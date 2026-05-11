Už cestou k vlaku, který čekal hned na prvním nástupišti, bylo zřejmé, že nepůjde o obyčejnou projížďku Prahou. U Fantovy kavárny se mezi „obyčejnými“ cestujícími míhali pánové v kloboucích, dámy s čelenkami, perlami, kabelkami a šaty jako vystřiženými z prvorepublikového salonu. „Připravovali jsme se zodpovědně. Kostýmy jsme ladili několik týdnů,“ zaznělo od jedné ze skupinek. „Včera jsme si byli půjčit kostýmy na Barrandově. Nechtějte vědět, kolik to stojí,“ odpovídala s úsměvem druhá.
Jedinečná vlaková souprava vyrazila z pražského hlavního nádraží přesně podle jízdního řádu, tedy ve krátce před 15. hodinou. Jakmile se dala do pohybu, lidé na peronech mávali a podél tratě se postupně objevovali i další pozorovatelé. Někteří čekali s mobilem v ruce, jiní ukazovali stroj i dobově oblečené cestující svým dětem. Při průjezdu tunelem se výhled na chvíli ztratil, pak se ale znovu ukázala stověžatá Praha, tentokrát však hlavně v kulisách kouře a páry.
V čele byla parní lokomotiva, které železničáři přezdívají Ventilovka. Strojvedoucí Lukáš Filar ji popisuje jako technickou zvláštnost. „Říká se jí tak, protože má přísun páry pomocí ventilů, podobně jako v dnešních autech. Na rozdíl od ostatních tedy nemá klasický šoupátkový rozvod páry,“ popsal.
Samotná jízda podle něj není tím nejtěžším okamžikem. Náročné je hlavně vše před ní. Lokomotivu je totiž třeba řádně připravit, nachystat topeniště, namazat a zkontrolovat. „Roztopit tuhle mašinu zabere takových šest až sedm hodin,“ vysvětlil Filar. Když se druhý den jezdí, práce podle něj začíná prakticky už v noci.
Čtyřicet míst, stovky zájemců
Za projektem stojí společnost Jídelní a lůžkové vozy (JLV), která byla založená v roce 1959 Československými státními drahami a dnes zajišťuje gastronomický servis mimo jiné ve vlacích Českých drah. Nápad na nostalgické gastro jízdy vznikl loni a propojil hned několik ikonických prvků: historický vůz z Muzea starých strojů v Žamberku, parní lokomotivu, tradiční českou kuchyni, trasu přes Pražský Semmering a Rudnou u Prahy.
„Nic podobného v Česku není,“ říká Pavel Moravec, ředitel obchodu, výroby a marketingu JLV. První neveřejná jízda se uskutečnila už loni v září pro partnery a zástupce projektu. Poté se nabídka otevřela veřejnosti. „Zájem byl a stále je velký. Dubnové termíny se vyprodaly velmi rychle,“ uvedl Moravec.
Kapacita tomu odpovídá. Jídelní vůz Ringhoffer má jen čtyřicet míst. Stoly jsou připravené pro dvojice nebo čtveřice. Podle Moravce převažují páry a rodiny, zahraniční turisté se mezi zákazníky prakticky neobjevili. Cena za osobu činila 5 990 korun a její součástí bylo kromě samotné cesty i profesionální čtyřchodové menu, přípitek, káva, čaj a chlazené nápoje.
Paštika, vývar a daňčí ragú
Kuchyň netvořila jen pouhou dekoraci k historickému interiéru. Menu navazovalo na tradici starých jídelních vozů, ale zároveň plnilo i současné nároky na kvalitu a servis.
Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR, pro hosty připravil tradiční české menu, které začínalo domácí játrovou paštikou. Následoval hovězí vývar s knedlíčky, zeleninou a nudlemi, jako hlavní chod se podávalo daňčí ragú s bramborovým pyré a grilovanou zeleninou. Dezert tvořil lívaneček s marmeládovou omáčkou.
„Vždycky to začínáme chystat tak, aby vše bylo co nejčerstvější,“ popsal Kubec přípravu. Jídlo se podle něj nachystá ráno a do vlaku se nakládá krátce po poledni. Do vozu pak už jen nastoupil personál v uniformách. Číšníci, vlakvedoucí i další členové posádky se do atmosféry zapojili stejně jako hosté. Většina z nich jsou dobrovolníci a velcí nadšenci.
