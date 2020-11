Sazka roste, nenecháme ji teď padnout, říká generální ředitel Chvátal

Sazka minulý týden oznámila investici ve výši 500 milionů eur (asi 13,3 miliardy korun) od mezinárodních investičních fondů Apollo. Chce se tak stát jedním z klíčových hráčů v loterijním a herním sektoru. Důraz nyní klade na inovace, organický růst i akvizice.

V rozpočtovém výboru Sněmovny mezitím přistál pozměňovací návrh o jejím vyšším zdanění. Poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) přišel s návrhem, který by skokově zvýšil loterijní sektorovou daň ze stávajících 35 procent na 55. Podle generálního ředitele Sazky Roberta Chvátala je ale taková kroková změna nekoncepční, neodpovídá zatížení podle společenské škodlivosti a firmu by poslala do ztráty.



Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny minulý týden prošel návrh, který by loterie zatížil pětapadesátiprocentní daní. Co by to znamenalo pro Sazku?

Bylo by to pro Sazku likvidační. Znamenalo by to konec Sazky, jak ji dnes známe. Museli bychom přistoupit k drastickým opatřením a změnám. Podle našich propočtů bychom udrželi asi jenom polovinu naší terminálové sítě. To by znamenalo nutnost zavřít tři až čtyři tisíce terminálů po celé republice.

Ty neslouží jen k podání loterijních lístků nebo prodání stíracího losu. Lidé z nich platí složenky za elektřinu nebo vodu. Z mnoha malých měst a vesnic po celé republice by zmizely místa s terminály, které v těchto obcích se špatnou dostupností nahrazují služby České pošty.



Robert Chvátal (52) Svou profesionální kariéru zahájil ve společnostech Procter & Gamble a Reckitt Benckiser.

Poté strávil 15 let v oblasti mobilních telekomunikací ve společnosti T-Mobile.

Nejprve jako marketingový ředitel společnosti T-Mobile Czech a později jako generální ředitel T-Mobile Slovensko a T-Mobile Rakousko.

Robert Chvátal je na pozici generálního ředitele Sazky od roku 2013.

Je také generálním ředitelem Sazka group a viceprezident asociace European Lotteries.

Proměnil by se nějak váš sázkařský model?

Například celá kategorie stíracích losů by ze dne na den přestala být rentabilní. K zásadním změnám by došlo u nejoblíbenějších her, kterými jsou loterie a zejména sportka. Všechny by se musely přesunout pouze do online prostředí. Prodej přes distribuční síť by skončil. Nemohli bychom klientům nabízet doplňkové atraktivní výhry, jako jsou auta, dovolené a podobně. Museli bychom drasticky snižovat náklady. Místo rozvoje by došlo k propadu celého našeho byznysu.



Takže byste úplně zrušili stírací losy?

Ano, ze dne na den by se z nich stal ztrátový byznys kvůli poměru vyplacených výher u losů. V celé Evropě se zrovna kategorie stíracích losů nebo takzvaných instantních loterií stává populárnější a dá se zákazníkovi nabízet s klidným srdcem, že se nejedná o návykovou záležitost. A my bychom je v Česku museli rušit kvůli nesmyslné legislativě?

To asi nikdo nechce. Politici hledají cesty, jak naplnit státní rozpočet. Zmíněné vyšší zdanění loterií nebo i například rulety má vynést 1,3 miliardy.

To je zásadní omyl předkladatele návrhu pana poslance Bělobrádka. Jeho jednoduchá matematika bez sebemenší znalosti ekonomiky našeho podnikání prostě nefunguje. Podle nás by zastavení kategorie stíracích losů a zásadní přiškrcení jackpotových her jako sportka naopak znamenalo pokles 1,1 miliardy do státního rozpočtu. Nejenže to je nesystematické, horkou jehlou ušité, ale pro rozpočet i škodlivé.

Celoevropský průměr loterijní daně je 52 procent, takže Česko je pod průměrem. Uvádí to i zpráva o loterijním sektoru v EU. To je podle vás nesystematické?

