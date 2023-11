Inovací na krabice. V digitální továrně bude jednou i strojník dělat z domova

Obří robotická „ruka“, která přebírá role papíru, sofistikovaný „velín“ připomínající ten z jaderné elektrárny nebo kreativní dílna, ve která za pomoci laseru vyrábí pracovníci z vlnité lepenky jemné detaily do speciálních krabic a obalů na míru zákazníkovi.

Továrna na krabice německé rodinné firmy Thimm ve středočeských Všetatech je ukázkou toho, jak by měl vypadat Průmysl 4.0. Pracovníci zde využívají moderní technologie včetně umělé inteligence, s těžkou prací člověk přijde do kontaktu jen výjimečně.

„Dejte si pozor, ať vás nic nezajede. Hmota občas vítězí nad člověkem,“ říká se smíchem Martin Hejl, ředitel české společnosti Thimm. A skutečně, kvůli autonomnímu vozíku se celá návštěva musí přibližně na minutu zastavit, robot má prostě přednost.

V továrně se musí dbát na bezpečnost. Některé stroje jezdí ve vysoké rychlosti.

Šéf továrny ví o digitálních procesech naprosto vše, o krabicích by prý dokázal mluvit hodiny. „Naopak když se s někým nemám náladu bavit o práci, řeknu mu, že pracuju v továrně na krabice. To vždycky každý řekne ‚aha‘ a změní radši téma,“ vypráví Hejl.

Fabrika je zaplněná nespočtem autonomně fungujících strojů a linek, návštěvník si přijde jako ve výrobě nejpokročilejších mikročipů na světě. U mašin je každý den také Michal Skerl, operátor ve výrobě. Ten má za úkol z vlnité lepenky vyrobit krabice pro zákazníky.

„Mám arch, který zpracuju, vyseknu a natisknu, pak to svážu, slepím a paleta odjíždí pryč,“ popisuje Skerl. Pod rukou mu projdou vyšší desítky tisíc krabic denně. I jeho práce by ale jednou teoreticky mohla být dělaná na dálku. „Až technologie pokročí, dovedu si představit, že i lidé z výroby budou moct pracovat z domova a kontrolovat v reálném čase práci strojů,“ myslí si Hejl.

Nejdůležitější místo továrny je „velín“. Na obrazovkách zde pracovníci sledují, jak celý proces výroby obalů probíhá.

Vánoce začínají v květnu

Thimm se ve své digitální továrně zabývá také konceptem Internet of Packs - to znamená, že každá krabice má svůj „životopis“ a načtením QR kódu lze přesně zjistit, kdy a kde byla vyrobena, kudy poputuje a kde má své místo určení. Proto mohou většinu logistiky obstarávat stroje.

„S automatizací jsme začali strašně dávno, už si to skoro ani nepamatujeme,“ říká Martin Hejl. Ve firmě hrají „roboti“ velkou roli od roku 2008, od té doby už ušli dlouhou cestu a uvnitř fabriky je to znát. Už na recepci návštěvníky čeká první inovace ve formě digitálního podpisu do knihy návštěv.

Impozantní jsou také výrobky, které pro zákazníky navrhují vývojáři. Ti mají ve své kreativní dílně řadu výrobků, které připomínají spíše než obaly moderní umění. Vývojářka Renáta Miřatská za své návrhy v letošním roce vyhrála cenu v soutěži Obal roku.

thimmobaly Máme radost, že se naši zaměstnanci Tereza, Michal a Renáta nestydí postavit před kameru a sebevědomě říct, proč v THIMMu pracují rádi, co je jejich pracovní náplní a že to nejsou jenom ty "nudné" krabice. ⁠

⁠

Děkujeme celému týmu @idnescz za návštěvu a těšíme se na reportáž, která by měla vyjít začátkem prosince.⁠

⁠

⁠

#ThimmObaly #ThimmPeople #Vsetaty #iDnes #iDnesTV #Rozhovor #ItsThimmTime #Krabice #ZamestnavatelRoku #Zamestnani oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Cenu jsem dostala za komplex výrobků pro představení nových telefonů,“ říká Miřatská. Aby se z nápadu skutečně stal unikátní obal, musí si konstruktéři nejdříve udělat „průzkum trhu“, tedy projít si s klientem všechny možnosti a vyladit původní myšlenku natolik, aby byl výsledek nejen hezký na pohled, ale také funkční.

„Produkt řešíme se zákazníkem, zamýšlím se nad ním sama a také ho probírám s naším týmem. Poté se zkouší a rýsuje. Řežou se vzorky a po konzultaci se zákazníkem se schválená verze pošle do dílny,“ přibližuje Miřatská.

Roboti pracují, lidé kontrolují

Konstruktéři vyrábí vlastně od každého něco. Od malých multipacků na piva přes dárkové krabice až po výstavní kusy v podobě funkční kartonové lavičky, skládačky pro děti ve tvaru letadla, či dokonce maketu velké kontejnerové lodě.

Na začátku procesu jsou obrovské role papíru, které se do továrny navezou na kamionech. První stroj tento papír zpracuje a vytvoří z něj vlnitou lepenku, jež vzhledem ke své délce vypadá trochu jako pás těsta.

V rámci dalšího kroku stejný stroj lepenku vysuší a předá ji do „řezačky“, která ji nastříhá na jednotlivé kusy o předem daných rozměrech, do nichž se vzápětí zase na jiné lince vyryje samotná krabice v rozloženém stavu se všemi potřebnými otvory.

Když je produkt hotový, přichází na řadu automatizovaný přepravník, který jej zaveze na sklad, nebo rovnou na přívěs kamionu. „Lidé se s krabicí dostanou do styku jen při náhodných kontrolách, jinak je celý proces plně řízen strojem,“ popisuje Hejl.

Rozhodující období pro firmu přichází právě nyní. Vánoce jsou spolu se slevovými akcemi typu Black Friday nejsilnějším obdobím. „Připravujeme se na ně už od května, někteří klienti mají požadavky hodně dlouho dopředu,“ říká Hejl. Firma plná robotů je podle slov šéfa na letošní svátky připravena.