Lidl má v Česku největší tržby a expanduje. Letos otevře přes 20 nových prodejen

V loňském roce otevřel Lidl devět prodejen, téměř polovinu z nich v Praze. Dalších prodejen se dočkali třeba i obyvatelé Brna a Českých Budějovic. Letos se Lidl dostal třeba i do Benátek nad Jizerou, Slavkova u Brna nebo do města Sulice u Prahy. Brzy své brány otevře třeba i prodejna ve Studénce, Štětí či v Milovicích.

Díky masivní expanzi také Lidl vytváří nová pracovní místa. „Jen tento rok vytvoříme přes tisíc nových pracovních míst. Mzda na pozici pokladní u nás při úvazku 40 hodin týdně začíná na zhruba 28 tisících za měsíc,“ řekl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

V pomyslném žebříčku největších obchodních řetězců v České republice z hlediska tržeb se Lidl nachází na jeho čele. Podle analýzy trhu Trend Report 2021, za kterou stojí Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, činily tržby Lidlu za loňských rok rekordních 63 miliard korun. Dařilo se i Kauflandu či Albertu. Ty za Lidlem zaostávaly jen o několik jednotek miliard korun. Třeba Billa však loni utržila jen 30 miliard korun a Globus dokonce jen 25 miliard.

Kromě výstavby nových prodejen se Lidl zaměřuje i na modernizaci těch starších. „V lokalitách, kde původní objekt nevyhovuje nárokům zákazníka stavíme na místě původního objektu prodejny nové generace. Zákazníkům přinese větší a modernější prostory. Chceme jim zajistit rychlé a komfortní nakupování s pohodlným parkováním. Parkoviště proto vybavujeme rychlodobíjecími stanicemi pro elektromobily. Přidáváme i bankomaty nebo doručovací boxy pro vyzvednutí zásilek,“ uvedl Myler.

Více zaměřit se Lidl chce do budoucna i na ekologii. „Našim cílem je v příštích letech dokončit výměnu všech chladících technologií za moderní, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Již dnes provozujeme 8 fotovoltaických elektráren na střechách prodejen a realizaci dalších připravujeme,“ tvrdí tiskový mluvčí Lidlu.

Na českém trhu působí Lidl už více než osmnáct let. V roce 2003 tu otevřel prvních čtrnáct prodejen, nyní jich má již 276. Ty řetězec zásobuje ze svých pěti logistických center. „V letošním roce jsme spustili provoz logistického centra Buštěhrad u Kladna, který je jedním z největších logistických center Lidlu v Evropě. Na téměř 60 000 metrech čtverečních bude zásobovat až 90 prodejen a poskytne až 500 pracovních míst,“ dodal Myler.

Firma investuje i do kancelářských prostor. V roce 2022 by měla začít výstavba nového komplexu v pražských Stodůlkách, kde má být centrála této společnosti. Stavba má být podle plánu dokončena do dvou let.

Původně však měl tento areál stát na severu Prahy, v Letňanech. Ačkoliv Lidl už dříve odkoupil pro tento záměr pozemky od společnosti Hochtief Development, před časem své plány pozměnil a pro volný pozemek aktuálně hledá jiné využití.