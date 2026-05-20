Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

KOMENTÁŘ: Evropa potřebuje víc řepky, než sama vypěstuje

Komentář   15:06
Každé jaro, když začne kvést řepka a krajina se na některých místech zbarví do žluta, veřejnou debatu rozvíří emoce a sociální sítě zaplaví zkratky o podobě krajiny, životním prostředí a pověsti o zdroji nekonečných dotací na řepku, která ničí pole, zabíjí vše kolem sebe kvůli zisku velkých hráčů v zemědělství. Jenže realita je úplně jiná, píše v komentáři Jan Šimek, předseda představenstva společnosti JTZE.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Řepka není žádnou novinkou ani politickým výmyslem, ale tradiční plodinou, která má v moderním zemědělství nezastupitelné místo. Pro zemědělce je symbolem moderního zemědělství, právě proto má smysl vysvětlovat, jakou roli skutečně v zemědělství hraje.

Z pohledu agronoma je řepka učebnicovým příkladem takzvané zlepšující plodiny. Její hluboký kořenový systém provzdušňuje půdu, zlepšuje tak její strukturu, zabraňuje erozi, zvyšuje schopnost zadržovat vodu, podporuje mikrobiální život a po sklizni po ní zůstane na poli organická hmota, čímž podporuje půdní život. Výsledkem potom je, že pšenice po řepce roste lépe než pšenice po pšenici. Řepka tedy funguje přesně opačně, než jí její kritici vyčítají.

Pro půdu tedy není řepka problém, ale plodina, která pomáhá zemědělcům udržovat na polích rovnováhu a nevyčerpávat je. V jarním období je důležitým zdrojem potravy pro opylovače, včetně včel, kdy je nabídka kvetoucích rostlin v krajině stále omezená. I v tom je její role v zemědělské krajině nezastupitelná.

Jan Šimek

Předseda JTZE Jan Šimek

Po studiu na Vysoké škole ekonomické a České zemědělské univerzitě v Praze pracoval v konzultantské firmě McKinsey a jako provozní ředitel startupu Foodpanda v Singapuru.

V J&T je od roku 2016, nejdříve se věnoval zemědělství na Slovensku a některým investicím v Česku.

Řepka je zároveň významnou hospodářskou plodinou, řepkový olej patří mezi ty nejkvalitnější a Evropská unie je jeho největším producentem i spotřebitelem na světě. V neposlední řadě jde také o surovinu pro krmiva i biopaliva. V evropském kontextu jde o jednu z klíčových olejnin, po které je dlouhodobě stabilní poptávka.

Unie se z ekologických důvodů rozhodla do pohonných hmot přidávat biopaliva a řepka je jejich logickým zdrojem. Přimíchávání biosložky do paliv není špatná myšlenka, Evropská unie tím navíc snižuje závislost na ropě, ale kdybychom chtěli skutečně zlepšit životní prostředí, bylo by lepší mít více žlutých polí.

Outsourcing ochrany přírody

Evropa však dlouhodobě spotřebuje více řepky, než je schopná sama vypěstovat. V posledních letech se sklizeň pohybuje kolem 16 až 18 milionů tun, zatímco poptávka přesahuje 20 milionů tun. Tu tak musí uspokojit dovoz, který je obrovský a stále stoupá. V roce 2023 šlo o 6,5 milionu tun a jen z Austrálie se přes půl planety dováží do sedmadvacítky miliony tun, další z Ukrajiny nebo Kanady. To otevírá širší otázku, jak vyvažovat domácí produkci a dovoz potravin a zemědělských komodit tak, aby byla zajištěna jak ekonomická, tak environmentální udržitelnost.

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Je to paradox. Kritikům řepky vadí její pěstování v Evropě, ale přehlížejí emise z lodní dopravy. Pokud je navíc podle nich řepka škodlivá pro životní prostředí, mělo by mít její pěstování negativní vliv i v Austrálii. Část debaty se totiž soustředí pouze na pole v Evropě, ale dopady dovozu nechává stranou. Tento outsourcing ochrany přírody mimo EU životní prostředí nezachrání, naopak mu škodí ještě více.

Potíže s bramborami i vepřovým. Českým zemědělcům škodí čínská soběstačnost

Pokřivení české debaty ukazuje i to, že podobný povyk kolem řepky nikde jinde nepanuje, přitom její pěstování není žádná česká výjimka. Naopak největšími producenty v EU jsou Francie, Německo, Polsko a Rumunsko, které dohromady tvoří zhruba tři čtvrtiny evropské produkce. Například v Německu zabírá řepka až kolem osmi procent orné půdy a je považována za důležitý prvek udržitelného zemědělství.

Řepka je standard

Žlutá pole proto nejsou žádnou českou anomálií, ale evropským standardem. Ve Francii nebo Německu se řepka řeší jako agronomická a ekonomická otázka, ne jako zástupné téma debaty o krajině. Česká debata je výjimečná tím, jak snadno se z plodiny stal politický symbol, do něhož si kritici řepky projektují své politické názory. Ekonomika přitom mluví jasně. Řepka je stabilní plodina, která pomáhá farmářům diverzifikovat příjmy a reagovat na výkyvy cen.

Někteří tvrdí, že česká krajina je řepkou zaplavená. Ve skutečnosti se pěstuje na zhruba 14 až 15 procentech orné půdy. To není monokultura, ale standardní součást osevního postupu.

