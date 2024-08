Zájem o rekvalifikaci roste. Na kurzy se hlásí hlavně ženy, informuje úřad

Rekvalifikace mají zaměstnancům pomoci zvýšit či rozšířit jejich stávající kvalifikaci nebo získat dovednosti zcela nové. „O rekvalifikace může žádat i někdo, kdo aktuálně zaměstnání má, ale zvažuje změnu a zaevidoval se jako takzvaný zájemce o zaměstnání,“ dodává mluvčí Úřadu práce Martin Bušo. Vyšší zájem o rekvalifikaci je dán také vývojem pracovního trhu a poptávkou ze strany zaměstnavatelů po digitálních dovednostech.

Mezi rekvalifikovanými převažují ženy, které tvoří 67procentní podíl. „To může být způsobeno i tím, že Úřad práce cílí také na maminky, které kurzy a rekvalifikacemi mohou procházet i po dobu rodičovské dovolené,“ uvádí Bušo.

Zájem o rekvalifikace se proměňuje i v závislosti na věku uchazeče. „Roste postupně s věkem až do 35 let a pak je v zásadě rovnoměrně rozprostřen v dalších věkových skupinách,“ popisuje Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR. „Zájem o rekvalifikace je ve všech věkových kategoriích, přičemž největší část rekvalifikovaných, konkrétně 54 procent, je ve věku mezi 35 až 55 lety,“ dodává partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk

Nejčastěji na rekvalifikaci nastupují lidé se základním vzděláním, lidé s výučním listem a lidé s maturitou. Výjimkou ale nejsou ani zájemci z řad vysokoškolsky vzdělaných. „Může jít o vysokoškoláky, kteří ve svém oboru nemohou najít uplatnění, ale i o lidi, kteří si chtějí pouze rozšířit své vzdělání a vědomosti,“ vysvětluje Bušo.

Zájem mají i vysokoškoláci

Motivace vysokoškoláků je různá. Někteří své nově nabyté vědomosti zužitkují u současného zaměstnavatele, někteří jimi procházejí, aby nabyli zkušenosti potřebné pro podnikání. Smysl má i pro ty, kteří vysokou školu absolvovali před mnoha lety. „U lidí, kteří absolvovali vysokou školu před desítkami let, dává smysl si doplnit kvalifikaci o moderní datové analýzy, aby mohli dělat svůj obor ještě lépe,“ vysvětluje Daniel Krištof.

Nabídka rekvalifikačních kurzů je široká. „Na výběr je jejich ohromné množství od práce s umělou inteligencí a datové analýzy přes kurzy výživového poradenství a fitness až po obsluhu CNC strojů,“ říká Hauk. V případě kurzů je největší zájem o řidičské průkazy na nákladní dopravu. U rekvalifikací vedou kurzy pro získání různých řidičských oprávnění, na druhém místě pak dominují jazykové kurzy.

Hlavně u lidí se základním vzděláním a s výučním listem může být rekvalifikace klíčová. „Rekvalifikační kurzy pomáhají zaměstnancům s uplatněním na pracovním trhu, dosažením vyšší mzdy či odchodem z nízkokvalifikované práce takzvaně za lepším,“ vysvětluje Hauk.

Nízkokvalifikovaných pozic je podle Krištofa čím dál méně. „Rekvalifikace tak mají u těchto uchazečům nezastupitelnou roli,“ upozorňuje. Důležité jsou i u seniorů. „U nich jde zejména o vzdělání v digitální oblasti. Bavíme se například o základech využití výpočetní techniky. To může lidem 60+ pomoci nejen s nalezením uplatnění, ale i v soukromém životě, například při komunikaci s úřady,“ říká Martin Bušo.

Právě těm může nedostatečná kvalifikace bránit v možnosti vyšších výdělků, což v konečném důsledku ovlivňuje i rozvoj trhu práce v Česku. „Chceme aktivně oslovit ty, kteří o zvýšení kvalifikace třeba tolik neuvažují, ale přitom by jim výrazně pomohla,“ shrnuje Krištof.

Do budoucna by tak zájem o rekvalifikace mohl ještě vzrůst. „Stávající trend zvyšujícího zájmu o rekvalifikace je pozitivní, do budoucna by měl být podpořen vyšším ohodnocením během rekvalifikace pro uchazeče o zaměstnání. Návrh externích poradců MPSV směřuje k tomu, aby náhrady během rekvalifikace byly aspoň tři čtvrtiny předchozího čistého příjmu. Nicméně konkrétní parametry jsou stále v politickém jednání“ říká Filip Pertold, ekonom a externí poradce ministerstva práce a sociálních věcí.

V současné době je podpora při rekvalifikaci stanovena na 60 procent průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání.