Britská rada pro reklamu zakázala vysílání spotu, který pro své pivo značky Hawkstone vytvořil Jeremy Clarkson. V televizi a rádiu se tak neobjeví, protože podle úřadu neodpovídá předpisům pro vysílání. „Vyhodili ji z televize, umlčeli v rádiu a zakázali ji v kinech,“ uvedl moderátor k reklamě. Není to poprvé, co měl s britským hlídacím psem problémy.
Ikonická scéna falešného orgasmu z romantické komedie Když Harry potkal Sally se znovuobjevila na televizních obrazovkách. Herečka Meg Ryanová a její kolega Billy Crystal ji po 35 letech zrekonstruovali v reklamě na majonézu Hellmann´s při příležitosti amerického Super Bowlu.
Z reklamy nízkonákladové britské cestovní kanceláře Jet2 se téměř přes noc stala virální senzace. Rozhodně však z jiného důvodu, než by si společnost přála. Proč slogan „Nic se nevyrovná dovolené s Jet2“ doslova boural sociální sítě?
Bývalá tenisová jednička Roger Federer sehrála jeden z nejgeniálnějších zápasů své kariéry a přitom k tomu ani nepotřebovala kurt nebo raketu. Federer v roce 2019 investoval do švýcarské značky sportovního vybavení On Running a stal se jejím partnerem. Od té doby tato společnost skokově roste, její příjmy loni činily již dvě miliardy dolarů.