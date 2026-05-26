Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Autor: ,
  21:55
V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal dnes večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK potvrdila mluvčí Allwyn Česko Dita Stejskalová. Dosavadní rekord z května 2015 byl 2,466 miliardy korun ve stejné hře. Výherce se však nevyhne ani platbě vysoké daně.
ilustrační snímek | foto: Allwyn

Stejskalová upozornila, že sázející z výhry odvede státu 15procentní srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. Vsadit si v Eurojackpotu mohou lidé v 19 zemích, ve druhém pořadí dnes jeden sázející v Norsku a čtyři v Německu získali každý víc než 98 milionů korun. Čeští občané se tohoto sázení mohou účastnit od roku 2014.

„Totožnost výherce zatím neznáme, ještě se nepřihlásil,“ uvedla Stejskalová pro redakci iDNES.cz s tím, že podrobnosti budou pravděpodobně známé po půlnoci.

Pomocnou ruku v případě takto enormní výhry podávají i samotné loterijní společnosti. „Výhercům nabízíme psychologickou pomoc i kontakty na finanční poradce,“ uvedla Stejskalová.

Nynější výhra je tak po sedmi letech poslední takto velkou získanou sumou. Naposledy vyhrál sázející v Česku miliardovou částku v roce 2019, kdy získal přes 1,4 miliardy korun. Na rozdíl od současného výherce však nemusel odvádět daň státu, protože tehdy ještě takový zákon neplatil. Daň neplatil ani občan z Pardubického kraje, který v roce 2015 získal více než 2,4 miliardy korun a dosud byl českým rekordmanem.“

Peníze musí kancelář člověku ze zákona vyplatit do šedesáti dní ode dne uplatnění jeho nároku na výběr. Výherce se k částce může přihlásit do 365 dní. Například v roce 2015 se sázkař k vyhraným penězům přihlásil po 26 dnech.

Podrobnosti připravujeme...

