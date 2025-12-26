Falešný orgasmus i Federer bez rakety. Reklamy roku, které ohromí vtipem i nápadem

Autor:
Rok 2025 přinesl na poli reklamní tvorby mnoho zajímavých okamžiků. Čeští autoři pobavili Česko svou antireklamou na Českou poštu. Američtí tvůrci si vyhráli s komediálním kouskem, ve kterém Meg Ryanová dostává orgasmus z majonézy. A zaujala také neotřelá reklama na pivo od moderátora Clarksona, kterou televize zakázaly kvůli vulgarismům.

Britská rada pro reklamu zakázala vysílání spotu, který pro své pivo značky Hawkstone vytvořil Jeremy Clarkson. V televizi a rádiu se tak neobjeví, protože podle úřadu neodpovídá předpisům pro vysílání. „Vyhodili ji z televize, umlčeli v rádiu a zakázali ji v kinech,“ uvedl moderátor k reklamě. Není to poprvé, co měl s britským hlídacím psem problémy.

Ikonická scéna falešného orgasmu z romantické komedie Když Harry potkal Sally se znovuobjevila na televizních obrazovkách. Herečka Meg Ryanová a její kolega Billy Crystal ji po 35 letech zrekonstruovali v reklamě na majonézu Hellmann´s při příležitosti amerického Super Bowlu.

Z reklamy nízkonákladové britské cestovní kanceláře Jet2 se téměř přes noc stala virální senzace. Rozhodně však z jiného důvodu, než by si společnost přála. Proč slogan „Nic se nevyrovná dovolené s Jet2“ doslova boural sociální sítě?

Bývalá tenisová jednička Roger Federer sehrála jeden z nejgeniálnějších zápasů své kariéry a přitom k tomu ani nepotřebovala kurt nebo raketu. Federer v roce 2019 investoval do švýcarské značky sportovního vybavení On Running a stal se jejím partnerem. Od té doby tato společnost skokově roste, její příjmy loni činily již dvě miliardy dolarů.


Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Čechům se zkrátí cesta do Tater. Slovensko otevřelo svůj nejdelší dálniční tunel

Akce Den otevřeného tunelu přilákala do Višňové davy zájemců. (21. prosince...

Silničáři na Slovensku otevřeli klíčový úsek dálnice D1 u Žiliny, jehož součástí je i nejdelší dálniční tunel v zemi. Nová silnice na severu Slovenska, kterou se podařilo dokončit až s výrazným...

Zemřel majitel firmy CarTec Karel Kadlec, vedení převezme jeho dcera

Zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Zemřel ve věku 65...

Ve věku 65 let zemřel po krátké nemoci zakladatel a majitel společnosti CarTec Group Karel Kadlec. Firmu založil v roce 2003 jako zastoupení automobilové značky BMW v Ostravě. V současnosti je...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Otevírací doba na Štědrý den: kdy a kde nakoupíte 24. prosince 2025

obchod vánoce výzdoba otvírací doba

Štědrý den je jeden z nejvýznamnějších svátků a otevírací dobu velkých obchodů o něm reguluje zákon. Otevřeno smějí mít jen dopoledne, mnozí obchodníci ale zavřou o něco dřív. Pro další naopak platí...

Na třídění bude čím dál větší tlak. Kdo nechce, za pohodlí si připlatí, říká expert

Premium
„Když třídit nechcete, jde o vaši pohodlnost, a pak dává smysl, když si za to...

Blíží se doba, kdy vám budou úředníci prohledávat popelnice a kontrolovat, jestli správně třídíte odpad, podobně jako je to například v Japonsku? Nejsou evropské směrnice, jež například zakázaly...

