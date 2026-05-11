Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Dominika Hovadová
Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří dorazili v dobových kostýmech. Zájem o tento jedinečný zážitek byl obrovský, všechny jízdy byly vyprodané už měsíce dopředu.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Už cestou k vlaku, který čekal hned na prvním nástupišti, bylo zřejmé, že nepůjde o obyčejnou projížďku Prahou. U Fantovy kavárny se mezi „obyčejnými“ cestujícími míhali pánové v kloboucích, dámy s čelenkami, perlami, kabelkami a šaty jako vystřiženými z prvorepublikového salonu. „Připravovali jsme se zodpovědně. Kostýmy jsme ladili několik týdnů,“ zaznělo od jedné ze skupinek. „Včera jsme si byli půjčit kostýmy na Barrandově. Nechtějte vědět, kolik to stojí,“ odpovídala s úsměvem druhá.

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a legendární jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906. (23. dubna 2026)
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a legendární jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906. (23. dubna 2026)
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a legendární jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906. Na snímku moderátorka, herečka Tereza Kostková. (23. dubna 2026)
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a legendární jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906. (23. dubna 2026)
41 fotografií

Jedinečná vlaková souprava vyrazila z pražského hlavního nádraží přesně podle jízdního řádu, tedy ve krátce před 15. hodinou. Jakmile se dala do pohybu, lidé na peronech mávali a podél tratě se postupně objevovali i další pozorovatelé. Někteří čekali s mobilem v ruce, jiní ukazovali stroj i dobově oblečené cestující svým dětem. Při průjezdu tunelem se výhled na chvíli ztratil, pak se ale znovu ukázala stověžatá Praha, tentokrát však hlavně v kulisách kouře a páry.

Jízda parního vlaku připomíná návrat legionářů do vlasti před 105 lety

V čele byla parní lokomotiva, které železničáři přezdívají Ventilovka. Strojvedoucí Lukáš Filar ji popisuje jako technickou zvláštnost. „Říká se jí tak, protože má přísun páry pomocí ventilů, podobně jako v dnešních autech. Na rozdíl od ostatních tedy nemá klasický šoupátkový rozvod páry,“ popsal.

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Samotná jízda podle něj není tím nejtěžším okamžikem. Náročné je hlavně vše před ní. Lokomotivu je totiž třeba řádně připravit, nachystat topeniště, namazat a zkontrolovat. „Roztopit tuhle mašinu zabere takových šest až sedm hodin,“ vysvětlil Filar. Když se druhý den jezdí, práce podle něj začíná prakticky už v noci.

Čtyřicet míst, stovky zájemců

Za projektem stojí společnost Jídelní a lůžkové vozy (JLV), která byla založená v roce 1959 Československými státními drahami a dnes zajišťuje gastronomický servis mimo jiné ve vlacích Českých drah. Nápad na nostalgické gastro jízdy vznikl loni a propojil hned několik ikonických prvků: historický vůz z Muzea starých strojů v Žamberku, parní lokomotivu, tradiční českou kuchyni, trasu přes Pražský Semmering a Rudnou u Prahy.

„Nic podobného v Česku není,“ říká Pavel Moravec, ředitel obchodu, výroby a marketingu JLV. První neveřejná jízda se uskutečnila už loni v září pro partnery a zástupce projektu. Poté se nabídka otevřela veřejnosti. „Zájem byl a stále je velký. Dubnové termíny se vyprodaly velmi rychle,“ uvedl Moravec.

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Kapacita tomu odpovídá. Jídelní vůz Ringhoffer má jen čtyřicet míst. Stoly jsou připravené pro dvojice nebo čtveřice. Podle Moravce převažují páry a rodiny, zahraniční turisté se mezi zákazníky prakticky neobjevili. Cena za osobu činila 5 990 korun a její součástí bylo kromě samotné cesty i profesionální čtyřchodové menu, přípitek, káva, čaj a chlazené nápoje.

Paštika, vývar a daňčí ragú

Kuchyň netvořila jen pouhou dekoraci k historickému interiéru. Menu navazovalo na tradici starých jídelních vozů, ale zároveň plnilo i současné nároky na kvalitu a servis.

Historický vlak z Olomouce dorazí až do Lednice, potáhne jej i parní lokomotiva

Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, pro hosty připravil tradiční české menu, které začínalo domácí játrovou paštikou. Následoval hovězí vývar s knedlíčky, zeleninou a nudlemi, jako hlavní chod se podávalo daňčí ragú s bramborovým pyré a grilovanou zeleninou. Dezert tvořil lívaneček s marmeládovou omáčkou.

