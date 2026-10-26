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Humanoidní robot předvedl ve studiu tanec, rovnováhu i smysl pro humor

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Tančí, udrží rovnováhu a mohou s vámi vést rozhovor. K univerzálnímu pomocníkovi však humanoidním robotům ještě hodně chybí. Vojtěch Hrazdil z Alzy a výzkumník Tomáš Jochman z ČVUT v debatě iDNES Lounge vysvětlovali, co dnes stroje skutečně zvládají, proč je poptávají firmy a kde se otevírá prostor pro český vývoj.

Hosté pořadu

Vojtěch Hrazdil
Alza

Vystudoval ekonomiku a management podniku. V Alza.cz působí jako Head of Robotics Sales a odpovídá za rozvoj robotického byznysu. Zaměřuje se na humanoidní a servisní robotiku a její využití ve firmách. Rozvíjí projekty pro firmy a veřejný sektor a uvádí nové robotické technologie na český a slovenský trh. Propojuje výrobce, vývojáře, integrátory, univerzity a zákazníky a podílí se na budování robotické komunity.

Tomáš Jochman
ČVUT

Absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze se zaměřením na Průmysl 4.0. Dokončuje doktorské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Od roku 2019 působí jako výzkumný pracovník na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. V rámci RICAIP Testbed Prague vede tým zaměřený na průmyslovou robotiku, digitální dvojčata a pokročilou automatizaci. Věnuje se přenosu technologií do průmyslové praxe. Je spoluzakladatelem Interdisciplinárního centra humanoidní robotiky (ICHR).

Představa je lákavá: koupíte robota, vybalíte ho a zadáte mu domácí práce. Právě s takovým očekáváním se však prodejci musejí vypořádávat. „Lidé si představují, že robotovi řeknou: ‚Uvař mi buřtguláš, poskládej prádlo, vyžehli.‘ To ještě rozhodně neumí,“ říká Vojtěch Hrazdil, který v Alze vede prodej robotiky.

Nejlevnější humanoid podle něj začíná přibližně na 240 tisících korun. Jde ovšem o neprogramovatelnou variantu určenou především k předvádění pohybů pomocí ovladače. Vývojové a průmyslově zaměřené stroje jsou podstatně dražší.

Hosty iDNES LOUNGE na téma humanoidní roboti jsou Tomáš Jochman, výzkumník, Team Leader, CIIRC ČVUT, Vojtěch Hrazdil, Head of Robotics Sales, Alza, moderátor Vladimír Vokál a Emil, humanoidní robot, Alza.
Tomáš Jochman, výzkumník, Team Leader, CIIRC ČVUT
Hosty iDNES LOUNGE na téma humanoidní roboti jsou Tomáš Jochman, výzkumník, Team Leader, CIIRC ČVUT, Vojtěch Hrazdil, Head of Robotics Sales, Alza, moderátor Vladimír Vokál a Emil, humanoidní robot, Alza.
Hosty iDNES LOUNGE na téma humanoidní roboti jsou Tomáš Jochman, výzkumník, Team Leader, CIIRC ČVUT, Vojtěch Hrazdil, Head of Robotics Sales, Alza, moderátor Vladimír Vokál a Emil, humanoidní robot, Alza.
21 fotografií

„Z krabice dostanete hodně zjednodušeně sofistikovanější autíčko na dálkové ovládání,“ přibližuje Hrazdil. Robot chodí, mává či předvádí připravené pohyby. Samostatnou orientaci v prostoru nebo hlasovou komunikaci je ale potřeba doplnit.

Místo dělníka zatím platforma pro vývoj

Právě proto si humanoidy pořizují výzkumné instituce a firmy, které se chtějí naučit jejich nasazování. Samotné tělo je výchozím bodem, rozhodující schopnosti mu musí dodat software.

„Pro nás je důležité mít hardwarovou platformu, na které se dá vyvíjet. Naší hlavní výzkumnou a vývojovou činností je software,“ vysvětluje Tomáš Jochman z ČVUT.

Jeho tým se soustředí na samostatnou manipulaci s předměty oběma rukama. Inspiraci hledá především ve výrobě, kde jsou pracoviště uzpůsobená člověku, ale firmám pro ně chybějí zaměstnanci.

