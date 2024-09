Podnikům v gastru sezona nevyšla. Diskotéky jsou na odstřel, hitem jsou kavárny

V meziročním srovnání obecně gastro podniky skončily na nule, a to i ve srovnání s loňským a letošním létem. Jejich tržby ani návštěvnost tedy zásadně neklesá ani nestoupá. Ovšem v jednotlivých segmentech jsou již rozdíly opravdu zásadní. Nejhůře opět dopadly noční podniky a nejlépe kavárny. Situace v restauracích je stabilní.

Podle dat Dotykačky se ovšem rok od roku mění preference hostů, a zatímco dříve mládež nadšeně vyrážela po večerech do klubů, současní dvacátníci, kteří po většinou představují hlavní část klientely diskoték, už na tanečky nevyrážejí.

„Jestli někomu zbyly vyloženě oči pro pláč, jsou to noční kluby a diskotéky. Proti loňskému létu jim celkové tržby spadly víc než o pětinu. Je to o to smutnější, že výrazné poklesy v této kategorii monitorujeme už několik let po sobě,“ komentuje data ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Protipólem diskoték jsou v poslední době prémiové restaurace. Ty z pohledu návštěvnosti i vývoje tržeb na žebříčku popularity okupují nejvyšší příčky.

„Kategorie restaurace jako celek dlouhodobě reprezentuje průměr celého gastra. Ovšem je v něm podmnožina vyhlášených podniků, kde hosté můžou očekávat skutečně speciální kulinářské zážitky a jsou ochotní za něj platit. Jen letos těmto podnikům meziročně stouply tržby o 12 procent,“ uvádí ředitel Dotykačky.

Kavárny stále za hvězdy

Dlouhodobý růst si udržují stále kavárny, jejichž boom se nastartoval v době pandemie. V jejich úspěchu se odráží i to, že koncept se za poslední roky mírně vzdálil původnímu ryze kávovému zaměření.

„Řada kaváren do svého portfolia zakomponovala i víno a další alkoholické nápoje, zejména populární letní míchané drinky. Provozovatelé tak vycházejí vstříc spotřebitelům, kteří stále častěji namísto večerních setkání vyrážejí posedět s přáteli už v odpoledních hodinách. Kavárny tak začaly konkurovat gastro konceptům orientovaným na noční život,“ uzavírá Petr Menclík z Dotykačky.