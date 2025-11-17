Televize Od robustních po chytré obrazovky
Televizory se v Československu začaly šířit v 60. letech, kdy černobílé přijímače Tesla postupně pronikaly do domácností, přestože šlo stále o dražší vybavení. Přelom nastal na začátku 70. let s nástupem barevného vysílání a odpovídajících modelů, jejichž cena však zůstávala vysoká – u prvních barevných televizorů běžně dosahovala několikanásobku průměrné mzdy.
V 80. letech už měla televizi většina domácností, i když výběr byl omezený a dostupnost často komplikovaná dlouhými čekacími lhůtami. Televizory s CRT obrazovkou byly těžké, robustní a energeticky náročné, což bylo dáno tehdejší technologií. Po roce 1989 otevření trhu přineslo rychlý příchod zahraničních značek, širší nabídku a později i úplně nové typy obrazovek. Dnešní televizory jsou mnohem dostupnější a technicky nesrovnatelné s těmi předrevolučními.
„Před čtyřiceti lety byla koupě televize významnou událostí, která si kvůli vysoké ceně žádala pečlivé promyšlení. Dnes je televize pro většinu lidí samozřejmou součástí domácnosti. Televizory mezitím prošly výraznou proměnou od těžkých robustních přístrojů až k lehčím a chytrým obrazovkám,“ říká Petra Psotková.