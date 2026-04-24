Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí

Veronika Bělohlávková
  13:49
Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze 9. Firma momentálně testuje jeho přínos, odborníci ale upozorňují na limity i nejasnou návratnost.

Společnost M2C rozšiřuje své portfolio o autonomního robota. Ten se samostatně pohybuje v prostorách pražského obchodního centra, sbírá odpadky a zároveň funguje jako komunikační kanál.

Pracuje bez dozoru a řídí se předem nastaveným plánem. Díky kombinaci umělé inteligence, kamer a senzorů se orientuje v prostoru, mapuje okolí a vyhýbá se překážkám i návštěvníkům. Součástí zařízení je obrazovka, která slouží k informování i reklamě.

Technologie je zatím ve fázi testování a firmy ho mohou využívat zdarma, marketingový prostor zatím využívá firma M2C. „Kromě toho, že nám reálně pomáhá s úklidem, je robot zpestřením pro návštěvníky, kteří na něj reagují pozitivně a rádi do něj odpadky odkládají,“ říká Ondřej Pěnička z M2C.

Hoteloví roboti zaměstnancům šetří čas. Vysávají a doručují občerstvení

Zařízení vydrží v provozu až devět hodin a pojme desítky kilogramů odpadu. Po vybití se robot sám vrátí do stanice a dobije. Ovládání je možné na dálku přes mobilní aplikaci.

„U návštěvníků se tato novinka těší velkému zájmu a mnozí se za pojízdným košem otočí, malé děti ho nadšeně pronásledují,“ uvedla marketingová manažerka Martina Tlustá. Podle ní je myšlenka pohybujícího se odpadkového koše zaujala, protože věří, že návštěvníky přirozeně motivuje k tomu, aby odpadky házeli tam, kam patří, a přispívá tak i k jejich ekologické osvětě.

Jméno P.E.P.E. nevzniklo náhodou. Robotický koš spojuje několik klíčových vlastností, jejichž počáteční písmena tvoří jeho název. Podle firmy je praktický, efektivní, přívětivý k návštěvníkům díky naprogramovanému úsměvu a zároveň ekologický.

Roboti ano, ale...

Podle analytiků z trhu dávají autonomní roboti smysl hlavně tam, kde jde o rutinní činnosti. „Nejde už jen o experiment, ale o cílené nasazení tam, kde je prokazatelná efektivita,“ uvádí Roman Gusejnov ze společnosti Admasys CZ. Největší přínos vidí v logistice, úklidu a monitoringu. Naopak v přímém kontaktu se zákazníkem mají technologie zatím limity.

Podobně situaci vnímá i kreativní segment. „Nejde jen o reklamní poutač, ale o nástroj s reálným využitím,“ říká Jan Vašík z agentury Fairy Tailors. Upozorňuje ale na delší návratnost investice. Podle něj může pomoci lepší zapojení robota do marketingových aktivit.

Nová prodejna Kauflandu: hvězdami jsou robot Tally a váha, která sama pozná ovoce

Kritičtější pohled nabízí AI specialista David Strejc. Podle něj jsou současní roboti spíše atrakcí než funkčním nástrojem. „Pokud se nenaučí jednat jako agent a nabídnout personalizovanou službu, zůstávají jen drahým zařízením,“ říká. Skutečný přínos podle něj přijde až s hlubší integrací do provozu prodejen.

Naopak z pohledu marketingu mají roboti potenciál zaujmout. „Pohybující se prvek má větší šanci přitáhnout pozornost než statická reklama,“ uvádí Hana Staniowská z agentury Timplich. Klíčová je podle ní jednoduchost a srozumitelnost sdělení.

Roboti pomáhají i jinde

Nasazení robotů se neomezuje jen na úklid v obchodních centrech. Na trhu se objevují i další konkrétní využití v gastronomii a maloobchodě.

Hotelová síť Orea Hotels & Resorts již s roboty pracuje dlouhodobě. V šumavském hotelu Horizont na Špičáku obsluhují hosty robotické servírky. V pražském hotelu Pyramida pomáhají s jednoduchými rutinními úkony. Zaměstnanci tak získávají více času na práci s hosty.