„Vždycky to začínáme chystat tak, aby vše bylo co nejčerstvější,“ popsal Kubec přípravu. Jídlo se podle něj nachystá ráno a do vlaku se nakládá krátce po poledni. Do vozu pak už jen nastoupil personál v uniformách. Číšníci, vlakvedoucí i další členové posádky se do atmosféry zapojili stejně jako hosté. Většina z nich jsou dobrovolníci a velcí nadšenci.

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Právě detaily jsou pro organizátory zásadní. Nestačí starý vůz a jídelní lístek. Důležitý je porcelán, způsob servírování, uvítací drink, oblečení obsluhy i hostů. A cestující si toho všímali. Po jízdě chválili nejen jídlo, ale i nádobí, servis a celkovou atmosféru. „Každá restaurace by jim to mohla závidět,“ zaznělo od jedné ze skupin.

Dárek k narozeninám i náhrada za Orient Express

Pro některé cestující byla jízda vánočním dárkem, jiní ji dostali k narozeninám. Další si ji podle svých slov koupili proto, že je lákal nevšední zážitek. „Původně jsem zvažoval cestu Orient Expressem v Egyptě, tato historická jízda se ale ukázala jako lákavá alternativa,“ svěřil se jeden z hostů.

Velkou součástí více než dvouhodinového zážitku bylo i dobové oblečení. Někteří hosté ho vzali velmi vážně a ladili ho několik týdnů, jiní pro něj zamířili do půjčovny kostýmů. Mezi nimi byla i herečka Tereza Kostková, která se akce zúčastnila soukromě jako cestující.

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

„Já vás asi překvapím, ale tohle je opravdu z půjčovny kostýmů,“ řekla s úsměvem. Jízdu dostala ke svým padesátým narozeninám od svého prvního manžela Petra Kracika. Na jízdu vyrazili ve čtyřech, společně se synem Antonínem a jeho přítelkyní. „Podobné vlakové dobrodružství jsem Toníkovi už dříve darovala k osmnáctinám. Tentokrát se tedy role obrátila,“ dodala Kostková.

Vůz, který přežil století

Hlavní hvězdou celé akce byl jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906. Patří mezi mimořádně vzácné dochované kusy. Podle organizátorů existuje na světě jen deset takových vozů, osm stojí v muzeích a dva jsou provozní. Jeden z nich obstaral právě pražskou historickou jízdu.

Vůz zrekonstruovalo Muzeum starých strojů v Žamberku. Interiér tvoří dřevěné obložení, mosazné prvky a ručně malované dekory. Výsledek ale rozhodně nepůsobí jako kulisa, spíše jako funkční návrat do doby, kdy stolování na kolejích mělo podobu společenské události.

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

JLV se projektem odkazuje i k tradici společnosti Compagnie Internationale des Wagons-Lits, která spoluvytvářela dějiny luxusního železničního cestování v Evropě. V českém prostředí ale podobný zážitek není běžný. I proto organizátoři nechtějí z jízd udělat masovou atrakci.

„Beru to tak, že to je opravdu takzvaně nedostatkové zboží a nechci, aby se trh přehltil,“ říká Moravec. Dodává, že společnost dostává řadu dotazů na volná místa, žádná už ale pro dubnové jízdy nezůstala.

Lákala by vás tato zážitková jízda historickým jídelním vozem?

celkem hlasů: 12

Další šance nejdřív na podzim

Jarní série skončila posledním dubnovým čtvrtkem, vyprodané jízdy ale nebyly poslední. Organizátoři už otevřeli další termíny na podzim. Zájemci se mohou do historického jídelního vozu Ringhoffer vrátit každé říjnové úterý. Cena za účast na jedné z jízd nyní činí 7 990 korun na osobu.

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

„Uvažujeme i o rozšíření kapacity, protože Muzeum starých strojů v Žamberku vlastní ještě jeden jídelní vůz,“ informoval Moravec. Zájem o nostalgické gastro jízdy totiž ukázal, že podobný formát má publikum i mimo okruh železničních nadšenců.

