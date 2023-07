Cestovky lákají turisty do Řecka na slevy, zájem je i o ostrov v nouzi Rhodos

„Samozřejmě, poptávka na Rhodos momentálně klesla. Nemyslím si ale, že by tam lidé nechtěli odcestovat vůbec. Cestuje tam řekněme polovina z těch, kdo měli mířit na sever i teď v nejbližších dnech. Takže část lidí pořád odletět chce,“ říká tiskový mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka. „Co se týče nově prodaných zájezdů, tam samozřejmě v posledních několika dnech poptávka klesla,“ dodává.

Pokles zájmu potvrzuje i tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. „Nedá se ale říct, že by nebyl zájem vůbec, lidé nakupují třeba pozdější termíny,“ vysvětlil s tím, že poptávka po dovolené v Řecku je i tak větší než v loňském roce.

Cestovní kancelář Čedok věří, že se poptávka o zájezdy na řecký ostrov zvýší. „Last minute zájezdy do hotelů v částech ostrova, kam se může cestovat a kde klienti tráví dovolenou, se prodávají a zákazníci o ně na další odlety mají zájem,“ říká tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková.

„Vzhledem k situaci a negativním článkům o ostrově v médiích pochopitelně poptávka oproti předchozímu týdnu poklesla, ale věříme, že s tím, jak se situace stabilizovala půjde postupně opět nahoru,“ doplňuje.

Cenovou politiku neměníme

Na plážový pobyt se dá v současnosti získat i slušná sleva, která dosahuje i padesáti procent. Podle cestovních kanceláří však slevy s požárem na ostrově nijak nesouvisí.

„S cenami se pracuje podle nabídky a poptávky. Že bychom řekli – tam hoří, tam jeďte a budete to mít levnější – tak takovýhle pohled bych do toho určitě nemíchal,“ zdůraznil mluvčí Alexandrie Petr Šatný.

„Ceny zájezdů jsou nastavené standardně podle smluv a rozhodně neplánujeme na takové situaci dělat marketing nebo jinou promo akci,“ zmiňuje mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková

Cestovní kanceláře uvádějí, že klienty posílají pouze do oblastí, které jsou bezpečné. „ Že bychom na last minute se zítřejším odletem dávali cenu za hubičku, abychom naplnili letadlo, to určitě neděláme,“ uvádí Bezděk.

Weby se postupně aktualizují

Cestovní kanceláře přesto ještě včera nabízely last minute pobyty i do oblastí, které jsou silně zasažené požárem, jako například okolí města Lardos. Po dotazu MF DNES tvrdily, že to je tím, že na webech nemají aktuální údaje.

Například cestovní kancelář Čedok ještě včera nabízela na svém webu zájezd do tříhvězdičkového Hotelu Lardos Bay s odletem z Prahy za zhruba 15 000 korun.

Mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková však uvedla, že kancelář do nebezpečných oblastí nelétá. „Vzhledem k tomu, že tato lokalita je mezi nimi zařazena i nadále, průběžně stahujeme místa ze systému, což se může dočasně zobrazovat, ale až do pondělních odletů si hotely v těchto částech nejde rezervovat,“ vysvětlila.

Kancelář Fischer zase nabízela akční zájezd do Lindosu. „Asi tam zůstal nějakým nedopatřením, stahujeme nabídku a nikoho tam teď samozřejmě posílat nebudeme,“ reagoval Bezděk.

Pro ostrov platí stav nouze

Od středy platí na celém Rhodosu nouzový stav. Rozhodly o tom řecké úřady v reakci na masivní vlnu požárů. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) ve středu uvedl, že opatření není spojené s evakuací ani omezením příletů.

„Náš zastupitelský úřad v Athénách je v intenzivním kontaktu s řeckými orgány a snaží se zjistit, jaké budou přesně dopady na české turisty, nicméně podle předběžných informací se zdá, že nouzový stav byl vyhlášen v souvislosti s dopady požáru, nikoliv s jeho vývojem,“ vysvětlil pro MF DNES Daniel Drake, tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí.

To v praxi znamená, že by se bezpečnostní situace zhoršovat neměla, opatření však umožní řeckým úřadům snadněji řešit obnovu ohněm zdevastovaného ostrova. „Dopady nouzového stavu na turisty samozřejmě budou, ale v tom smyslu, že veřejné služby budou předpokládám omezeny,“ doplnil Drake.