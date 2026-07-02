Letos představujete v Karlových Varech nový projekt Playce. Co vás k němu přivedlo?
Posledních několik let pozoruji jednu věc. Lidé už nehledají jen restauraci, koncert nebo bar. Hledají místo, kde mohou strávit celý večer, potkat zajímavé lidi, dobře se najíst, zažít kulturu a mít pocit, že jsou součástí něčeho výjimečného. A právě z této úvahy vznikl Playce. Není to restaurace. Není to klub. Není to galerie. Není to festival. Je to prostor, který všechny tyto světy propojuje. Chci do Česka přinést světový trend, který dnes vidíme v Dubaji, Monte Carlu nebo Saint-Tropez.
Proč jste si pro první představení projektu vybral právě Karlovy Vary?
Karlovy Vary jsou během filmového festivalu jedním z mála míst v České republice, kde se na pár dní potkává kultura, byznys, média, umění i veřejnost. Je to město, které má atmosféru. Má příběh. A má publikum otevřené novým konceptům. Nechtěl jsem vytvářet další VIP zónu. Chtěl jsem vytvořit místo, které bude žít od odpoledne až do noci a kde se budou přirozeně potkávat různé světy.
Richard Fuxa
Patří k průkopníkům outdoorové reklamy v České republice.
V roce 1998 spoluzaložil společnost BigBoard, ze které postupnými akvizicemi (např. News Outdoor či outdoor akzent) vybudoval absolutní jedničku na českém trhu venkovní reklamy.
Je jedním ze spoluzakladatelů pražského Centra současného umění DOX.
V roce 2013 získal do správy světoznámou a nejkompletnější sbírku secesních plakátů Alfonse Muchy, kterou původně shromáždil tenista Ivan Lendl. Výstava této sbírky v Obecním domě se stala nejúspěšnější výstavou výtvarného umění v historii ČR. V roce 2023 sbírku prodal investiční platformě Portu Gallery, čímž ji otevřel drobným investorům.
Založil vlastní nadační fond na podporu kultury. Pod jeho hlavičkou realizoval monumentální multimediální výstavu Alphonse Mucha eMotion v Jízdárně Pražského hradu nebo zakoupil unikátní gotickou deskovou malbu z dílny Mistra vyšebrodského oltáře.
Na co lákáte?
Nechci, aby hlavní atrakcí byla jedna hvězda nebo jeden koncert. Hlavní atrakcí má být samotná atmosféra. Samozřejmě máme připravený silný program, koncerty, vystoupení, gastronomii i řadu zajímavých hostů. Kromě uzavřené akce BigBoardu, kde vystoupí zahraniční hvězda Anastacia a z českých interpretů skupina Mirai, máme v dalších dnech samé zajímavé interprety – pro příklad uvedu Marka Ztraceného, Jiřího Korna, Marii Rottrovou, Lucii Bílou, Čechomor, Queenie, skupinu Lucie a další.
Unikátem Playce je otevření restaurace Sophia Loren, což je mezinárodní síť restaurací fungujících na základě licence přímo od světoznámé herečky. Dále bude v areálu výstava originálních fotografií Bruce Webera, slavného světového fotografa, který vystaví momentky hollywoodských hvězd včetně těch, které Karlovarský festival navštívily.
V Playce se prostě stále něco bude dít. Přes den bude areál podkreslen vystoupeními DJů a živou hudbou, každý den se můžete těšit na „20 minut s Liborem Boučkem“ a v pozdějších večerních hodinách se vnitřní budova Poštovního dvora promění na Playce by Night – klubově zaměřenou hudbu a performance.
Ale největší hodnotu často vytvářejí právě neplánovaná setkání a zážitky. To je něco, co se nedá koupit ani naplánovat.
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Je Playce jednorázový projekt jen pro filmový festival?
Naopak. Karlovy Vary jsou začátek. Playce vnímám jako dlouhodobou platformu. Chceme budovat značku, která bude spojovat kvalitní obsah, kulturu, architekturu, gastronomii a zajímavé lidi. Festival je ideální místo, kde koncept představit veřejnosti.
Co bude následovat po Varech?
Naším cílem je rozvíjet koncept i v Praze. Praha podle mě potřebuje více míst, která nejsou postavená jen na konzumaci, ale na zážitku a komunitě. Město dnes nabízí spoustu restaurací a podniků. Mnohem méně je ale míst, která mají vlastní identitu a dokážou dlouhodobě přitahovat inspirativní lidi. Právě to chceme budovat.