Právě detaily jsou pro organizátory zásadní. Nestačí starý vůz a jídelní lístek. Důležitý je porcelán, způsob servírování, uvítací drink, oblečení obsluhy i hostů. A cestující si toho všímali. Po jízdě chválili nejen jídlo, ale i nádobí, servis a celkovou atmosféru. „Každá restaurace by jim to mohla závidět,“ zaznělo od jedné ze skupin.
Dárek k narozeninám i náhrada za Orient Express
Pro některé cestující byla jízda vánočním dárkem, jiní ji dostali k narozeninám. Další si ji podle svých slov koupili proto, že je lákal nevšední zážitek. „Původně jsem zvažoval cestu Orient Expressem v Egyptě, tato historická jízda se ale ukázala jako lákavá alternativa,“ svěřil se jeden z hostů.
Velkou součástí více než dvouhodinového zážitku bylo i dobové oblečení. Někteří hosté ho vzali velmi vážně a ladili ho několik týdnů, jiní pro něj zamířili do půjčovny kostýmů. Mezi nimi byla i herečka Tereza Kostková, která se akce zúčastnila soukromě jako cestující.
„Já vás asi překvapím, ale tohle je opravdu z půjčovny kostýmů,“ řekla s úsměvem. Jízdu dostala ke svým padesátým narozeninám od svého prvního manžela Petra Kracika. Na jízdu vyrazili ve čtyřech, společně se synem Antonínem a jeho přítelkyní. „Podobné vlakové dobrodružství jsem Toníkovi už dříve darovala k osmnáctinám. Tentokrát se tedy role obrátila,“ dodala Kostková.
Vůz, který přežil století
Hlavní hvězdou celé akce byl jídelní vůz Ringhoffer z roku 1906. Patří mezi mimořádně vzácné dochované kusy. Podle organizátorů existuje na světě jen deset takových vozů, osm stojí v muzeích a dva jsou provozní. Jeden z nich obstaral právě pražskou historickou jízdu.
Vůz zrekonstruovalo Muzeum starých strojů v Žamberku. Interiér tvoří dřevěné obložení, mosazné prvky a ručně malované dekory. Výsledek ale rozhodně nepůsobí jako kulisa, spíše jako funkční návrat do doby, kdy stolování na kolejích mělo podobu společenské události.
JLV se projektem odkazuje i k tradici společnosti Compagnie Internationale des Wagons-Lits, která spoluvytvářela dějiny luxusního železničního cestování v Evropě. V českém prostředí ale podobný zážitek není běžný. I proto organizátoři nechtějí z jízd udělat masovou atrakci.
„Beru to tak, že to je opravdu takzvaně nedostatkové zboží a nechci, aby se trh přehltil,“ říká Moravec. Dodává, že společnost dostává řadu dotazů na volná místa, žádná už ale pro dubnové jízdy nezůstala.
Další šance nejdřív na podzim
Jarní série skončila posledním dubnovým čtvrtkem, vyprodané jízdy ale nebyly poslední. Organizátoři už otevřeli další termíny na podzim. Zájemci se mohou do historického jídelního vozu Ringhoffer vrátit každé říjnové úterý. Cena za účast na jedné z jízd nyní činí 7 990 korun na osobu.
„Uvažujeme i o rozšíření kapacity, protože Muzeum starých strojů v Žamberku vlastní ještě jeden jídelní vůz,“ informoval Moravec. Zájem o nostalgické gastro jízdy totiž ukázal, že podobný formát má publikum i mimo okruh železničních nadšenců.
Jízda Ringhofferem zůstává výjimečná právě tím, že spojuje techniku, historii, gastronomii, divadlo i obyčejnou radost z cesty. Když vlak mizí v oblaku páry a lidé se zastavují, aby si ho mohli vyfotit, je vidět, že nostalgie nemusí stát v muzeu za sklem. Někdy se dá obléknout, prostřít na bílý ubrus, nalít do skleničky a na pár hodin rozpohybovat po kolejích.