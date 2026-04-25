Byt se nachází v prestižní budově Le Renzo, která patří k nejvýraznějším projektům nové čtvrti Mareterra. Ta vznikla rozšířením monackého území do moře a slavnostně otevřena byla v roce 2024 za účasti knížete Alberta II. Právě nedostatek prostoru, daňové podmínky a zájem nejbohatších investorů dlouhodobě drží ceny monackých nemovitostí na světové špičce.
Podle informací agentury Bloomberg zaplatila Achmetovova holdingová společnost System Capital Management (SCM) za rozsáhlý apartmán 471 milionů eur, tedy zhruba 11,56 miliard korun. Pokud se částka potvrdí, šlo by o nejvyšší známou cenu za jedinou rezidenční nemovitost v historii.
Rezidence má 21 místností a rozkládá se na přibližně 2 500 metrech čtverečních. Do této plochy se přitom nezapočítávají balkony a terasy směřující k moři. Součástí bytu je také soukromý bazén, vířivka a nejméně osm parkovacích stání.
Válka byla komplikace
Společnost SCM potvrdila, že v projektu Mareterra investovala. Podrobnosti o konkrétní nemovitosti ani její ceně však komentovat odmítla. Uvedla pouze, že její mezinárodní investiční portfolio zahrnuje už více než deset let také samostatnou prémiovou realitní část. „Mezi její aktiva patří projekt ‚Le Renzo‘, do něhož jsme investovali na primárním trhu v roce 2021,“ stojí v oficiálním vyjádření.
Kupní dohoda měla být uzavřena krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Válka následně zasáhla i Achmetovovo podnikání, zejména energetická aktiva na Ukrajině. Podnikatel, jehož majetek Bloomberg odhaduje na více než sedm miliard dolarů (přibližně 146 miliard korun), vybudoval své jmění především kolem skupiny SCM. Ta patří mezi největší průmyslové konglomeráty v zemi a působí v hutnictví, těžbě, energetice i realitách.
Achmetovovo jméno bylo v minulosti spojováno i s dalšími mimořádně drahými realitními nákupy. V roce 2019 koupil za téměř pět miliard korun historickou vilu Les Cèdres na Francouzské riviéře, která kdysi patřila belgickému králi Leopoldovi II. Už dříve se také objevily zprávy o jeho nákupu penthousu v londýnském komplexu One Hyde Park naproti obchodnímu domu Harrods.
Miliony za metr čtvereční
Mareterra patří k nejambicióznějším evropským developerským projektům posledních let. Vznikala zhruba deset let na půdě získané z moře a zahrnuje luxusní vily, řadové domy i apartmány rozmístěné kolem zahrad, přístavu a veřejné promenády. Celkem má nabídnout 114 špičkových rezidenčních jednotek.
Ceny v projektu podle místních realitních zdrojů v některých případech překračují hranici 2,4 milionu korun za metr čtvereční. V nabídce se objevují například třípokojové byty za desítky milionů eur a nájemné u větších apartmánů může dosahovat 3,7 milionů korun měsíčně.
|
Monacká oblast Larvotto, kam Mareterra spadá, se podle oficiálních statistik stal nejdražší částí knížectví z hlediska odhadovaných cen za metr čtvereční. „Monako zůstává jedním z nejexkluzivnějších a nejodolnějších rezidenčních trhů na světě,“ uvedla britská realitní společnost Savills ve své březnové zprávě. Dodala, že ho formuje omezená nabídka a trvale silná mezinárodní poptávka.
Cenovka 471 milionů eur by z této transakce učinila největší známý prodej rezidenční nemovitosti v historii, který by překonal nedávný prodej sídla developera Nicka Candyho v londýnské čtvrti Chelsea za více než 350 milionů dolarů i prodej newyorského penthousu manažerovi hedgeového fondu Kenu Griffinovi zhruba za 240 milionů dolarů.