„Na každé výrobní lince je spousta míst připravených pro člověka. Často vidíme, že je pracoviště prázdné, protože firmy nemají dost lidí,“ popisuje Jochman.

Podobné zkušenosti má i Hrazdil. Podniky podle něj oslovují Alzu s otázkou, zda už robot dokáže převzít činnost, pro kterou marně hledají pracovníka. Případnému nasazení ovšem předcházejí konzultace, vývoj a pilotní ověřování.

„Nejsem boxovací pytel.“ Robot Emil předvedl rovnováhu i smysl pro humor

Do studia iDNES LOUNGE dorazil také Emil, humanoidní robot Unitree G1 v programovatelné verzi EDU. Moderátor Vladimír Vokál s ním vedl krátký rozhovor, vyzkoušel jeho stabilitu a nechal si předvést gesta i taneční pohyby.

„Jsem připravený, baterka drží a nervozitu simuluju jen drobným robotím úsměvem,“ ohlásil Emil před prvními otázkami.

Při zkoušce rovnováhy vyrovnával strkání a reagoval i slovně. „Když do mě strčíte, snažím se to kompenzovat, ne urazit se,“ poznamenal. Později přidal upozornění: „Jsem stavěný na stabilitu a menší šťouchance, ale nejsem boxovací pytel.“

Předvedl plácnutí rukou, tleskání i mávání. Současně však připomněl hranice svých schopností. „Vymýšlet si nové gesto na místě nemůžu. Robotí seznam je daný a co není aktivované, to prostě neudělám.“

Řeč a pohyb přitom představují odlišné vrstvy jeho fungování. Podle Hrazdila dostal Emil konverzační schopnosti díky softwaru od jednoho ze zákazníků, který využívá ChatGPT. Předvedené taneční a další pohybové sekvence jsou součástí základních schopností stroje. Ruce měl Emil při ukázce pouze gumové, bez aktivního úchopu.

Na otázku po Asimovových zákonech robotiky odpověděl, že jde o literární představu. „V reálu je bezpečnost kombinace hardwaru, senzorů, omezení pohybu a softwaru,“ uvedl. Konkrétní bezpečnostní výbavu ani certifikaci však potvrdit nedokázal a odkázal na obsluhu a vývojový tým.

Proč je tužka těžší než tanec

Působivé taneční vystoupení, které Emil předvedl ve studiu, ještě ale neznamená, že stroj stejně snadno zvládne běžnou práci rukama. Při uchopování drobných předmětů rozhoduje přesnost, vnímání okolí a schopnost správně řídit úchop.

„Když robota vybavíte vhodnými senzory, můžete přesnost dostat na řády milimetrů,“ říká Jochman. Jeho tým podle něj zkoušel také model schopný rozpoznávat předměty, které předtím neviděl. „Kdybychom mu řekli, ať tužku vezme a dá ji do sklenice, udělá to.“

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Dalším krokem jsou ruce vybavené hmatovými senzory. Robot musí předmět udržet, reagovat na jeho vyklouzávání a současně jej nepoškodit. Vedle samotného pohybu potřebuje rozumět situaci, ve které se nachází.

V hotelu už hosta doprovodí

Jednodušší využití se objevuje ve službách. Hrazdil uvedl příklad zákazníka, který na Slovensku nasadil robota v hotelu. V namapovaném prostředí vítá hosty, doprovází je do restaurace a může jim představit aktuální menu.

„Pořád to není o tom, že nahradil nějakou pozici. Spíš zajímavě doplnil práci jednotlivých lidí,“ zdůrazňuje.

Robot Emil si umí plácnout.

Na ČVUT zase dokončili robotického průvodce výrobou. Podle Jochmana pracuje s lokálně uloženými informacemi, samostatně se pohybuje a návštěvníkům vysvětluje jednotlivé části provozu. Poptávky přicházejí také ze vzdělávání, potravinářství či sociálních služeb.

Právě při kontaktu s lidmi však zásadně vstupuje do hry bezpečnost. Aktivizovat seniory jednoduchým cvičením je jiný úkol než bezpečně přenášet pacienta. U takových činností zůstávají překážkou také možnosti konkrétního stroje a jeho nosnost.

A kdy humanoidi převezmou veškerou manuální práci? Jochman přes rychlost vývoje odmítá slibovat blízký termín. „Do deseti let určitě ne,“ odhaduje.

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