Náklady na rekonstrukci starých domů rostou, dědictví se často musí prodat

Paní Alena zdědila po prarodičích 50 let starý rodinný dům. Její prarodiče ho kdysi postavili vlastníma rukama s pomocí šikovných známých. Dům pak obývali bez jakýchkoli stavebních úprav až do své smrti. Po vyřízení dědictví se do domu plánovala nastěhovat i se svou rodinou. Na povrch ale začal vyplouvat skutečný stav nemovitosti. Dům je nezateplený a vlhký, okna profukují a jen za vytápění plynem by zaplatila ročně 140 tisíc korun, což je pro její rozpočet příliš.

V takové situaci se přitom neocitla jen ona. Domů podobného stáří a v podobném stavu jsou v České republice statisíce. „Jsou to domy postavené v době, kdy nebyl dostatek kvalitního materiálu, stavělo se svépomocí z toho, co bylo zrovna po ruce a tak jak majitelé uměli,“ říká stavební inženýr Martin Perlík.

Některé stavební prvky jsou už ale na hraně životnosti. „Nejčastěji se setkáváme s vlhkostními poruchami spodní stavby a to proto, že v době výstavby objektu byly hydroizolace tvořeny dostupnými materiály – nejčastěji oxidovanými asfaltovými pásy či ještě starším typem dehtových papírů,“ říká Petr Vencl, předseda Asociace inspektorů nemovitostí. Tyto asfaltové pásy mají vzhledem ke způsobu zpracování životnost maximálně 30 let, takže u starších domů, kde už hydroizolační vrstva dožila, dochází k většímu vlhnutí spodní stavby.

S ohledem na vývoj stavebních materiálů a stavebnětechnických parametrů mají starší domy z dnešního pohledu také nedostatečné tepelně-technické parametry obvodových konstrukcí.

„Tato vada se nemusí nijak projevovat, pokud je opravdu objekt v původním stavu a nedošlo k dílčím zásahům,“ uvádí Petr Vencl. Protože jsou ale staré domy často nezateplené a například v nich profukují okna, mohou noví majitelé ve snaze alespoň trochu zvýšit svůj komfort okna vyměnit za jiná, lépe těsnící. Tím si však zadělají na další problém. „Výměna oken způsobí s ohledem na jejich těsnost zvýšení vzdušné vlhkosti, která pak na nezatepleném zdivu kondenzuje a v detailech se tvoří plíseň,“ dodává Petr Vencl.

Takové bydlení bude pro rodinu finančně nákladné na provoz a zároveň vzhledem k plísním představuje i určité zdravotní riziko. Jedním z možných řešení je rekonstrukce, jejíž cena ale v dnešní době není malá. „Cena závisí na velikosti domu a rozsahu stavebních úprav. Pokud jde o komplexní rekonstrukci, budou to spíše vyšší miliony,“ uvádí Martin Perlík.

Konkrétní výše se odvíjí od rozsahu rekonstrukce, stavu nosných konstrukcí, zateplení fasády i podlah, případné změny vytápění z plynu na tepelné čerpadlo, instalací fotovoltaiky atd. Také se řeší systém akumulace dešťových vod, rekonstrukce elektroinstalace a vnitřních povrchů stěn. „V takovémto rozsahu se mohou náklady pohybovat v rozmezí dvou až pěti milionů korun. A v případě nutnosti zásahu do nosné konstrukce se náklady úměrně navyšují,“ dodává Petr Vencl.

I předem domluvená částka ale nemusí být konečná. Aktuálně jsme v období neustálého pohybu cen a například v loňském roce došlo k masivnímu zdražení stavebních materiálů.

„Toto se nejvíce projevovalo především u zdících materiálů, tepelné izolace, ale také stavební oceli, řeziva a materiálech na bázi dřeva,“ říká Petr Vencl. Následně prudce vzrostly ceny pohonných hmot, což sekundárně zdražilo cenu práce. To vše se promítá do toho, zda si lidé rekonstrukci domu po babičce mohou dovolit. „Důležitý je jednak poměr ceny stavby k platu a také zda a jak drahou je možné získat hypotéku,“ dodává Martin Perlík.

Stále častěji tak dochází k situacím, že lidé začnou rekonstruovat, ale vlivem zdražení se cena prací a materiálu navýší natolik, že nemohou pokračovat a rekonstrukce proběhne tak napůl. „Setkal jsem se se situací, kdy se kvůli vyšší ceně musel změnit projekt a ubrat z plánovaných úprav, aby se práce do rozpočtu vešly,“ informuje Martin Perlík.

Případně lidé už dopředu vědí, že si rekonstrukci nemohou dovolit z vlastních úspor, a banka jim z různých důvodů neposkytne hypotéku na rekonstrukci. Někdy může být důvodem věk, kdy lidé zdědí nemovitost až například po padesátce a na tak vysokou hypotéku už vzhledem k věku a platu nedosáhnou. Nebo může být na vině jen výše platu, která na požadovanou hypotéku nestačí. Problémem může být i absence vlastních finančních prostředků pro hypoteční základ.

Pokud lidé chtějí bydlet v poděděném starém domě, jehož provoz ale kvůli nehospodárnosti neutáhnou a nemají peníze na rekonstrukci, mohou alespoň částečně využít nový dotační program Oprav si dům po babičce. Ten počítá primárně se zateplením nemovitosti, ale i s možností změny vytápění, instalací fotovoltaiky či dobíjecího bodu pro automobily. V případě, že by ani kombinace vlastních úspor a dotačního programu nestačila, mohou využít úvěr za zvýhodněných podmínek.

Právě zapojení státu do celé situace ale vyvolalo určitou kontroverzi. Kritice čelí například nastavení celého programu, kdy na peníze dosáhnou všechny příjmové skupiny. Padají také názory, že ten, kdo vlastní nemovitost, není chudý, a nepotřebuje tudíž peníze na jeho opravu. V případě, že si nemůže dovolit v domě bydlet ani ho opravit, může být přece řešením ho prodat.

V takovém stavu má však nemovitost výrazně nižší hodnotu než domy ve stejné lokalitě o podobné výměře, a tak se lidé snaží dům „lakovat na růžovo“. „Chtějí z objektu dostat v rámci prodeje co nejvíce a tak se snaží minimalizovat rozsah prací, objekt jen takzvaně nahezkat a pak jej prodávají,“ říká Petr Vencl.

Tím prakticky přehodí problém se starým domem na někoho jiného. Ti, kteří stavebnictví nerozumí mnohdy koupí nemovitost za nesmyslnou částku a až následně zjistí, co vše je potřeba opravit a předělat. „Tato praxe není v České republice nijak vzácná,“ dodává Petr Vencl.

O staré domy je přitom na trhu s nemovitostmi od loňského roku vyšší zájem, než o novostavby. A to právě z důvodu zvyšování cen materiálu. „Lidé si poptají u firmy novostavbu na klíč, pak dojde k navýšení cen a lidé musí stavbu zakonzervovat, protože peníze na celou stavbu vyčerpali už na hrubé stavbě,“ vysvětluje Petr Vencl.

Navýšení financování už není možné, ale novostavba ještě není k bydlení. Takový objekt pak jde do dražby a lidé nejen nemají dům, ale ještě mají hypotéku, kterou si na jeho postavení vzali. Právě tento jen na konci loňského roku zpomalil poptávky po projektech nových domů a lidé se více zaměřují na starší objekty. „Sice jsou mnohdy náklady na rekonstrukci vysoké, ale v objektu se dá bydlet a rekonstrukce řešit postupně,“ uzavírá Petr Vencl.