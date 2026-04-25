Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a výhled na Středozemní moře. Ukrajinský podnikatel za něj zaplatil v přepočtu více než 11 miliard korun.
Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Byt se nachází v prestižní budově Le Renzo, která patří k nejvýraznějším projektům nové čtvrti Mareterra. Ta vznikla rozšířením monackého území do moře a slavnostně otevřena byla v roce 2024 za účasti knížete Alberta II. Právě nedostatek prostoru, daňové podmínky a zájem nejbohatších investorů dlouhodobě drží ceny monackých nemovitostí na světové špičce.

Podle informací agentury Bloomberg zaplatila Achmetovova holdingová společnost System Capital Management (SCM) za rozsáhlý apartmán 471 milionů eur, tedy zhruba 11,56 miliard korun. Pokud se částka potvrdí, šlo by o nejvyšší známou cenu za jedinou rezidenční nemovitost v historii.

Nejsem oligarcha. Svá média předám státu, hlásí ukrajinský miliardář Achmetov

Rezidence má 21 místností a rozkládá se na přibližně 2 500 metrech čtverečních. Do této plochy se přitom nezapočítávají balkony a terasy směřující k moři. Součástí bytu je také soukromý bazén, vířivka a nejméně osm parkovacích stání.

Společnost SCM potvrdila, že v projektu Mareterra investovala. Podrobnosti o konkrétní nemovitosti ani její ceně však komentovat odmítla. Uvedla pouze, že její mezinárodní investiční portfolio zahrnuje už více než deset let také samostatnou prémiovou realitní část. „Mezi její aktiva patří projekt ‚Le Renzo‘, do něhož jsme investovali na primárním trhu v roce 2021,“ stojí v oficiálním vyjádření.

Kupní dohoda měla být uzavřena krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Válka následně zasáhla i Achmetovovo podnikání, zejména energetická aktiva na Ukrajině. Podnikatel, jehož majetek Bloomberg odhaduje na více než sedm miliard dolarů (přibližně 146 miliard korun), vybudoval své jmění především kolem skupiny SCM. Ta patří mezi největší průmyslové konglomeráty v zemi a působí v hutnictví, těžbě, energetice i realitách.

10 největších ukrajinských boháčů: průmyslníci se zálibou v politice a fotbalu

Achmetovovo jméno bylo v minulosti spojováno i s dalšími mimořádně drahými realitními nákupy. V roce 2019 koupil za téměř pět miliard korun historickou vilu Les Cèdres na Francouzské riviéře, která kdysi patřila belgickému králi Leopoldovi II. Už dříve se také objevily zprávy o jeho nákupu penthousu v londýnském komplexu One Hyde Park naproti obchodnímu domu Harrods.

Mareterra patří k nejambicióznějším evropským developerským projektům posledních let. Vznikala zhruba deset let na půdě získané z moře a zahrnuje luxusní vily, řadové domy i apartmány rozmístěné kolem zahrad, přístavu a veřejné promenády. Celkem má nabídnout 114 špičkových rezidenčních jednotek.

Ceny v projektu podle místních realitních zdrojů v některých případech překračují hranici 2,4 milionu korun za metr čtvereční. V nabídce se objevují například třípokojové byty za desítky milionů eur a nájemné u větších apartmánů může dosahovat 3,7 milionů korun měsíčně.

Doněčtí vzbouřenci obklíčili Achmetovovo sídlo, oligarcha není doma

Monacká oblast Larvotto, kam Mareterra spadá, se podle oficiálních statistik stal nejdražší částí knížectví z hlediska odhadovaných cen za metr čtvereční. „Monako zůstává jedním z nejexkluzivnějších a nejodolnějších rezidenčních trhů na světě,“ uvedla britská realitní společnost Savills ve své březnové zprávě. Dodala, že ho formuje omezená nabídka a trvale silná mezinárodní poptávka.

