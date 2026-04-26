Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně připlatí, ukázal průzkum

  19:00
Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. Hodnoty, které ještě před několika lety zněly spíše jako přání, dnes podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování Čechů. Výrobky označené logem Regionální potravina si zákazníci spojují s kvalitou a důvěřují jim. Díky projektu Potraviny k nezaplacení, si zákazníci navíc uvědomili, že není důležité, kolik výrobky stojí, ale také jaká práce za nimi stojí.
ilustrační snímek | foto: Archiv Regionální potravina

Projekt Potraviny k nezaplacení vznikl loni jako součást značky Regionální potravina, aby pomohl změnit způsob, jak zákazníci přemýšlejí o ceně potravin. Ukázal, že za oceněním Regionální potravina stojí nejen kvalitní produkt, ale hlavně lidé, jejich dovednosti, trpělivost a poctivá práce.

Podle výzkumu STEM/MARK z ledna 2026 lidé oceňují podporu lokální ekonomiky a menších producentů. Značka Regionální potravina pro ně představuje jistotu, že výrobek vznikl v konkrétním kraji, z místních surovin a s respektem k tradici. Výzkum také ukázal, že čeští spotřebitelé se více zamýšlejí nad tím, jaké výrobky kupují a zda nesou regionální označení.

Osm z deseti Čechů důvěřuje kvalitě výrobků nesoucích toto označení a sedm z deseti je ochotno si za ně připlatit. Lidé si značku spojují především s domácími surovinami, čerstvostí, chutí a poctivou lidskou prací (STEM/MARK, 2026).

Podnikatelé ocenění logem Regionální potravina. Zkoušíme návrat ke kořenům, ale chybí nám lidé

„Poslední výzkumy nám ukazují, že vítězné potraviny zákazníci vnímají jako záruku zejména z pohledu kvalitního složení a také odpovědného přístupu k výrobě. Za tyto produkty jsou si ochotní připlatit a ocenit tak skutečnou hodnotu produktů, i když na trhu najdou levnější varianty. Cena tak pro ně při rozhodování není nejdůležitější,“ vysvětluje ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina Ratajová.

Regionální potravina jako impuls i pro výrobce

Výsledky výzkumu STEM/MARK dále ukazují, že ekonomický rozměr značky je pro Čechy stejně důležitý jako samotná kvalita. Podpora menších producentů potravin se ukázala jako jeden z nejsilnějších motivátorů k nákupu. Spotřebitelé vnímají, že výběrem regionálního výrobku nepodporují anonymní řetězec, ale konkrétní farmu, rodinu či výrobce a pracovní místa ve svém kraji.

Ocenění získal dezert Pavlova, kozí sýr s ořechem či šunka uzená na buku

„Regionální potravina dnes není jen značkou kvality, ale i jasným signálem ekonomické podpory regionů. Každý oceněný výrobek přispívá k tomu, aby peníze zůstávaly v kraji a vracely se do místních komunit. Pro výrobce je to příležitost, jak svou práci zviditelnit a stát se přirozenou součástí rozvoje vlastního regionu,“ říká vrchní ředitel Sekce potravinářství ministerstva zemědělství Jindřich Fialka.

Češi chtějí ochutnat místní speciality, které jsou jedinečné a odlišují se od běžné produkce. Regionální potravina je v očích zákazníků symbolem originality, tradice a autentické chuti. Právě tato výjimečnost představuje pro výrobce konkurenční výhodu.

Významnou roli hraje i hrdost na vlastní region. Spotřebitelé stále častěji deklarují, že chtějí být součástí příběhu svého kraje a podporovat to, co v něm vzniká. Regionální značka se tak stává nástrojem, který propojuje ekonomický přínos s emocí a lokální identitou. Ocenění představuje konkrétní příležitost, jak posílit důvěru zákazníků, odlišit se na trhu a dlouhodobě růst. Rostoucí ochota spotřebitelů připlatit si za kvalitní regionální výrobky vytváří stabilní prostor pro další rozvoj domácí produkce.

Rostoucí zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní potraviny přichází v době, kdy startuje 17. ročník soutěže Regionální potravina. O značku se mohou ucházet mikro, malé a střední zemědělské a potravinářské podniky do 250 zaměstnanců. Soutěží se v devíti kategoriích a v každém kraji může zvítězit pouze jeden výrobek v dané kategorii.

