Řetězce mění receptury u stovek potravin. Budou méně slané a sladké

Pokud vám ve spíži vězí loňské cereálie z Lidlu a v mrazáku zmrzlina, možná vám přijde, že chutnají jinak než stejné výrobky s letošním datem. Ne náhodou. Německý diskont začal loni s plošnou inventurou veškerých potravin vlastních značek s cílem snížit do roku 2025 obsah cukru a soli v­ průměru o pětinu oproti roku 2018.

Receptury v následujících letech přepíše u tisíců položek privátních značek. Cukr a sůl v potravinách, jejichž nadužívání pranýřují výživoví experti, zatím obchodník redukoval řádově u jednotek produktů. Kromě některých zmrzlin a cereálií došlo na ovocné jogurty a nealkoholické nápoje.

Další v pořadí budou sladké pomazánky a dezerty. V případě soli receptury přepíše v první řadě u­ pizzy, polévek, hotových jídel nebo slaných snacků.

„Tam, kde snižujeme cukr, jej buď nahradíme vyšším podílem ovocné složky, jako třeba u jogurtů. V ostatních případech jej ale nenahrazujeme ničím a výsledná chuť je prostě méně sladká,“ popsal MF ­DNES jednatel Lidlu Michal Farník.

Hlavně neodradit zákazníky

Vývojové oddělení řetězce se podívá na každý produkt zvlášť. Někde se živiny sníží o deset procent, jinde o třicet. Také podle toho, co dovolí zákazník. Nad dvacetiprocentní laťku řetězec půjde třeba u ­müsli. Snaha získat si spotřebitele novou chutí je ale omezená obchodní logikou. „Pokud to zákazník nebude kupovat, nebude to výsledek, který chceme,“ dodal manažer.

Cukr a sůl se proto bude snižovat postupně, jednorázový skok by zákazníci nemuseli akceptovat. Na půli cesty je kupříkladu u jahodového jogurtu Pilos Active. Původně v­ něm bylo 12,8 gramu cukru na 100 gramů jogurtu, nyní je to 11 gramů a cílem je 10 ­gramů cukru.

Z hlediska marketingu by bylo výhodnější živiny snížit najednou. Pokud totiž redukce nedosáhne skokově 25 procent u soli a o 30 procent u ostatních živin včetně cukru, nesmí se tím výrobce chlubit. Zakazuje to nařízení EU o výživových a­ zdravotních tvrzeních.

„Myšlenka nařízení byla, aby se to nezneužívalo, ale je to kontraproduktivní. Pro výrobce je to problém, protože skokové snížení většinou spotřebitel nepřijme,“ uvádí Magdalena Hrabcová, předsedkyně Platformy pro reformulace Potravinářské komory, v jejímž rámci potravináři diskutují o změně receptur.

Tažení Lidlu za zdravějšími potravinami může mít vliv i na ceny. S ­cukrem zmizí část velmi levné suroviny, jejíž cena se po uvolnění kvót na evropském trhu v říjnu 2017 propadla na dno. U jogurtů navíc bude náhradou za něj dražší ovocná složka. Co zdraží nebo zlevní, manažer neupřesnil. Podotkl, že se to bude řešit individuálně.

Trend snižování cukru, soli, případně tuků, není ničím novým. Podle Hrabcové se postupně přesouvá od větších potravinářů, jako je Nestlé či Mondelez, k menším firmám a ­obchodním řetězcům. Z­ nich má největší přímý vliv na složení a kvalitu potravin právě Lidl, který má přibližně tři sta privátních značek s 83procentním podílem v nabídce .

Stovky nových receptur

Není však sám. Sesterský Kaufland ze stejné německé skupiny Schwarz Gruppe odsoluje a snižuje cukr i tuky od roku 2015. V rámci deklarované „podpory zdravého životního stylu“ chce do roku 2021 tři sta položek svých značek zbavit také pětiny obsahu zmíněných látek. Cílí hlavně na dětské výživy, nealko nápoje, sýry, pomazánky, masa, uzeniny a mražené zboží. Kaufland má 20 procent „privátek“.

Pozadu nezůstává ani Tesco, které v některých nealkoholických nápojích vyráběných „na klíč“ snížilo množství cukru tak, aby sto mililitrů nápoje neobsahovalo nad pět gramů cukru, tedy zhruba jednu kostku. „Tesco přezkoumalo 120 nealkoholických nápojů a vylepšilo složení 42 z nich,“ shrnul mluvčí Václav Koukolíček.

Tesco do Česka přeneslo model z­ domovské Británie. Tam snížilo podíl cukru už v roce 2016, aby se vyhnulo chystané dani ze sladkých nápojů. Od loňského dubna v zemi odvádějí výrobci daň u nápojů s obsahem pět gramů cukru na sto mililitrů. Podobné daně platí v Belgii, Norsku, Francii či Maďarsku.

Síť hypermarketů Globus má mnohem menší prostor ovlivnit složení než ostatní. Podíl vlastních značek tvoří jen pět procent obratu, zejména jde o mléčné výrobky, koloniál nebo drogerii. „Z tohoto důvodu pro nás není závazek snížit obsah cukru nebo soli ve vlastních značkách relevantní,“ vysvětluje mluvčí Rita Gabrielová s tím, že firma obsah soli a cukru v posledních dvou letech intenzivně sleduje.

Potraviny mají podle výživových expertů vliv na zdraví člověka ze 40 až 60 procent. Nebezpečné je hlavně nadužívání cukru a soli, které podporuje výskyt civilizačních chorob, jako je obezita, kardiovaskulární choroby a cévní onemocnění. Spotřeba cukru v Česku je 35 kilogramů na osobu za rok, téměř dvojnásobná oproti doporučením. A trojnásobná v případě soli, u níž by denní dávka neměla překročit jednu čajovou lžičku.