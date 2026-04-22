Od regálů do davu. Supermarkety hledají zákazníky na festivalech

Veronika Bělohlávková
Obchodní soupeření maloobchodních řetězců se z uliček mezi regály přesunulo i na hudební či sportovní festivaly. Právě zde se v současné době testují nové formy marketingu i prodeje.
Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku. (13. srpna 2025) | foto: HRADY CZ

Prvním průkopníkem podobného přístupu byla před lety společnost Enapo, která svým maskotem Ríšou chtěla posílit povědomí o značce a zvýšit věrnost zákazníků. Podle webu Zboží&Prodej se zaměřovala především na akce pro děti. Výjimku udělala v roce 2015, kdy svou zónu přivezla i na festival Hrady CZ, kde pro návštěvníky zajišťovala prodejnu potravin.

O deset let později pak stejný model nabídlo Tesco na loňském festivalu Rock for People v Hradci Králové. V areálu bývalého hangáru vybudovalo v dočasný supermarket, který fungoval pouze po dobu konání akce. Návštěvníci si zde mohli koupit ovoce, zeleninu, pečivo i základní potraviny nebo třeba hygienické potřeby.

Největší nápor zažíval obchod ráno, kdy patřil k nejnavštěvovanějším místům v areálu. Během pěti dnů ho podle dat řetězce navštívilo přes 43 tisíc lidí. Prodalo se zhruba pět tun ovoce a zeleniny, z toho dvě tuny tvořily melouny, a přes 65 tisíc kusů pečiva. Letos však Tesco podobný projekt neplánuje.

Zatímco Tesco zkusilo čistě prodejní model, jiné řetězce sázejí spíš na zážitek a hodnotový přesah. Nejviditelnější festivalovou ofenzivu letos chystá Penny. Řetězec vstoupí na akce Beats for Love, Mezi ploty a Hrady CZ, kde kombinuje prodej, zábavu i budování značky. Cílí přitom na různé publikum, a to od mladých návštěvníků taneční scény až po rodiny s dětmi.

„V Česku dlouhodobě rosteme, a proto hledáme nové způsoby, jak oslovit mladší generaci. Festivaly pro nás představují atraktivní prostředí plné hudby, emocí a silných zážitků,“ říká Jitka Maňáková, vedoucí oddělení reklamy v Penny.

Na Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích nabídne Penny tři občerstvovací stanice a produkty privátní značky za jednotnou cenu 9,90 koruny. „Návštěvníci si budou moci dát zmrzlinu, ovoce, sušenky, chipsy nebo párek v rohlíku. Součástí programu bude i slevové tornádo, kdy mezi lidi budou padat kupony a výherní letáky,“ popisuje Maňáková. Doplní je i praktické benefity v rámci projektu Dobrý soused a vlastní hudební scéna Zion Stage by Penny.

Na festivalu Mezi ploty spoléhá řetězec více na rodinnou atmosféru. V areálu nabídne občerstvení i dětskou zónu se soutěžemi a aktivitami. Série Hrady CZ má Penny zase umožnit oslovit publikum ve více regionech. V tomto případě bude součástí nejen prodejní zóna, ale i zázemí ve stanovém městečku se základním sortimentem a možností snídaně přímo na místě. Speciálně pro festivalovou sezonu připravilo Penny i produkty privátní značky s upraveným brandingem, které mají cílit na rychlé a dostupné občerstvení přímo v terénu.

„Penny zde příkladně podporuje svůj positioning levného diskontu a slevové tornádo i levná privátka přesně odpovídají dlouhodobé komunikační lince,“ hodnotí Marek Nieslanik, kreativní ředitel z agentury Fairy Tailors.

Velké, vlastní i sportovní festivaly

Aktivním partnerem je i Billa. Řetězec se zaměřuje především na akce spojené se sportem a edukací. „Vždy hledáme formy spolupráce, které mají skutečný obsah a přinášejí návštěvníkům konkrétní hodnotu,“ říká mluvčí řetězce Billa Dana Bratánková s tím, že takovým příkladem je partnerství s Českým olympijským týmem.

Třeba během Olympijského festivalu v Českých Budějovicích řetězec vytvořil Zónu vyváženého stravování. Během dvou týdnů rozdali 13 520 kusů ovoce, tedy zhruba 2,5 tuny, a také téměř 16 tisíc balení ořechů.

Kaufland pak plánuje výraznou přítomnost na festivalu Colours of Ostrava. „Budeme mít partnerské místo v areálu festivalu, kde nabídneme teplé pokrmy, zábavné aktivity a soutěže pro návštěvníky,“ říká mluvčí Renata Maierl s tím, že budou přítomni i ve stanovém městečku, kde otevřou miniprodejnu se základním sortimentem.

Kaufland propojí hudbu i s vlastní akcí. „Společně s kapelou Jelen připravujeme sérii festivalů po celé České republice, kde se lidé mohou těšit nejen na koncerty, ale i ochutnávky regionálních produktů a program pro rodiny,“ doplňuje Maierl.

Do festivalového dění se zapojují i další hráči. Globus letos počítá například s partnerstvím na akci Prima Love Day nebo na Labefest. „Do hudebních i dalších lokálních festivalů se snažíme zapojovat, vždy však záleží na konkrétních okolnostech spolupráce,“ říká Aneta Turnovská z Globusu s tím, že na akcích zajišťují občerstvení pro vystupující a VIP zónu, u dětských festivalů pak připravují například školičky vaření a soutěže.

„Investice řetězců do festivalového partnerství je přesně ten typ chytrého sponzoringu, který bychom měli vídat častěji. Přináší totiž pro návštěvníky reálnou přidanou hodnotu, protože nejsou odkázaní jen na drahou festivalovou gastrozónu,“ uvedl Nieslanik.

Hudební festivaly letos vynechá Lidl. „V tuto chvíli neuvažujeme o vlastních prodejních zónách ani jiných produktových aktivacích na hudebních akcích,“ uvedla Iveta Barabášová z Lidlu Česká republika. V Německu, Polsku či Maďarsku se ovšem řetězec hudebních festivalů pravidelně účastní, v tuzemsku podporuje zase Zlínský filmový festival či běžecký seriál RunTour.

Žádnou větší účast na festivalech letos zatím nepotvrdil ani Albert.

Od regálů do davu. Supermarkety hledají zákazníky na festivalech

