Rekordně drahá řepka zvedne ceny olejů, odhaduje Agrární komora

Za nárůstem ceny je podle Doležala snižující se pěstební výměra, naopak poptávka po řepkovém oleji se zvyšuje. Cena olejů i řepky tak v posledních měsících podle něj strmě roste.



„Evropská unie ještě před přijetím v současnosti diskutované Zelené dohody pro Evropu přijala řadu dílčích opatření a omezení s cílem vyšší ochrany životního prostředí, která ovšem vedou k omezení produkce a tedy i snížení celkové nabídky. Produkce řepky klesla během šesti let o 30 procent, což se samozřejmě při konstantní či dokonce rostoucí poptávce po řepkovém oleji na evropském i světovém trhu promítá do zvyšování cen za surovinu,“ uvedl.

V ČR klesla plocha řepky za poslední tři roky o 11 procent na loňských 368 000 hektarů. „Pokles pokračuje i v letošním roce, odhadem na 345 000 hektarů, což představuje méně než 12 procent celkové výměry orné půdy v ČR,“ dodal. Na produkci řepky má negativní vliv podle něj nejen snižující se plocha, ale také počasí a škůdci.

„Vzhledem k tomu, že většina sklizené řepky putuje do potravinářského průmyslu, nižší produkce se následně promítá do vyšších cen potravin pro spotřebitele. Očekáváme, že vzhledem k výše uvedeným trendům bude růst cen řepky a řepkového oleje nadále pokračovat,“ doplnil prezident komory.

Mluvčí svazu dodal, že nejvyšší ceny řepky jsou tradičně v Číně, kde stála tuna i více než 19 000 Kč. „Neuvěřitelně vysoké úrovně cen za řepku jsou důsledkem jejího nedostatku, nižších zásob a relativně vysokých nákupů Číny, ale i Japonska. V řadě zemí jsou nižší prognózy sklizní řepky, takže i ceny nové sklizně se očekávají vyšší,“ doplnil Pícha. Nízká úroda řepky se podle něj očekává i u největšího evropského producenta, Francie.

Podle posledních českých údajů ze Státního zemědělského intervenčního fondu činila ceny řepky 10 885 Kč/tunu, meziročně se tak zvýšila o 1 101 Kč/t.

Řepka se vedle potravinářství využívá pro výrobu biopaliv, která se podle zákona povinně přimíchávají do benzinu a nafty. Zrušení povinného přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty předloni navrhly čtyři desítky poslanců v čele s Piráty, vláda se postavila proti. Jedním z největších zpracovatelů řepkového semene a výrobcem metylesteru, který se přimíchává do bionafty, je společnost Preol z holdingu Agrofert.