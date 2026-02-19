Jen pár dětí na oboru. Zájem o řemesla mizí, hrozí problémy

Veronika Doskočilová
Klíčové profese ve stavebnictví citelně chybějí, zároveň ale řada učebních oborů postupně zaniká. Dokreslují tak úpadek zájmu o řemesla v Česku. Jsou řemesla, která se vyučují už jen na několika málo školách a počty žáků jsou na hraně udržitelnosti samotné výuky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Když má obor v ročníku pět nebo šest žáků, dlouhodobě ho neudržíte. Přitom firmy v regionu tyto profese zoufale potřebují,“ říká Drahoslav Matonoha, člen Asociace malých a středních podniků a předseda Cechu zedníků.

Ze statistik asociace a ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že nejnižší počet řemeslných živnostenských oprávnění je v oboru hodinářství (796), kamnářství (1 854) a zlatnictví/klenotnictví (3 073). Zmíněné obory už se ale v Česku téměř neučí. Kamnářství se dá studovat jen na třech školách v republice a ročně se v oboru vyučí přibližně 30 učňů. A obor hodinářství se vyučuje pouze na Střední průmyslové škole v Jihlavě, přičemž ročně přijímají přibližně deset žáků.

Co chybí českým hospodám? Vůle, výdrž, vstřícnost a láska k řemeslu, říká expert

Důvodem klesajícího zájmu může být obecně přístup k řemeslům. „Ministerstvo školství necítí odpovědnost k českému hospodářství. Odmítá realizovat ekonomické řízení budoucích potřeb společnosti ve spolupráci s jednotlivými zástupci odvětví z praxe,“ myslí si Matonoha.

Ale i pokud je řemeslníků v regionu dostatek, problém je s kvalifikací. Zaměstnavatelé často hlásí, že absolventi nejsou na reálnou práci v oboru připraveni. Chybí jim pracovní návyky, praktické dovednosti a zkušenosti. To samozřejmě zaměstnavateli zvyšuje náklady, protože musí absolventa zapracovat. Firmy pak často nechtějí takové absolventy vůbec zaměstnávat.

Potíže ve stavebnictví

Typickým příkladem může být stavebnictví. Obory spadající pod toto odvětví bývají často vyučovány s nedostatečnou mezioborovou provázaností, která je však klíčová. „Tak komplexní odvětví je nutné učit v různých jeho oborech na jedné škole kvůli mezioborovým vazbám a ne společně s gymplem, kadeřnicemi či sestřičkami na jedné integrované škole,“ poukazuje Matonoha.

Stavebnictví je přitom typickou oblastí, která trpí nedostatkem řemeslníků prakticky všech profesí. A navíc zmíněných škol skokem ubývá. Z původních 188 škol zaměřující se na obory spadající pod stavebnictví, jich nyní zbývá jen 32. O tyto profese je na trhu práce extrémní zájem, ale možnosti výuky jsou velmi nízké a vlivem špatné provázanosti produkují nedostatečně kvalifikované absolventy.

Pietní profese jsou špatně ohodnocené. Průměrná mzda je vzácná, ukazují data

Pokles zájmu je částečně dán nedostatečným kontaktem dětí s různými řemesly, na které je navíc nahlíženo spatra. „Je to krásný obor se spoustou možností a o lidi s šikovnýma rukama je ohromný zájem,“ říká Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Vzhledem k současné situaci navíc tyto profese bývají velmi dobře finančně ohodnoceny. „V řemeslech funguje stejný tržní mechanismus jako jinde: je-li něčeho málo, cena stoupá. A řemeslníků je v současné době nedostatek, který se v dalších letech bude prohlubovat,“ vysvětluje Nouza.

Elektrotechnici nad zlato. Na trhu jich je málo, firmy se o ně přetahují

V důsledku dlouhodobého nedostatku pak zaměstnavatelé své požadavky často přehodnotí. „U dlouhodobě nedostatkových profesí zaměstnavatelé obvykle snižují požadavky na předchozí praxi a raději akceptují potřebu širšího zaučení přímo na pracovišti,“ říká František Bikár, tiskový mluvčí Úřadu práce ČR.

