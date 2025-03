Z reklam Air Bank zmizel i hodný bankéř. Hlavní roli v nich dostali klienti

„Marketing není stacionární. Najít konzistentní koncept a držet ho dlouhé roky se podařilo jen pár vybraným brandům včetně Air Bank. Lidé se dnes chovají jinak a vy musíte reflektovat jejich sociální a ekonomické potřeby a samozřejmě také strategické a byznysové cíle,“ popsal motivy ke změně v rozhovoru pro časopis Marketing & Media Oldřich Dostál, šéf marketingu Air Bank.

Měcháček zatím v reklamních spotech zůstane, diváci ovšem už nově neuvidí jeho tvář, ale uslyší pouze jeho hlas. A i ten po čase zmizí.

„Když chcete jít blíže ke klientům, je lepší ukazovat klienty a jejich životní situace. Marketing není o pocitech, ale o datech a my jich nemáme málo. Tomáš rozhodně je symbolem značky, pomáhal nám, ale jakmile je něčeho moc, přestává to fungovat,“ vysvětlil Dostál. Připomněl, že u mladých byla asociace Tomáše Měcháčka s Air Bank nízká. A i to byl nakonec jeden z důvodů pro změnu.

Air Bank se podle svého oficiálního vyjádření nově v reklamách zaměří na představení konkrétních inovací, kterými usnadňuje klientům život. Patří mezi ně například zobrazování majitele účtu při zadávání platby, přehledný jednostránkový ceník, věrnostní výhody pro stávající klienty, možnost zvládnout vše v aplikaci, ale i fakt, že na pobočku můžete přijít třeba i s domácím mazlíčkem. Celý koncept banka pojmenovala „100 důvodů“.

„Může se jednat o drobnosti, které ale ve výsledku mají velký vliv na uživatelskou zkušenost klienta, ale i zásadní věci. Číslo sto tedy není náhodné, je to skutečný počet inovací a vylepšení, s kterými jsme přišli, abychom bankovnictví udělali jednodušší, férovější, přátelštější a výhodnější,“ uzavřel Dostál.

