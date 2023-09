Nástupní plat 91 tisíc, zájemců přesto ubývá. Řízení letového provozu shání lidi

Podle vedoucího letecké školy CANI Václava Marvana se koná asi jedno výběrové řízení ročně. Do posledního se přihlásilo 447 lidí. „Ale chtěli bychom, aby bylo to číslo aspoň dvojnásobné, aby bylo možné se dostat k lidem, kteří pro to mají nejlepší předpoklady,“ uvedl Marvan. V roce 2008 se hlásilo až 1200 uchazečů.

Průměrně se na českém nebi objeví 2000 letadel za jeden den. O řízení letadel se stará podle instruktora Slavomíra Novotného neustále asi 60 řídících zaměstnanců na různých stanovištích.

Řízení letového provozu ČR má podle Marvana dostatek zaměstnanců, avšak v příštích letech očekávají změnu. „Je to v takových vlnách a jedna vlna odchodů nás bude čekat. Můžou za to 90. léta, kdy se nabralo hodně lidí a všem bude kolem 50 až 55 let, bude se blížit jejich odchod. Takže bude potřeba nabrat víc nových lidí,“ uvedl.

Přihlášení uchazeči musí být bezúhonní, mít maturitní vzdělání a složit zkoušku z angličtiny na úrovni B2. Také musí projít psychologickým vyšetřením včetně výkonnostních testů a je nutné absolvovat fyzické testy. Podle Marvana vybírají nejlepší kandidáty také při dalších osobních pohovorech. Dodal, že není nutná předchozí zkušenost s letectvím.

Z přihlášených uchazečů se vybere asi 20 lidí do výcviku. Základní výcvik trvá devět měsíců a obsahuje teorii i praxi na simulátorech. Poté následuje až tříměsíční kurz, kde si žák vybírá specializaci, a místní výcvik, kde se na simulátorech učí žáci až dva roky. „Do toho stávající zaměstnanci každý rok musí podstoupit přezkoušení a každé maximálně dva roky absolvovat kompletní zdravotní prohlídku,“ uvedl zástupce HR letecké školy Dušan Ingeli.

Nástupní plat je podle Ingeliho asi 91 000 korun. „K tomu je však potřeba přičíst třeba 20 000 až 30 000 za noční služby, svátky, neděle a podobně,“ řekl. Studenti mají po absolvování výcviku ve smlouvě doložku na pětiletou spolupráci s ŘLP.

Letecká škola CANI pořádá výcviky i na komerční bázi pro zahraniční klienty. „Nyní máme asi 30 procent kurzů pro Řízení letového provozu ČR, zbytek je zahraniční klientela,“ řekl Marvan.

Státní podnik Řízení letového provozu ČR loni zaměstnával dohromady 971 lidí. Nad Českou republikou zaznamenal 550 179 leteckých pohybů, což bylo meziročně o 46 procent více. Letecký provoz předcovidového roku 2019 stále nedorovnal, tehdy bylo nad ČR 850 000 pohybů.