Žluté vlaky do Chorvatska mohou narazit ve Slovinsku. Kvůli koronaviru

„Zmíněné rozestupy jsme konzultovali s partnerským dopravcem - slovinskými železnicemi, které zajišťují přepravu spoje na území Slovinska. Dopravce nám řekl, že jde o doporučení, které se navíc týká hlavně veřejné dopravy ve vnitrostátním režimu. Opakovaně jsme se dotazovali a pro tento typ spoje rozestupy 1,5 metrů neplatí,“ argumentuje mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.



Na webových stránkách tuzemského ministerstva zahraničí se přesto píše, že opatření, které cestujícím ukládá povinnost dodržovat rozestupy 1,5 metrů, platí i pro mezinárodní spoje. „Nedodržení může v případě mezinárodní přepravy osob vést k nevpuštění vozidla do země,“ upozorňuje ministerstvo.

Upozornění na webu ministerstva zahraničí ohledně cest do Slovinska (29. června 2020)

Slovinská vláda přijala nařízení, které ukládá nutnost respektovat pokyny Národního institutu veřejného zdraví. Ten vydal doporučení, podle kterého je nutné v osobní železniční dopravě „označit sedadla, na kterých je možné sedět, tak, aby mezi cestujícími byla zajištěná dostatečná vzdálenost“. Institut dále uvádí, že se koronavirus může podle odborné literatury šířit na vzdálenost 1,5 - 2 metry.

Redakce se s prosbou o výklad pravidel obrátila na slovinské úřady. Na reakci čeká.



Rozpor mezi ambasádou a RegioJetem

Na možný problém ohledně spojů RegioJetu do Chorvatska upozornil redakci Tomáš Š. „Plánoval jsem cestu do Slovinska vlakem, který má jet až do Chorvatska. Když jsem ale na stránkách ministerstva zahraničí zjišťoval informace k cestování do Slovinska vzhledem ke COVIDu, tak jsem si všiml, že Slovinsko ve veřejné hromadné dopravě nařizuje dodržovat rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými cestujícími vlaku při nástupu, výstupu i během jízdy,“ napsal redakci Tomáš Š.

„Volal jsem do RegioJetu, kde mi řekli, že o takovém opatření neví a budou jezdit plní. Ověřil jsem si proto informaci ještě na české ambasádě v Lublani, kde mi potvrdili, že opatření platí pro veškerou hromadnou dopravu včetně mezinárodních vlaků. Já teď vůbec nevím, jestli si mám kupovat jízdenky pro mě a rodinu, když ani nevím, jestli nás pustí přes hranice. V RegioJetu mi řekli jedno a na ambasádě a webu ministerstva něco jiného,“ popsal svoji zkušenost.



Raději Slovinsko objedeme

Podle Ivana Lackoviče, jednatele skupiny Travel Family, která do Chorvatska každoročně vozí nejvíce Čechů, budou cestovní kanceláře kvůli slovinskému opatření odklánět dopravu přes Maďarsko.



„Již několik autobusů v pořádku přes Slovinsko do Chorvatska z Česka projelo bez omezení. Aktuální stav je, že Slovinsko uplatňuje omezení a české cestovní kanceláře odklonily dopravu přes Maďarsko. Aktuálně probíhá jednání mezi Slovinskem a Evropskou unií o tom, aby pro tranzitní dopravu přes Slovinsko nebyla podmínka omezení 50 procentní obsazenosti (odstupy 1,5 metru),“ vysvětluje Lackovič a potvrdil tak omezení v dopravě.

Nové vlakové spojení do Chorvatska, které Regiojet představil na začátku června, je levné, populární a tudíž i přeplněné. První spoj vyjíždí v úterý 30. června. Původně měly vlaky jezdit jen třikrát týdně, kvůli velké poptávce ale firma od 11. července zavede každodenní provoz.

Od 9. do 25. června prodal Regiojet třicet tisíc jízdenek. Vlak staví i v slovinském hlavním městě Lublani.