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a legendární jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906. (23. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 41 fotografií

Jízda Ringhofferem zůstává výjimečná právě tím, že spojuje techniku, historii, gastronomii, divadlo i obyčejnou radost z cesty. Když vlak mizí v oblaku páry a lidé se zastavují, aby si ho mohli vyfotit, je vidět, že nostalgie nemusí stát v muzeu za sklem. Někdy se dá obléknout, prostřít na bílý ubrus, nalít do skleničky a na pár hodin rozpohybovat po kolejích.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Soupravy Talgo mají problémy. Dvě ze tří jsou mimo provoz, na palubu míří manažeři

Nová vlaková souprava Leo Expressu na pražském Hlavním nádraží (23. dubna 2026)

Španělské vlaky Talgo, které minulý týden slavnostně uvedl do provozu s cestujícími dopravce Leo Express, mají velké problémy. Kvůli technickým závadám jsou mimo provoz dvě ze tří souprav, většinu...

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

11. května 2026

Výrobci kritizují pomalé vlaky, prohrávají s auty. Soutěže totiž rozhoduje hlavně cena

Premium
ilustrační snímek

Soutěže na nové dopravce na železnici rozhoduje stále především cena. Ta tvoří zhruba devadesát procent bodů, na základě kterých vybírá dopravce ať už ministerstvo dopravy u rychlíků, nebo jednotlivé...

11. května 2026

Chorvatsko jako první v Evropě spustilo komerční robotaxi. Láká první zákazníky

Chorvatsko jako vůbec první země v Evropě spustilo provoz robotaxi. Společnost...

Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne v Záhřebu provozuje deset elektromobilů Arcfox Alpha T5 od čínského výrobce BAIC...

10. května 2026

Od ropy k turbínám. Čína výrazně rozšiřuje výstavbu větrných elektráren

Čína je jedničkou ve větrné energii. Plánuje další rozvoj elektráren

Čína využívá vysoké ceny ropy i geopolitické napětí k posílení své pozice ve větrné energetice. Letos dál zrychluje výstavbu a navazuje na loňský rekord, kdy instalovala třikrát více kapacit než...

10. května 2026

Kanada hledá cestu ze závislosti na USA. Oživuje zapomenutý přístav Churchill

Pohled na železniční trať a nádraží v Churchillu v Manitobě. Uzavření přístavu...

Kanada se po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA snaží diverzifikovat svoji ekonomiku. Vsadit chce i na dlouhodobě opomíjený přístav Churchill, který by se v příštích letech mohl proměnit...

10. května 2026

Íránský konflikt Saúdům vyhovuje. Zisky z ropy vzrostly o čtvrtinu

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdskoarabské těžební společnosti Saudi Aramco, která je největším vývozcem ropy na světě, vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 25 procent na 32,5 miliardy USD (670,6 miliardy Kč). K růstu...

10. května 2026  10:21

Nový šéf Harley-Davidson slibuje změnu. Firma chystá návrat legendy i levnější modely

Artie Starrs, nový šéf značky Harley-Davidson, slibuje revoluční změny. (6....

Společnost Harley-Davidson se dlouhá léta soustředila na svou věrnou zákaznickou základnu z generace baby-boomerů. Nabízela jim drahé cruisery i cestovní motocykly. Nový generální Artie Starrs nyní...

10. května 2026

Orbánovy trafiky. Magyar slibuje demontáž systému, úklid však bude stát mnoho sil

Premium
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Nový maďarský premiér Péter Magyar přebírá zemi s příslibem zásadní proměny státu. Po letech vlády Viktora Orbána chce rozplést síť politických privilegií, podezřelých privatizací a veřejných...

10. května 2026

Kdo je Nurlan Smagulov. Nejnovější kazachstánský miliardář začínal jako prodejce aut

Tvář kazachstánského města Almaty se mění takřka každým dnem. (2. července 2018)

Nurlan Smagulov je nejnovější přírůstek v miliardářském žebříčku Bloomberg Billionaires Index. Jeden z nejvlivnějších mužů Kazachstánu se na transformaci někdejší sovětské svazové republiky svezl...

10. května 2026

Čína využívá energetické krize. Rozhoduje, kterým asijským státům pomůže

Srí Lanka oznámila kratší pracovní týden, aby šetřila své vzácné zásoby paliva,...

Válka v Íránu a uzavření Hormuzského průlivu tvrdě dopadly na asijské země závislé na dovozu paliv. Peking využívá situace k posílení regionálního vlivu a sousedům nabízí omezenou pomoc s dodávkami...

9. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké...

9. května 2026

Lodě místo Hormuzu míří kolem Afriky. Tamní přístavy z toho ale nic nemají

Nákladní loď dánské společnosti Maersk (19. ledna 2023)

Ačkoliv je Hormuzský průliv už několik týdnů zablokovaný, africké přístavy z toho zatím výrazně neprofitují. Počet lodí, které nyní místo cesty přes Perský záliv volí delší trasu kolem Mysu Dobré...

9. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.