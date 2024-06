Už žádný Rhodos. Ministerstvo má manuál proti zmatkům při záchraně turistů

Aby se situace z července minulého roku neopakovala, svolalo ministerstvo pro místní rozvoj zástupce cestovních kanceláří, státu a pražského letiště k jednání, jak vzájemnou komunikaci a postup při krizových situacích zvládnout výrazně lépe.

„Snahou ministerstva pro místní rozvoj bylo přesvědčit přítomné zástupce největších cestovních kanceláří, aby přijali fakt, že v krizové situaci jsme všichni takzvaně na jedné lodi, a že by tedy měli přerušit konkurenční soutěž,“ řekl MF DNES Petr Waleczko, mluvčí resortu místního rozvoje, který má turistiku ve své gesci.

Evakuace turistů na řeckém ostrově Rhodos (22. července 2023)

Součástí setkání byla rovněž analýza chyb při loňském zvládání situace a informování o ní. Podle Waleczka účastníci vytvořili pětibodový manuál, jak v případě budoucí přírodní katastrofy nebo jiné krizové situace postupovat.

V první řadě vznikla společná diskusní skupina na platformě WhatsApp, v níž jsou zástupci cestovních kanceláří i státní správy. „První, kdo se dozví o krizové situaci, tuto skupinu aktivuje. Následně proběhne videohovor a domluvíme se na hlavních komunikačních bodech, aby veřejnost dostala jednotnou a správnou informaci,“ uvedl poradce ministra Ivana Bartoše pro oblast cestovního ruchu Stanislav Zíma.

Právě značný rozptyl v informacích, které se šířily během postupu požáru na řeckém ostrově éterem, byl jedním z nejkritizovanějších nedostatků. Nešlo přitom jen o různá vyjádření zástupců cestovek, ale také o statusy politiků, kteří situaci komentovali na různých sítích, ale ne vždy se znalostí aktuálních informací z místa.

„Zda je reálné sladit komunikaci, se ukáže až v budoucnosti, pokud se něco takového stane. Nicméně vymyšlené je to celkem dobře,“ uvedl marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný. Dohodu chválí i ostatní oslovené cestovní kanceláře, přestože oficiálně nepřipouštějí, že by v jejich loňském počínání byly rezervy.

Kolik tam máte lidí?

Jako jeden z hlavních problémů se loni přitom ukázalo zjištění skutečného počtu cestujících, které kanceláře v lokalitě mají. Tuto informaci totiž cestovní kanceláře považují za obchodní tajemství, které je při zveřejnění může poškodit. Ministerstvo tak muselo vymyslet, jak od nich zjistit jména klientů, aniž by se dostala do rukou konkurence.

Podle nové dohody se tato data příště budou scházet u ředitele konzulárního odboru na ministerstvu zahraničních věcí. Z tohoto odboru by měla následně vycházet anonymizovaná čísla, z nichž nebude možné zjistit spojení s konkrétním touroperátorem, aby bylo obchodní tajemství zachováno.

Zlepšit by se dle ministerstva měla i vzájemná komunikace cestovních kanceláří. Příkladem může být využívání delegátů jedné cestovní kanceláře klienty ostatních cestovek nebo nabízení volných kapacit v evakuačních autobusech a repatriačních letech klientům konkurence. Ani to totiž není během živelních katastrof automatické.

Loňská zkušenost s požáry na Rhodu ukázala nicméně i některé dobré věci. „Byla vyzdvihnuta rychlost zásahu ministerstva zahraničních věcí, které českým občanům, kteří přišli loni při požárech o doklady, neprodleně vystavilo náhradní cestovní doklady na místě. Získali je tehdy mezi prvními ze všech zemí,“ řekl MF DNES Waleczko. Úřad na ostrov neprodleně vyslal dva úředníky, kteří náhradní doklady lidem vystavovali. Část turistů totiž byla evakuována natolik narychlo, že neměli možnost si dojít ani pro nezbytné věci do hotelu.

„Smyslem těchto opatření je podle nás sdílení informací, které máme. Ne to, že by asociace cestovních kanceláří nebo ministerstvo nařizovaly cestovním kancelářím, co mají, nebo nemají říkat,“ uvedl mluvčí společnosti Der Touristik Jan Bezděk.

Užší spolupráce s úřady navíc může cestovkám v mnohém prospět. „Důležité pro rozhodování cestovních kanceláří o postupu při nestandardních událostech jsou také data a doporučení od odborníků, které má stát k dispozici. Proto jsme rádi, že budeme moci využívat například stanoviska hasičů, meteorologů, konzulárních pracovníků a dalších, kteří budou na případné schůzky přizváni,“ řekla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.