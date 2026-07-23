Toho si všímají i firmy, které rekvalifikační kurzy organizují. „Méně účastníků nemám, řekla bych, že je jich víc, ale úřady práce je skoro vůbec neschvalují. Teď otevírám kurz Specialista realizace a údržby zeleně. Přes úřad práce se mi hlásí skoro čtyřicet zájemců a schválili mi tři,“ říká Miroslava Komárková z organizace Zahradnické kurzy.
Jako příklad uvádí úřad práce situaci, kdy je v obci sto osob s kvalifikací florista či floristka, ale jen dvě květinářství. Poptávka po jejich službách logicky klesá. V takovém případě rekvalifikaci úřad práce nedoporučuje.