26. prosince 2025

Falešný orgasmus i Federer bez rakety. Reklamy roku, které ohromí vtipem i nápadem

Orgasmus z majonézy. V reklamě ožila scéna z filmu Když Harry potkal Sally

Rok 2025 přinesl na poli reklamní tvorby mnoho zajímavých okamžiků. Čeští autoři pobavili Česko svou antireklamou na Českou poštu. Američtí tvůrci si vyhráli s komediálním kouskem, ve kterém Meg...

26. prosince 2025

Robot ruce do záchodu zatím nestrčí. Mladí se kvůli obavám vracejí k řemeslům

británie řemeslo učební obor učeň řemeslo instalatér

Umělá inteligence mění trh práce a v některých případech pozice dokonce nahrazuje. Mladí lidé ve Velké Británii proto začínají sázet na jistější profese a vracejí se k řemeslům. Podle statistik se...

25. prosince 2025

Benzin v Česku je nejlevnější za více než čtyři roky, klesá i cena nafty

Výrazné snížení cen pohonných hmot na čerpacích stanicích Benzina patřících do...

Benzin v Česku je nyní nejlevnější za více než čtyři roky. Od minulého týdne cena Naturalu 95 klesla o 41 haléřů na průměrných 33,35 Kč/l. Nižší byla naposledy v červenci 2021. O více než 40 haléřů...

25. prosince 2025  13:12

Kolik stojí alkohol v Evropě. Česko patří k nejlevnějším, odhalila analýza

Vodka vystavená v ruském obchodě. Ilustrační foto.

Ke zdanění alkoholických nápojů přistupují jednotlivé členské země Evropské unie různě. I proto se koncové ceny alkoholu napříč Evropou výrazně liší. Na Islandu zaplatí zákazník za alkohol až...

25. prosince 2025

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

25. prosince 2025  10:16

Psychotesty projde jen sedm procent uchazečů, říká operátorka Temelína

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu...

Je jí teprve 28 let a už pracuje v prostředí, které bývalo téměř výhradně mužské a zároveň obestřené množstvím mýtů. Adéla Chalupová, operátorka sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín, v...

25. prosince 2025

Otevírací doba na Štěpána 26. prosince. Které obchody už otevřou a jak funguje rozvoz

ilustrační snímek

Na Druhý svátek vánoční 26. prosince 2025 budou mít velké obchody ještě zavřeno. Přesto už si nakoupíte snáz než předchozí den. Co už bude fungovat a jaké jsou výjimky ze zákona o maloobchodní době?

25. prosince 2025

Slevy a výprodeje začínají. Jak jsou otevřené obchody v Česku či Německu

Black Friday slevy v POP Airport

Povánoční slevy začínají v Česku i v sousedním Německu hned první den po vánočních svátcích, kdy mohou mít otevřeno i velké obchody. Na e-shopech najdete první povánoční slevy ihned po Štědrém dni....

25. prosince 2025

Z brigádníka na Aljašce šéfem firmy. Drsná práce, vypráví Čech o lovu ryb a krabů

Premium
Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se...

Na Aljašce poznal, co je to tvrdá práce. Za mozoly na rukou a obří únavou se však podle něj skrývalo něco fantastického – divoké ryby. Vojta Novák, syn lesníka z Beskyd, se jednoho dne vypravil na...

25. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svět zaplavuje ropa. Přebytek ohrožuje producenty, spotřebitelé tleskají

Ilustrační snímek

Světový trh s ropou se ocitá v situaci, kdy nabídka výrazně převyšuje poptávku. Prakticky každý den připlouvají tankery k pobřeží Guyany, aby naložily surovinu, kterou lze prodat téměř kdekoli na...

25. prosince 2025

Předražené přeprodeje i úbytek mnichů. Co trápí belgické klášterní pivovary

Opat Manu Van Hecke v opatství svatého Sixta, kde se vaří i pivo Westvleteren....

Opatství svatého Sixta ve vlámském Westvleterenu má za sebou téměř dvě století existence. Přestálo války, společenské změny i proměny Evropy. V posledních letech však čelí dvojí výzvě, která ohrožuje...

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.