní aplikaci.
„U návštěvníků se tato novinka těší velkému zájmu a mnozí se za pojízdným košem otočí, malé děti ho nadšeně pronásledují,“ uvedla marketingová manažerka Martina Tlustá. Podle ní je myšlenka pohybujícího se odpadkového koše zaujala, protože věří, že návštěvníky přirozeně motivuje k tomu, aby odpadky házeli tam, kam patří, a přispívá tak i k jejich ekologické osvětě.
Jméno P.E.P.E. nevzniklo náhodou. Robotický koš spojuje několik klíčových vlastností, jejichž počáteční písmena tvoří jeho název. Podle firmy je praktický, efektivní, přívětivý k návštěvníkům díky naprogramovanému úsměvu a zároveň ekologický.
Roboti ano, ale...
Podle analytiků z trhu dávají autonomní roboti smysl hlavně tam, kde jde o rutinní činnosti. „Nejde už jen o experiment, ale o cílené nasazení tam, kde je prokazatelná efektivita,“ uvádí Roman Gusejnov ze společnosti Admasys CZ. Největší přínos vidí v logistice, úklidu a monitoringu. Naopak v přímém kontaktu se zákazníkem mají technologie zatím limity.
Podobně situaci vnímá i kreativní segment. „Nejde jen o reklamní poutač, ale o nástroj s reálným využitím,“ říká Jan Vašík z agentury Fairy Tailors. Upozorňuje ale na delší návratnost investice. Podle něj může pomoci lepší zapojení robota do marketingových aktivit.
|
Kritičtější pohled nabízí AI specialista David Strejc. Podle něj jsou současní roboti spíše atrakcí než funkčním nástrojem. „Pokud se nenaučí jednat jako agent a nabídnout personalizovanou službu, zůstávají jen drahým zařízením,“ říká. Skutečný přínos podle něj přijde až s hlubší integrací do provozu prodejen.
Naopak z pohledu marketingu mají roboti potenciál zaujmout. „Pohybující se prvek má větší šanci přitáhnout pozornost než statická reklama,“ uvádí Hana Staniowská z agentury Timplich. Klíčová je podle ní jednoduchost a srozumitelnost sdělení.
Roboti pomáhají i jinde
Nasazení robotů se neomezuje jen na úklid v obchodních centrech. Na trhu se objevují i další konkrétní využití v gastronomii a maloobchodě.
Hotelová síť Orea Hotels & Resorts již s roboty pracuje dlouhodobě. V šumavském hotelu Horizont na Špičáku obsluhují hosty robotické servírky. V pražském hotelu Pyramida pomáhají s jednoduchými rutinními úkony. Zaměstnanci tak získávají více času na práci s hosty.
Podobný trend je patrný i v maloobchodě. Prodejna Kaufland na pražském Barrandově testuje robota Tallyho, který kontroluje ceny na etiketách a sleduje dostupnost zboží v regálech. Technologie zároveň ověřuje, zda je zboží správně umístěné. Další automatizace se objevuje i u vah na ovoce a zeleninu, které samy rozpoznají, co zákazník váží.