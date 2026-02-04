Dar putuje nadaci Olena Zelenska Foundation, která se zaměřuje na včasnou pomoc dětem a rodinám zasaženým válkou. Pomůže i pěstounským rodinám, které pečují o děti bez rodičů a také k vybavení leteckých krytů a stravovacích zařízení ve školách a mateřských školkách.
„Sbírka českých občanů z minulého týdne byla pro nás velmi inspirující. Ani my nedokážeme stát stranou a přihlížet tomu, jak lidé na Ukrajině bojují o základní potřeby, jako je teplo, světlo nebo pitná voda,“ uvedla Renáta Kellnerová.
„Po konzultaci s panem prezidentem Pavlem jsme se rozhodly, že naši pomoc zaměříme na ty nejpotřebnější – děti ve školkách a školách, pacienty v nemocnicích, pěstounské rodiny nebo seniory. Je to to nejmenší, co pro ně v této těžké chvíli můžeme udělat,“ dodala.
Rodinnou nadaci The Kellner Family Foundation založili manželé Renáta a Petr Kellnerovi s vizí měnit společnost prostřednictvím kvalitního vzdělávání. Od roku 2002 věnovala rodina Kellnerových prostřednictvím svých nadací na rozvoj vzdělanosti v České republice 2,39 miliardy korun, uvedla nadace ve zprávě.
Renáta Kellnerová s dcerami kontrolují přes holding AMALAR investiční skupinu PPF. Ještě začátkem loňského roku ji časopis Forbes označoval za nejbohatší Češku, v následujících měsících ji však předstihl zbrojař Michal Strnad.