Vedle projektu Playce se intenzivně věnuji také připravovanému projektu v centru Prahy. Jeho ambicí není vytvořit další komerční prostor, ale citlivě navázat na historický charakter jedné z nejkrásnějších částí Prahy a vrátit jí část života, která z center evropských měst často mizí.
Věřím, že kvalitní veřejný prostor, kultura, gastronomie a architektura mohou společně vytvářet místa, kam lidé nechodí jen utrácet peníze, ale trávit čas. Právě takové projekty mě dnes zajímají nejvíce, protože jejich hodnota přetrvává dlouho poté, co skončí jejich slavnostní otevření.
Po letech v reklamě a médiích vás dnes stále více vidíme v kultuře, gastronomii a developmentu. Proč?
Protože mě vždy zajímalo vytváření hodnot. A je jedno, jestli jde o billboard, galerii, kulturní projekt nebo nový veřejný prostor. Baví mě přicházet s věcmi, které mají dlouhodobý přesah. Když něco postavíte dobře, může to lidem sloužit desetiletí.
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Máte za sebou úspěšnou podnikatelskou kariéru. Co vás dnes motivuje?
Dříve člověk řešil růst firmy, tržby nebo akvizice. Dnes mě mnohem více zajímá stopa, kterou po sobě zanechám. Jestli vznikne místo, kam budou lidé rádi chodit. Jestli podpoříme umění. Jestli vytvoříme něco, co bude mít smysl i za deset nebo dvacet let. To je pro mě dnes mnohem důležitější než další položka v účetní závěrce.
Jak podle vás bude vypadat ideální Playce za pět let?
Bude to značka, kterou si lidé spojí s kvalitou. Ať už půjde o kulturu, gastronomii, architekturu nebo společenský život. Pokud se nám podaří vytvořit místa, kde se budou lidé rádi potkávat, diskutovat, inspirovat a vracet se tam, pak budeme úspěšní. A přesně o to nám jde.
Karlovy Vary jsou během festivalu plné značek, partnerů a různých eventů. Čím chcete být jiní?
Nemyslím si, že lidé dnes hledají další party nebo další VIP zónu. Naopak. Jsme přesyceni akcemi, reklamou i obsahem. Lidé si dnes mnohem pečlivěji vybírají, kde budou trávit svůj čas. Proto nechceme soupeřit s ostatními. Chceme vytvořit prostředí, ve kterém se budou lidé cítit dobře. Místo, kam přijdou na hodinu a nakonec tam zůstanou celý večer. Pokud se nám podaří vytvořit právě tenhle pocit, pak jsme uspěli.
Jaký máte vlastně osobní vztah ke Karlovým Varům?
Velmi silný. Do Varů jezdím mnoho let a vždycky jsem měl rád jejich zvláštní atmosféru. Je to jedno z mála míst v České republice, kde během několika dní vzniká úplně jiná energie než ve zbytku roku. Potkávají se tam lidé z kultury, byznysu, médií, sportu i veřejného života. A často právě tam vznikají zajímavé nápady nebo nová přátelství. Myslím, že právě proto je filmový festival tak výjimečný.
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Česká ekonomika neprochází jednoduchým obdobím. Máte pocit, že je dnes těžší podnikat než dříve?
Určitě ano. Ale zároveň si myslím, že každá doba přináší své příležitosti. Dnes je mnohem složitější zaujmout lidi a získat jejich pozornost. Konkurence je obrovská a svět se mění rychleji než kdy dřív. Na druhé straně je třeba jít za svou vizí, věřit jí a nebát se vybočit z řady korporátních pravidel a omezení.
Právě tak může vzniknout prostor pro projekty, které mají jasnou identitu a dokážou nabídnout něco autentického. Ať už jde o média, gastronomii, kulturu nebo development. Dlouhodobě totiž fungují hlavně projekty, které mají vlastní příběh.
Když se podíváte na své podnikání dnes a před dvaceti lety, co se změnilo nejvíc?
Dříve jsem samozřejmě neměl tolik zkušeností jako dnes, zato jsem měl více energie a nebál se jít vpřed bez zásadnějšího promýšlení rizik. To samozřejmě mělo své výhody i nevýhody. Dnes si užívám možnost tvořit nové projekty a být kreativní. To je to, co mě naplňuje.