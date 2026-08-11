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Všichni čekali konec letáků. Místo toho sílí, říká šéf marketingu Penny

  12:00
Jak přivést do supermarketu zákazníky, které televizní reklama neosloví? Proč Penny místo drahých vánočních reklam sází na festivaly, silikonová prsa nebo párek v rohlíku za 9,90 Kč? A proč podle šéfa marketingu není Generace Z z pohledu retailu vůbec jiná než ostatní? Hostem podcastu Industrial byl vedoucí strategického marketingu Penny Vít Vojtěch.

Vánoční reklamy? Ty už podle Víta Vojtěcha, šéfa strategického marketingu Penny, dávno nejsou nejdůležitější marketingovou disciplínou. Místo drahých emotivních spotů sází diskontní řetězec na krátké, vtipné kampaně, nečekané nápady a přesně měřitelné výsledky. Cíl je jediný: přivést do prodejen nové zákazníky a změnit jejich pohled na značku.

„Penny má stoprocentní znalost značky (awareness), tedy když se řekne Penny, každý ví, že je to supermarket. Za týden k nám přijde 3,5 milionů zákazníků, ale je i spousta těch, které musíme teprve zaujmout,“ říká Vít Vojtěch. Letos se tak Penny objevilo na festivalech Beats for Love, Hrady CZ nebo Mezi ploty. Cílem bylo oslovit skupiny lidí, které běžná komunikace diskontního řetězce míjí. „Naší výzvou bylo nabídnout na festivalech něco, co je relevantní pro návštěvníky, a přitom je to nabídka Penny,“ dodává.

Žádný květák a rajčata, ale silikonová prsa v akci

Takže žádné matcha latté. Penny na festivalech nabízelo párek v rohlíku za 9.90 Kč, což mělo poukázat na skvělé ceny supermarketu. Mezi nejúspěšnější kampaně však Vojtěch považuje „crazy“ nabídky, které návštěvníci nečekali a které Penny odlišily od konkurence: třeba možnost získat řidičský průkaz, rovnátka, tetování či služby vizážisty, nebo pivo a toaletní papír na celý rok či poukazy na zboží se stoprocentní slevou.

„Zároveň jsme této nové cílovce chtěli ukázat, že se Penny o lidi stará, a tak jsme rozdávali hygienické balíčky do kempů, koblihy odcházejícím zákazníkům a posílili jsme i autobusovou dopravu po skončení programu,“ vyjmenovává další neotřelé marketingové aktivity, které pomohly dostat se k nové cílové skupině. Dodává, že oproti konkurenci má Penny třetinové rozpočty na reklamu, a tak tu hraje prim především kreativita.

To potvrzuje i kampaň na silikonová prsa, které lidé mohli vyhrát rovněž se stoprocentní slevou. „Kdo má v akci silikonová prsa? Nikdo. My ano,“ říká s nadsázkou. „Lidé řešili, zda je to vhodné či nevhodné a nám se mezitím do soutěže přihlásilo 100 tisíc lidí. Na konci nás to stálo relativně málo peněz, ale získali jsme obrovskou pozornost.“

Když kvůli reprezentaci zavře supermarket

Významnou kapitolou marketingové strategie Penny bylo také několikaleté generální partnerství české fotbalové reprezentace. Letos v červnu kvůli večernímu zápasu reprezentace Penny zavřelo své prodejny už v 17.30, aby se jak zákazníci tak zaměstnanci mohli dívat na zápas. Tento odvážný krok vynesl supermarketu pro změnu obrovské mediální pokrytí.

Penny dlouhodobě staví komunikaci na dvou pilířích – dostupných cenách a husté síti prodejen po celé republice. Zároveň se snaží budovat image řetězce, který rozumí českým zákazníkům a přizpůsobuje jim svou nabídku i marketing.

Papírový leták stále vládne. Bez něj prodeje okamžitě klesají

Navzdory rostoucí digitalizaci zůstává pro Penny klíčovým prodejním nástrojem papírový leták. „Podle letáku nakupuje 70–80 procent lidí. Před deseti lety to bylo jen 65 procent a všichni prognózovali, že letáky během pár let přestanou existovat. Připravovali jsme se na online letáky, které bychom zákazníkům rozesílali přes WhatsApp a přes jiné kanály, ale ukázalo se, že když v některých regionech papírové letáky přestali distribuovat, rychle zjistili, že to nefunguje, a distribuci obnovili,“ dodává Vít Vojtěch s tím, že když jeden týden nepřijde leták do schránky, citelně spadnou prodeje o několik procent.

Přestože má Penny pověst řetězce pro starší zákazníky, interní data podle Víta Vojtěcha ukazují jiný obrázek. Každý týden v jeho prodejnách nakoupí více než 3,5 milionu lidí, takže představa, že mezi zákazníky převažují senioři, podle něj jednoduše neodpovídá realitě.

„Ano, máme o něco více starších zákazníků a o něco méně těch úplně nejmladších. Když to ale porovnáme s konkurencí, rozdíly jsou minimální,“ říká. Právě mladší generace proto zůstává jednou z priorit marketingu. Penny se ji snaží oslovovat například prostřednictvím festivalů nebo online komunikace, zároveň ale upozorňuje, že mezi jednotlivými generacemi nejsou z pohledu maloobchodu tak velké rozdíly, jak se často tvrdí.

„Testovali jsme, v čem je mladá generace – Generace Z – z pohledu retailu jiná. Není v ničem. Pořád je zajímá dobrá akce, pořád je zajímá, kolik ty věci stojí. Jedí mladí lidé něco úplně jiného? Nejedí.“ Jedinou výraznější změnou je podle něj postupné rozšiřování sortimentu – například o bezlepkové výrobky nebo další modernější kategorie, které dnes zákazníci očekávají.

Rozvážka? Pro diskont to není správná cesta!

V dnešním díle podcastu Industrial se řeší i téma, že stále více obchodníků investuje do rozvážkových služeb a online supermarketů, Penny v nich svou budoucnost ale nevidí. Důvod je jednoduchý – model diskontního řetězce stojí především na co nejnižší ceně.

„Ve chvíli, kdy musíte zaplatit dalšího prostředníka, který nákup zákazníkovi doručí, už nemůžete prodávat za stejnou cenu. Tradiční zákazník chce mít nejlepší cenu a rozvážka ho vždycky vyjde dráž,“ vysvětluje Vojtěch.

Penny si podle něj vlastní e-commerce i spolupráci s rozvážkovými platformami otestovalo, dlouhodobě ale dává přednost jiné strategii – místo investic do doručování chce dál rozšiřovat síť kamenných prodejen a být zákazníkům co nejblíže. „Naší největší výhodou je dostupnost prodejen a nejlepší cena. To je cesta, které věříme i do budoucna.“

Jak se plánuje marketing jednoho z největších obchodních řetězců v Česku? Jak vzniká akční leták, který ovlivňuje nákupy milionů Čechů? A proč už dnes vánoční reklamy nejsou nejdůležitější marketingovou disciplínou? Poslechněte si podcast Industrial.

Hostem podcastu Industrial Vít Vojtěch z obchodního řetězce Penny je od podzimu 2020 vedoucí strategického marketingu řetězce. Předtím působil jako ředitel promotion akcí španělského diskontního řetězce Dia, který má jen ve Španělsku přes 3 000 obchodů. Dřív pracoval v Česku či v Německu pro Kaufland, Danone, Staropramen či Jan Becher. Vystudoval komerční komunikaci na Vysoké škole ekonomické v Praze.

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