Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Veronika Bělohlávková
  11:31
Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový magnetofon nebo pračku se běžně čekalo měsíce. Dnešní domácnosti mají k dispozici širší výběr, přístroje jsou levnější, úspornější a jejich funkce jsou nesrovnatelné s tehdejší nabídkou. Srovnání ukazuje, jak výrazně se za posledních 35 let změnil technologický standard.
Televize Od robustních po chytré obrazovky

Barevné televizory Tesla Orava od 15 200 Kčs.
Televizory se v Československu začaly šířit v 60. letech, kdy černobílé přijímače Tesla postupně pronikaly do domácností, přestože šlo stále o dražší vybavení. Přelom nastal na začátku 70. let s nástupem barevného vysílání a odpovídajících modelů, jejichž cena však zůstávala vysoká – u prvních barevných televizorů běžně dosahovala několikanásobku průměrné mzdy.

V 80. letech už měla televizi většina domácností, i když výběr byl omezený a dostupnost často komplikovaná dlouhými čekacími lhůtami. Televizory s CRT obrazovkou byly těžké, robustní a energeticky náročné, což bylo dáno tehdejší technologií. Po roce 1989 otevření trhu přineslo rychlý příchod zahraničních značek, širší nabídku a později i úplně nové typy obrazovek. Dnešní televizory jsou mnohem dostupnější a technicky nesrovnatelné s těmi předrevolučními.

Elektrický vysavač ETA 1419 za 860 Kčs.
Kazetový rádiomagnetofon DIAMANT K 203 (Tesla Pardubice) 4 700 Kčs.
Fotoaparáty z tehdejšího SSSR. Fotoaparát Kijev 4 - objektiv Jupiter 8M 2/53 s vestavěným expozimetrem na kinofilm 24x36 mm. Expoziční časy B 2s - 1/100 s, stupnice clon 2 - 22. Dovoz ze SSSR. Cena za 1 650 Kčs (vlevo nahoře).
Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a (7) 4 830 Kčs.
„Před čtyřiceti lety byla koupě televize významnou událostí, která si kvůli vysoké ceně žádala pečlivé promyšlení. Dnes je televize pro většinu lidí samozřejmou součástí domácnosti. Televizory mezitím prošly výraznou proměnou od těžkých robustních přístrojů až k lehčím a chytrým obrazovkám,“ říká Petra Psotková.



