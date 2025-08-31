Zájemci o nemovitosti se o možnostech energeticky úsporných opatření aktivně zajímají, zejména pokud jde o mladé do 35 let. „Realitní trh potvrzuje, že energeticky úsporná řešení nejsou pouhým ekologickým gestem, ale také praktickým a ekonomicky výhodným krokem.“ říká Marta Gellová, ředitelka Šance pro budovy.
Na druhou stranu ale panuje poměrně nízké povědomí o možnostech, která tato řešení nabízí. „Je potřeba posílit informovanost o dostupných příležitostech. Podle více než poloviny makléřů nemají jejich klienti dostatečné znalosti o dotacích z programu Nová zelená úsporám,“ dodává Marta Gellová.
Většina dotázaných makléřů v průzkumu uvedla, že jejich klienti se o energetické úspory zajímají. Více než polovina klientů se dokonce aktivně zajímá sama, aniž by jim makléři museli podávat jakékoli informace. Setkávají se však ve velké míře také s neznalostí, pokud jde o možnosti získání dotací.
To potvrzují i stavební spořitelny. Povědomí klienti mají, podmínkám ale nerozumí. „Často si nejsou jistí, zda se podmínky vztahují právě na jejich dům nebo konkrétní rekonstrukci,“ říká Martina Kotasová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.
A nejasnosti panují i v technických detailech nebo v tom, kde si potřebné informace ověřit. A v tomto bodě se stavební spořitelny snaží klienty edukovat. „Poskytujeme klientům poradenství, pomáháme jim zorientovat se v nabídce a vysvětlíme podmínky,“ dodává Martina Kotasová.
Podobně k situaci přistupují i další stavební spořitelny, „Naše stavební spořitelna nabízí klientům komplexní dotační poradenství. Díky energetické kalkulačce pomůžeme zájemci ohodnotit aktuální stav domu, navrhneme vhodná opatření včetně možné výše dotace a financování,“ říká Monika Kopřivová, manažerka externí komunikace Stavební spořitelny České spořitelny. Dotační poradenství poskytuje zdarma, a to i telefonicky.
„Informační kampaň pak vede průběžně a na dlouhodobé bázi i Ministerstvo životního prostředí. Například skrze program Oprav dům po babičce, nebo skrze edukační a osvětové kampaně formou přednášek a diskuzí. Až po spolupráci na vzdělávacích televizních pořadech, jako byl nedávno odvysílaný cyklus Šetrný a Platil o energeticky úsporných opatřeních u rodinných a bytových domů,“ popisuje Veronika Krejčí, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí.
Následovat bude další vlna, a to v souvislosti se spuštěním renovačních pasů a celkového redesignu energetického poradenství. „Spuštění očekáváme letos na podzim,“ dodává Veronika Krejčí.
Nevědí často ani makléři
Povědomí zájemců se navíc podle Ministerstva životního prostředí postupně zvyšuje. „Jde o velmi úspěšný program, díky kterému jsme pomohli již 600 tisícům domácností, z toho dvě třetiny si o dotaci požádaly za poslední čtyři roky,“ říká Krejčí. Od února pak ministerstvo schválilo 30 tisíc žádostí za 8,5 miliardy korun.
Podle Martiny Kotasové velký zájem dlouhodobě směřuje k programu Oprav dům po babičce, nově ale roste poptávka i po programu Light. „Ten je dostupnější pro menší rekonstrukce a díky tomu se otevírá cesta k úsporám energií mnohem širší skupině domácností,“ dodává.
Neznalost však podle průzkumu panuje často i u samotných makléřů. Pokud tedy zájemci o nemovitost o možnostech získání dotací neví, často se o nich od makléřů ani nedozví, protože ani makléři o nich nemají velké povědomí.
„Průzkum ukázal, že sami realitní makléři potřebují větší edukaci. Mnohdy jim chybí komplexní pohled na možnosti čerpání dotací a zvýhodněných úvěrů a hypoték, kterými lze realizaci úporných opatření financovat,“ míní Gallová.
Podle Petra Makovského, ředitele Reality.iDNES.cz a zakladatele projektu Realiťák roku makléři často jako první identifikují nedostatky v informovanosti nebo obavy klientů. „Právě proto považujeme za důležité dlouhodobě podporovat jejich odborný růst, ať už formou vzdělávacích seminářů, spoluprací s odbornými partnery nebo sdílením aktuálních informací o vývoji trhu,“ doplňuje Petr Makovský.