Podobný trend je patrný i v maloobchodě. Prodejna Kaufland na pražském Barrandově testuje robota Tallyho, který kontroluje ceny na etiketách a sleduje dostupnost zboží v regálech. Technologie zároveň ověřuje, zda je zboží správně umístěné. Další automatizace se objevuje i u vah na ovoce a zeleninu, které samy rozpoznají, co zákazník váží.

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí

Robotický odpadkový koš P.E.P.E byl firmou M2C poprvé nasazený v obchodním domě...

Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze...

24. dubna 2026  13:49

Nová dceřiná firma by měla vzniknout do roka, plánuje vedení ČEZ

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a předseda představenstva...

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...

24. dubna 2026  9:39,  aktualizováno  12:33

Konec levného létání? Co všechno lze čekat kvůli nedostatku leteckého paliva

Komentář
Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody ve...

Ruch na obloze v některých koutech světa pomalu utichá. Například německý dopravce Lufthansa oznámil, že od května zruší dvacet tisíc původně plánovaných letů. Jde o jeden z největších výpadků...

24. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

ČEZ a Rolls-Royce uzavřely dohodu o modulárních reaktorech. První by měl stát v Temelíně

SMR je jaderný štěpný reaktor, který má menší rozměry a výkon než konvenční...

Zástupci energetické skupiny ČEZ uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a...

24. dubna 2026  11:43

Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z...

23. dubna 2026  14:29,  aktualizováno  24. 4. 9:42

Španělsko vsadilo na vítr. Jak se vyrábějí lopatky pro obří větrníky

Na kraji výrobního areálu společnosti Vestas ve španělském Daimeilu je...

Suchou větrnou náhorní plošinu La Mancha nacházející se ve vnitrozemí Španělska proslavil Don Quijote a historické větrné mlýny. Dnes dominují této oblasti turbíny větrných elektráren. Vítr stabilně...

24. dubna 2026

Půdu v Česku investoři skupovat nebudou, mimo EU je to jednodušší, říká odborník

Premium
Předseda JTZE Jan Šimek

Místo nákupu farem si je pronajímáme, říká v rozhovoru s iDNES.cz předseda JTZE Jan Šimek. V Česku podle něj nejsou největší farmy v Evropě, podle tržeb jsou větší například ve Francii. A zavedl by...

24. dubna 2026

Nůžky mezi bohatými a chudými se dál rozevírají. Miliardářů přibývá, říká analýza

„Lidé proti miliardářům“, hlásá transparent jednoho z účastníků protestu proti...

Miliardářů ve světě dál přibývá a podle všeho tento trend v příštích letech nepoleví. Analýza společnosti Knight Frank ukazuje, že do roku 2031 by jich mohlo být na celém světě více než čtyři tisíce....

23. dubna 2026

Etiopie staví největší letiště Afriky. Bude plné zahrad, ročně odbaví 110 milionů lidí

V Etiopii staví doposud největší africké letiště.

V Etiopii staví doposud největší africké letiště. Má zjednodušit přestupy po kontinentu, které cestující nyní absolvují hlavně v evropských městech. Práce na projektu, jehož náklady dosahují 12,5...

23. dubna 2026  19:37

Akcionáři Warner Bros schválili převzetí Paramountem za 110 miliard dolarů

Logo společnosti Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu Kč). Informovaly o...

23. dubna 2026  18:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Deutsche Telekom zvažuje fúzi s T-Mobilem. Vznikl by největší operátor na světě

Vlajky s logem společnosti Deutsche Telekom AG vlají před budovou ústředí v...

Společnost Deutsche Telekom AG zvažuje úplné sloučení se svou americkou pobočkou T-Mobile US, což by vedlo k vytvoření nadnárodní telekomunikační skupiny. Byla by to dosud největší veřejná fúze a...

23. dubna 2026

Maximální ceny pohonných hmot v pátek vzrostou o desítky haléřů na litr

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL na dálnici D3 v Chotýčanech....

Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v pátek o vyšší desítky haléřů za litr vzrostou. Maximální cena nafty se oproti čtvrtku zvýší o 88 haléřů na 42,04 Kč za litr,...

23. dubna 2026  15:52

