Pražská burza se propadla nejníž od začátku roku. Nedařilo se bankám ani ČEZu

Index PX začal letošní rok na úrovni 2685 bodů. Poté s výjimkou poklesu ve druhé polovině ledna většinou stoupal. Minulý týden poprvé ve své historii uzavřel nad hranicí 2 800 bodů. Výše se ale zatím nepodíval.
V tomto týdnu oslabil ve čtyřech z pěti dnů, celkově to bylo o 4,27 procenta. Podle makléřky Wood & Company Barbory Zelené tak pražská burza zažila nejhorší týden od dubna loňského roku.
„Pátek třináctého přinesl na pražskou burzu poměrně masivní vlnu výprodejů,“ podotkla makléřka. Investoři v pátek zobchodovali akcie za výrazně nadprůměrných zhruba 1,28 miliardy korun.
Více než polovinu tohoto objemu obstaraly akcie Erste Bank a Komerční banky. Erste odepsala 4,53 procenta na 2463 korun. Komerční banka si pohoršila o 1,4 procenta na 1195 korun. Moneta Money Bank klesla o 3,6 procenta na 201 korun a pojišťovna VIG o 1,56 procenta na 1514 korun.
Zlevnily cenné papíry ČEZ
Cenné papíry ČEZ zlevnily o 3,36 procenta na 1 150 korun. Analytik Komerční banky Bohumil Trampota upozornil, že ČEZ padal každý den tohoto týdne a celkem si od pondělí pohoršil o 5,74 procenta, což bylo nejvíce ze všech titulů v indexu PX. „Za tím může být pokles energetických komodit,“ uvedl Trampota.
V zisku dnes skončily například plzeňské strojírny Doosan Škoda Power, tabáková společnost Philip Morris ČR, řetězec Pilulka či stavitel solárních elektráren Photon Energy. Zbrojovka Colt CZ rostla o 0,85 procenta na 826 korun. „Firma dnes oznámila navýšení kontraktu s dánským rezortem obrany na dodávky pušek,“ dodala Zelená.
Česká měna dnes oslabila k euru i dolaru. K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o čtyři haléře na 24,29 Kč/EUR a k dolaru o devět haléřů na 20,49 Kč/USD.