Špatná image u rodičů

Podle odborníků často dětem cestu k řemeslům zavírají rodiče, bylo by tak potřeba změnit celkový pohled společnosti. „Pokud stát nezajistí systematickou podporu technických oborů, nebude mít za pár let kdo realizovat ani klíčové veřejné zakázky,“ varuje Nouza.

Asociace malých a středních podniků jako řešení nedostatku řemeslných profesí na trhu nabízí švýcarský model školství vycházející z požadavků jednotlivých profesí. „Ten kombinují s celkovými prostředky i populačním vývojem, při zohledňování potřeb veřejných škol a možností pro řešení formou soukromých škol,“ vysvětluje Matonoha.

Případné přehodnocení se děje každé dva roky. „Srovnejte u nás horizont delší patnácti let bez transparentního vlivu zástupců výroby a služeb,“ poukazuje Matonoha. Švýcarský model počítá s různými počty žáků v různých kantonech podle aktuálních potřeb na trhu. „Toto řešení neumožňuje vyčerpávání limitovaných zdrojů na nadbytečné obsazování oborů méně kvalitními zájemci, kteří nebudou v daných oborech nejpravděpodobněji přínosem. Toto se týká například oborů automotive,“ dodává.

Do budoucna může být současná situace ve školách problém. Kromě toho, že nějaká řemesla zaniknou a školy se zruší, dojde s odstupem let k nepříjemnému efektu, kdy základní řemeslné služby začnou v regionech chybět. Už dnes eviduje Úřad práce dlouhodobě vysokou poptávku po kvalifikovaných pracovnících v řemeslných a technických profesích. „Nejčastěji jde o klempíře, pokrývače, tesaře, instalatéry, zedníky a také elektrikáře v oblasti slaboproudu i silnoproudu,“ vyjmenovává Bikár.

Polští studenti zachraňují řemeslo. Hodinář i švadlena jsou hvězdami internetu

Loni bylo například v celém Karlovarském kraji jen 47 očních optiků, v Královehradeckém kraji 49, na Vysočině 52. A ve školním roce 2024/2025 nastoupily na tento učební obor čtyři žáci. Na řemeslné obory jako výrobce bižuterie, klempíř, sklenář nebo pokrývač nastoupil v daném školním roce vždy pouze jeden žák. Zájem podle Matonohy chybí i kvůli malému povědomí.

„Kdy jste naposledy viděli nějaký televizní pořad o těchto oborech? Poslední seriál byl Synové a dceryJakuba skláře. Jde o exemplární přenos negativní likvidace střední třídy za hlubokého socialismu přenesený do našeho povědomí a nikdo se nesnaží úspěšně toto zvrátit,“ vysvětluje Drahoslav Matonoha, člen Asociace malých a středních podniků a předseda Cechu zedníků.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ekonomka Ilona Švihlíková. (11. února 2026)

Z Česka podle ekonomky Ilony Švihlíkové každoročně odtékají stovky miliard korun – a politické elity to tiše přehlížejí. V Rozstřelu na iDNES.cz uvedla, že oficiálních 300 miliard je jen část reality...

Jen pár dětí na oboru. Zájem o řemesla mizí, hrozí problémy

ilustrační snímek

Klíčové profese ve stavebnictví citelně chybějí, zároveň ale řada učebních oborů postupně zaniká. Dokreslují tak úpadek zájmu o řemesla v Česku. Jsou řemesla, která se vyučují už jen na několika málo...

19. února 2026

Další otřes pro živočišný výzkumný ústav. Nový ředitel skončil už po čtvrt roce

Premium
Přeštické prase, Výzkumný ústav se mimo jiné zabývá tímto druhem prasátek.

Výzkumný ústav živočišné výroby, který procházel loni vleklou krizí, z níž mu měl pomoci nový ředitel Marek Turčáni, se znovu vrací do období nejistoty. Turčáni, který do funkce přišel jako odborník...