To je další omyl, kterým pan poslanec Bělobrádek argumentuje. Mimochodem on uvádí dokonce mylně výši 64 %. Vámi zmíněných 52 % není loterijní daň. Je to celkový evropský průměrný odvod loterií ze svých příjmů zpět do společnosti. To je zásadní rozdíl. Musíte porovnávat porovnatelné. Pokud je celkové daňové zatížení v průměru na úrovni asi 50 procent, my už na ní jsme. Nemůžeme brát v úvahu jen sazbu loterijní daně. V Česku si nemohou loterie odečíst daň z přidané hodnoty, plus jako každý jiný subjekt platíme daň ze zisku.

Zvýšit loterijní sazbu na 55 procent by znamenalo neadekvátní daňové zatížení na úroveň nějakých 70 procent. Každá daňová hranice má nějakou míru únosnosti a ta by byla překonána. Kdybychom promítli to, co navrhuje pan poslanec Bělobrádek, do našeho hospodaření za rok 2019, tak už by Sazka nebyla zisková, naopak by skončila ve ztrátě 60 milionů korun.

Ztráty budou počítat skoro všichni. Loterijní byznys patří mezi ty méně zasažené koronavirovou pandemií. Není proto na místě, aby se hazard více podílel na celospolečenských ztrátách?

Letos odvedeme státu na celkových daních asi 3,4 miliardy korun. To je 3,5krát více než před osmi lety, kdy jsme Sazku přebírali. Vyrovnávání se s pandemickou krizí nelze řešit restriktivní daní na dobu neurčitou. Je to nekoncepční.

Poslanecký návrh premiéra Babiše ponechat loterie a herní automaty na 35 procentech a zvýšit daň u ostatního hazardu je pro vás systematičtější?

Má hlavu a patu. To je totiž navýšení, které vláda navrhla už loni, nakonec došlo pouze ke zvýšení loterijní daně, a to o 12 procent. Už loni došlo k tomu, že Sazka byla „potrestána“ za úspěch, žádné jiné typy hazardu ne. Lex Sazka už jsme tady měli. Pokud má dojít k navýšení zdanění v tomto segmentu, dává smysl návrh pana premiéra.

Kvůli loňskému zvýšení loterijní daně o 12 procent jste se obrátili na Evropskou komisi. V odůvodnění tvrdíte, že český daňový řád nereflektuje společenskou nebezpečnost jednotlivých hazardních her a znevýhodňuje loterie. V jaké fázi nyní podnět je?

Máme informace, že se tím komise intenzivně zabývá. Dotazovala se regulátora, tedy českého ministerstva financí, to už odpovědělo. Nyní čeká na reakci z Bruselu. Efekt jednostranného zatížení by se dalším skokovým navýšením jen násobil. Já to možná řeknu příliš zjednodušeně.

To, že Sazka je výdělečná, neznamená, že je legitimní, aby byla „hračkou“ v rukou několika poslanců, kteří si pořádně nenastudovali problematiku hazardu u nás nebo nechtějí slyšet argumenty.

Když Sazka na sázkách vybere 16 miliard, tak kurzové sázky vyberou 85 miliard, a trh automatů dokonce 265 miliard. To je obrovský nepoměr. Sazka je vlastněná Sazkou Group, která vydává dluhopisy v Londýně. Finanční trhy a analytici ji pečlivě sledují. Jakékoli živelné nastřelení do ekonomického prostředí v České republice pouze vysílá signál do světa o nekoncepčnosti u nás.

Minulý týden jste oznámili, že do Sazky Group má přitéct více než 13 miliard korun z globálního investičního fondu Apollo. Už se vás noví obchodní partneři zeptali, kolik z toho by šlo na novou loterijní daň?

To, že fond s takovým renomé je připraven investovat spolu s KKCG, potvrzuje důvěru ve správnost našeho řízení loterií. Nikdo si snad ani nedokáže představit, že v civilizované zemi se vám daňové zatížení zvýší o polovinu. Sazka Group chce peníze využít na růst v Evropě a Severní Americe se zaměřením na loterie. To je věc, kterou umíme, a česká Sazka je toho důkazem. Nekoncepční daňové změny tuto důvěru jen podkopávají.

Ptám se proto, že Česku by mohla v krajním případě hrozit i arbitráž.

Ano. Proto doufám, že poslanci se budou řídit fakty a racionálními argumenty.