Je pochopitelné, že veřejnost má k pěstování řepky otázky. Debata je ale často velmi vyhrocená a zjednodušuje složitější realitu současného zemědělství. Každá plodina má své přínosy i limity a řepka není výjimkou. Stejně jako u jiných plodin záleží především na tom, jakým způsobem je pěstována a jak zapadá do celkového hospodaření na půdě. Moderní zemědělství se přitom neustále vyvíjí. Zemědělci využívají přesnější technologie, hledají šetrnější postupy a věnují stále větší pozornost kvalitě půdy, ochraně vody i celkové podobě krajiny.

Tisíce tun brambor, které nikdo nechce. Česká úroda jde za pár korun do bioplynek

Řepka tak není ani problémem, ani samospásným řešením. Žádná plodina není bez dopadů. Řepka je ale jednou z těch, které mají v českém zemědělství své místo. Debata by se proto měla vést především o tom, jak má naše krajina vypadat a jakým způsobem na ní hospodařit, nikoli o tom, zda má či nemá existovat jedna konkrétní plodina.

Tvrzení, že řepku nahradíme něčím čistším, aniž bychom zaplatili cenu v podobě nižších výnosů, vyšších dovozů nebo větší ekologické stopy jinde ve světě, je příliš zjednodušující. Pokud to myslíme s životním prostředím skutečně vážně, řešením proto není jednoduché odmítnutí řepky, ale důraz na to, aby se pěstovala pod jasnými pravidly, v rozumném osevním postupu a co nejblíže místu spotřeby. Čím méně bude řepka cestovat mezi světadíly, tím lépe.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

KOMENTÁŘ: Evropa potřebuje víc řepky, než sama vypěstuje

Komentář
Neobratný nápad s bionaftou a řepkou teď může vyvolat kolaps evropského...

Každé jaro, když začne kvést řepka a krajina se na některých místech zbarví do žluta, veřejnou debatu rozvíří emoce a sociální sítě zaplaví zkratky o podobě krajiny, životním prostředí a pověsti o...

20. května 2026  15:06

Samsung čeká osmnáctidenní stávka. Vedení firmy se nedohodlo s odbory

Logo Samsungu na obchodu v Jižní Koreji

Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung Electronics zkrachovala, zhruba 48 000 zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do 18denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu...

20. května 2026  14:19

Strojvůdce ČD Cargo projel u Bratislavy návěst stůj. Narazil do nákladního vlaku

Železniční dopravce ČD Cargo.

Strojvůdce českého dopravce ČD Cargo minulý týden projel na okraji Bratislavy návěstí stůj a v rychlosti asi 35 kilometrů za hodinu narazil do nákladního vlaku. Při incidentu se nikdo nezranil ani...

20. května 2026  13:49

Češi objednali dluhopisy za více než 22 miliard. Ministerstvo navýší emisi

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard korun, uvedla na síti X ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň...

20. května 2026  13:38

Sev.en Global Investments vstupuje do těžby ropy a plynu, koupila vrty v Texasu

Pro nový byznys ve Spojených státech skupina zakládá holding Sev.en US...

Česká investiční skupina Sev.en Global Investments vstupuje do nového odvětví. V Texasu převzala ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Vrty denně vytěží přibližně 5 000 barelů ropy,...

20. května 2026  13:06

Česká bankovní asociace zhoršila prognózu. Růst ekonomiky má zpomalit na dvě procenta

Ilustrační snímek

Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního růstu české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce jejího prognostického panelu zvýší o dvě procenta, v únoru se...

20. května 2026  11:33

Když letadlu upadne motor. Americký úřad vyšetřuje Boeing kvůli loňské nehodě

Požár poblíž mezinárodního letiště v americkém městě Louisville. Způsobila jej...

Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy NTSB zveřejnil video z loňské havárie nákladního letadla MD-11 společnosti UPS v Louisville v Kentucky. Na záznamu z letištních kamer je vidět, jak se při...

20. května 2026  10:54

Válka ochromila jednu z nejbohatších zemí světa. Katar vzývá otevření Hormuzu

Kvůli mistrovství světa ve fotbale vybudovali organizátoři ve městě Lusail obří...

Íránské útoky a zastavení námořní přepravy paralyzovaly životně důležitý vývoz zemního plynu z Kataru. V zemi se tak zastavily plánované ekonomické změny, které si vláda předsevzala. Nyní se i přes...

20. května 2026

Nákupní parky dál rostou. Míří hlavně do menších měst, nejvíce do dvou krajů

Premium
ilustrační snímek

Na konci roku 2025 tvořily nákupní parky téměř třetinu všech moderních maloobchodních ploch v zemi. Jen během loňska jich mnoho přibylo nebo se rozšířilo. Zatímco dřív dominovala velká obchodní...

20. května 2026

Ruská ropa se opět dobývá do Evropy. Britové oklikou slevili ze sankcí u paliv

ropa

Britská vláda povolí dovoz motorové nafty a leteckého paliva, které jsou vyrobené z ruské ropy ve třetích zemích. Učiní tak na základě obchodní licence, která vylučuje konkrétní produkty ze sankčního...

19. května 2026  21:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zásoby ropy pomalu klesají. Evropa může brzy mít velký problém, soudí analytici

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Zásoby ropy v Evropě rychle klesají a podle expertů mohou evropské státy už během několika týdnů čelit vážným problémům s dodávkami paliv. Důvodem je několik týdnů omezený provoz v Hormuzském...

19. května 2026

Hotely v USA vyhlížejí fotbalové fanoušky. Nával rezervací zatím nepřichází

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Fotbalové mistrovství světa mělo americkým hotelům přinést rekordní obsazenost a tisíce zahraničních fanoušků. Místo očekávaného boomu ale řada hoteliérů v hostitelských městech hlásí slabší...

19. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.