19. února 2026

O dost zdraží počítače, mobily i auta. Vše kvůli AI, bere čím dál víc paměťových čipů

Pohled na čerstvě osazenou PCB. Jde o testovací várku, kde nejsou osazeny USB...

Globální trh s elektronikou čelí krizi v důsledku nedostatku paměťových čipů, který je výsledkem rozsáhlých investic do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). To vede k prudkému růstu cen...

18. února 2026  20:42

Bayer chce finančně urovnat spory kolem Roundupu. Akcie giganta klesají

ilustrační snímek

Německý agrochemický gigant Bayer navrhl urovnání dlouholetých sporů kolem herbicidu Roundup. Jeho dceřiná společnost Monsanto chce zaplatit až 7,25 miliardy dolarů (asi 149 miliard korun) za...

18. února 2026

Kofole loni klesly příjmy. Viníky jsou nejhorší počasí za deset let a cukrová daň

Kofola (Ilustrační foto)

Nápojářské skupině Kofola loni klesly tržby meziročně o tři procenta na 10,75 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy EBITDA se podle předběžných neauditovaných hospodářských výsledků snížil o 3,2...

18. února 2026  19:24

Aukce cenného dříví v Chropyni vynesla více než čtyřicet milionů korun

Aukce cenného dříví v Chropyni vynesla více než 40 milionů korun. (18. února...

Jubilejní desátá aukce cenného dříví, kterou uspořádala společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, přinesla rekordní výsledky. Celková hodnota prodaného dříví přesáhla 40 milionů korun. Nejvyšší...

18. února 2026

Třetina pražských halal restaurací chybovala, našlo se i nepovolené řeznictví

Při kontrole uzbecké restaurace v Praze 3 inspektoři zabavili téměř 300...

Po nálezu celé hovězí hlavy i s očima v jedné z pražských uzbeckých restaurací se místní veterináři rozhodli pro mimořádnou kontrolu halal restaurací. „Chyby zjistili v pěti podnicích ze 14, tedy v...

18. února 2026  16:05

Měří přínos AI pro firmy. Teď česká firma Navigara získala zásadní investici

Navigaru spoluzaložil český podnikatel Jirka Bachel, který firmu buduje ze San...

Firmy dnes masově zavádějí nástroje založené na umělé inteligenci, ale jen málokteré dokážou přesně vyhodnotit, zda skutečně zvyšují kvalitu, byznysový přínos při vývoji softwaru. Na tento problém...

18. února 2026

ČEZ prohrál arbitráž s Bulharskem, náhradu škody nedostane

Energetická skupina ČEZ

Energetická skupina ČEZ neuspěla v arbitráži proti Bulharsku, které vinila z poškození svého tamního podnikání. Česká společnost ve sporu žádala náhradu škody v řádu stovek milionů eur, podle arbitrů...

18. února 2026  14:41

V Bruselu začíná bitva o regulaci tabáku. Změny přišly na poslední chvíli

Předseda strany Evropského hnutí v Lotyšsku Andris Gobi&#326;š na snímku z roku...

Předseda strany Evropské hnutí v Lotyšsku Andris Gobiņš na poslední chvíli předložil pracovní skupině Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) sérii pozměňujících návrhů týkající se...

18. února 2026  13:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily

V roce 2000 se strategickým partnerem Slovnaftu stala společnost MOL Nyrt. Od...

Slovenská vláda vyhlásila ve středu kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu stav ropné nouze. Opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica zároveň souhlasil s...

18. února 2026  12:44

Výroba elektřiny loni vzrostla. Česko zůstalo čistým exportérem, potvrzuje ERÚ

Ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny, plynu i tepla v loňském roce stoupla, přičemž největší nárůst byl zaznamenán u plynu. Výroba elektřiny se zvýšila a Česko zůstalo jejím čistým exportérem. Rostla i výroba tepla ze...

18. února 2026  11:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.