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Rekvalifikací výrazně ubylo. Ze čtyřiceti lidí mi úřad práce schválil tři, líčí podnikatelka

Kristína Paulenková
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Kdo si chce letos zlepšit uplatnění na trhu práce, má podmínky těžší než loni. Počty rekvalifikovaných přes úřady práce v letošním roce klesly. Úřad práce schválil letos do konce června žádost 9 800 osobám. Loni to za stejnou dobu bylo 20 500 osob. Pokud se podíváme na počty účastníků, jsou čísla ještě rozdílnější. Letos se za pomoci úřadu práce zatím rekvalifikovalo necelých 5 000 lidí, loni jich touto dobou bylo už kolem 30 000.

Toho si všímají i firmy, které rekvalifikační kurzy organizují. „Méně účastníků nemám, řekla bych, že je jich víc, ale úřady práce je skoro vůbec neschvalují. Teď otevírám kurz Specialista realizace a údržby zeleně. Přes úřad práce se mi hlásí skoro čtyřicet zájemců a schválili mi tři,“ říká Miroslava Komárková z organizace Zahradnické kurzy.

Jako příklad uvádí úřad práce situaci, kdy je v obci sto osob s kvalifikací florista či floristka, ale jen dvě květinářství. Poptávka po jejich službách logicky klesá. V takovém případě rekvalifikaci úřad práce nedoporučuje.

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