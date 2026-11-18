Objem dluhu na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření, meziročně vzrostl o 16,7 procenta na 3,79 bilionu Kč. Objem dluhu na spotřebu ke konci září dosáhl 741,4 miliardy korun. Meziročně se zvýšil o 14,3 procenta, což byl rekordní meziroční růst.
Počet klientů s dluhem na bydlení dosáhl na konci třetího čtvrtletí čísla 1 044 882. Meziročně se sice zvýšil o 4 794, více než polovina tohoto přírůstku však připadla na poslední čtvrtletí loňského roku.
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„Růst objemu dluhu na bydlení, který vedle jistiny zahrnuje i úroky a příslušenství, letos ovlivňuje i vývoj úrokových sazeb a končící fixace hypoték z let, kdy byly sazby výrazně nižší. Při refixaci s vyšším úrokem banka přepočte celou zbývající hodnotu dluhu, který se tím zvýší. Zatímco ve druhém čtvrtletí objem nově sjednaných úvěrů dosáhl 308 miliard korun a mezikvartálně vzrostl o více než čtvrtinu, za období od července do září klesl na zhruba 209 miliard korun. To je pokles téměř o třetinu proti předchozímu čtvrtletí,“ uvedla ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.
Tempo zadlužování je dvojnásobné
U krátkodobých úvěrů byl nárůst počtu klientů výraznější než u úvěrů na bydlení. Ke konci třetího čtvrtletí se počet klientů s úvěrem na spotřebu meziročně zvýšil o 64 227. Podobně jako u dluhu na bydlení připadla významná část tohoto přírůstku na poslední čtvrtletí roku 2025. Od začátku letošního roku do konce září se jejich počet zvýšil o 34 tisíc.
Tempo růstu dluhu na spotřebu bylo téměř dvojnásobné proti stejnému období loňského roku. Podobně jako u dluhu na bydlení překonal už přírůstek za první tři čtvrtletí letošního roku nárůst za celý rok 2025. Dosáhl 65,6 miliardy Kč a byl zhruba o 11 procent vyšší.
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„Přibývá klientů, kteří současně splácejí úvěry na bydlení i na spotřebu. Meziročně se jejich počet zvýšil o 9 000, od začátku letošního roku o 4 700. U úvěrů na spotřebu evidujeme téměř 4,28 milionu smluv, o 157 tisíc více než před rokem. Počet smluv přitom roste rychleji než počet klientů, a mírně se tak zvyšuje i průměrný počet smluv na jednoho klienta,“ upozornil ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.
Nejvyšší podíl dluhu na bydlení připadá na lidi ve věku 35 až 44 let, jde o více než dvě pětiny celkového objemu. Meziročně se jejich dluh zvýšil o 19 procent, tedy rychleji než byl průměr za celou ČR. Ve stejné věkové skupině zároveň rostl nejrychleji ze všech věkových kategorií také dluh na spotřebu. Meziročně se zvýšil o 18 procent.
Objem nespláceného dluhu na spotřebu u těchto klientů přitom vzrostl o desetinu. Objem dlouhodobého dluhu se meziročně nejrychleji zvýšil u nejmladší věkové kategorie, ve které je podíl klientů s ohroženým dluhem na počtu klientů s dluhem nejvyšší.