Cenovka 471 milionů eur by z této transakce učinila největší známý prodej rezidenční nemovitosti v historii, který by překonal nedávný prodej sídla developera Nicka Candyho v londýnské čtvrti Chelsea za více než 350 milionů dolarů i prodej newyorského penthousu manažerovi hedgeového fondu Kenu Griffinovi zhruba za 240 milionů dolarů.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

Vládní regulace dusí malé pumpy. Mohou kvůli nim i skončit, varuje čerpadlář

Premium
Radek Kunc provozuje malou čerpací stanici v Dobřichovicích. (24. dubna 2026)

Vládní zastropování marží distributorů paliv a snížení spotřební daně zamávaly s provozy čerpacích stanic. Malá čerpací stanice v Dobřichovicích se v zásadě neliší od dalších menších pump v Česku,...

25. dubna 2026

Lufthansa s dceřinými aerolinkami zpoplatní kabinový kufr. Kolik to bude stát

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Německá letecká skupina Lufthansa zruší u základních letenek na krátkých a středně dlouhých trasách možnost vzít si s sebou na palubu bezplatně kabinové zavazadlo. Změna nastane od 28. dubna s...

24. dubna 2026  21:16

Google investuje 40 miliard dolarů do firmy Anthropic. Chtějí spolupracovat na AI

Dario Amodei, zakladatel start-upu Anthropic. (23. ledna 2025)

Americký internetový gigant Google hodlá investovat až 40 miliard dolarů (přes 830 miliard Kč) do firmy Anthropic zaměřené na umělou inteligenci (AI). V pátek o tom informoval Anthropic, který tak...

24. dubna 2026  19:22,  aktualizováno  21:03

KOMENTÁŘ: Trumpova návštěva Číny bude historická. Ale možná jinak, než myslel

Prezident Spojených států Donald Trump se v a japonské Osace sešel s čínským...

Donald Trump se nechtěně zapletl do globální ekonomické války, na kterou je čínský prezident Si Ťin-pching dobře připraven. Zatímco se představitelé USA a Číny horlivě připravují na setkání, konflikt...

24. dubna 2026

Soud potvrdil vinařství pokutu za falšování, řediteli vadí tajná databáze inspekce

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Zamítl totiž kasační stížnost....

24. dubna 2026  18:39

Orbánův pád trápí oligarchy. Magyar slibuje zásah proti bohatým maďarským elitám

Lorinc Meszáros (vpravo) hovoří s bývalým maďarským premiérem Orbánem během...

Pád Viktora Orbána znervózněl maďarské podnikatele, kteří během jeho éry zbohatli. Mezi nejčastěji skloňovaná jména patří Orbánův zeť István Tiborcz i jeho dlouholetý přítel Lőrinc Mészáros....

24. dubna 2026

Problémy, které mohou končit sebevraždou. Američtí letoví dispečeři tají deprese

Rychlý úsudek, odolnost vůči permanentnímu stresu, logické uvažování, prostorová představivost. Tyhle schopnosti jsou pro práci řídícího letového provozu nutností

Mezi dlouhodobě nejnáročnější profese patří i řídící letového provozu. Američtí dispečeři však přiznávají, že za hlasem z věže či řídicího centra se často skrývá stres, vyčerpání a nemalé psychické...

24. dubna 2026

Tykačův spor se španělským gigantem eskaluje. Pošle ho do exekuce

Pavel Tykač

Jednomu z největších českých byznysmenů v Česku Pavlu Tykačovi dochází trpělivost se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica, S.A. Ten jeho firmám Venten Management a Lexburg Enterprises...

24. dubna 2026  15:23

Pumpaři mohou o víkendu zdražit. Nejvyšší povolená cena nafty se zvýší o 82 haléřů

ilustrační snímek

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se proti čtvrtku zvýší o 82 haléřů na 42,86 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za...

24. dubna 2026  14:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí

Robotický odpadkový koš P.E.P.E byl firmou M2C poprvé nasazený v obchodním domě...

Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze...

24. dubna 2026  13:49

Nová dceřiná firma by měla vzniknout do roka, plánuje vedení ČEZ

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a předseda představenstva...

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...

24. dubna 2026  9:39,  aktualizováno  12:33

