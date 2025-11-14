RegioJet zrušil slevy na jízdné pro absolventy. Lidé je nevyužívali, říká dopravce

  15:22
Vlakový dopravce RegioJet přestal nabízet slevy na jízdné pro absolventy vysokých škol a studenty neprezenčního studia, kteří využívali specifické průkazy. Podle dopravce slevu tito cestující příliš nevyužívali. Průkazy pro absolventy v Česku, které umožňují získat slevy například i ve vybraných kamenných prodejnách či na e-shopech, nyní nabízejí pouze čtyři univerzity.
ilustrační snímek | foto: Martina Riemlová, iDNES.cz

Koupit si jízdenku s desetiprocentní slevou mohli cestující, kteří měli platný průkaz Alive. Desetiprocentní slevu mohli získat také studenti s platným průkazem ISIC starší 26 let.

„Mohu potvrdit, že jsme tuto slevu zrušili. S ohledem na velmi nízký počet cestujících, kteří ji využívali, jsme se rozhodli tuto slevu zrušit a tím zjednodušit naši tarifní nabídku. Ke změně došlo na počátku listopadu,“ uvedl pro redakci iDNES.cz tiskový mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.

Průkaz Alive

Alive je identifikační průkaz. Vydává se v několika formách – kromě Alive Alumni, který je určený pro absolventy vysokých škol, existuje také průkaz Alive Student, který mohou využít studenti dálkové formy studia, a také Alive Staff určený pro nepedagogické zaměstnance škol.

Kromě funkce identifikační karty nabízí také možnost využívat různé slevy a zvýhodněné nabídky. Ty se týkají například dopravy, kulturních akcí, sportovních aktivit nebo nákupů v některých obchodech.

Podle ředitele společnosti GTS Alive Radka Schicha je aktuálně platných zhruba 20 000 kusů průkazů Alive.

Desetiprocentní sleva se držitelům průkazů vyplatila především u delších tras, mohlo jít o rozdíl i necelých sto korun. Například cena jízdenky v tarifu Relax s odjezdem z Ostravy-Svinova na pražské hlavní nádraží v nedělních večerních hodinách zakoupená zhruba týden předem byla 799 korun, cena se slevou pak 714 korun.

Průkaz Alive se vydává v několika formách. Kromě Alive Alumni, který je určený pro absolventy vysokých škol, existují také Alive Student, který mohou využít studenti dálkové formy studia a také Alive Staff, který je určený pro nepedagogické zaměstnance škol. | foto: GTS Alive

Češi ji příliš nevyužívali

„Když jsem v RegioJetu pracoval, tyto slevy využívalo opravdu málo lidí,“ potvrdil redakci iDNES.cz bývalý vlakvedoucí. Podle něj nejčastěji využívanou slevou byl klasický průkaz ISIC. „Studenti je běžně využívali na cesty z domova do místa, kde studovali, nebo naopak. Alive měli ti, kteří na ISIC nedosáhli. Například studenti dálkového studia,“ doplnil.

Na železnici se vrátí skupinová sleva. Dráhy chtějí zastavit úprk lidí do aut

Nárok na desetiprocentní slevu měli také držitelé Evropské karty mládeže EYCA, ani tuto kartu už dopravce neuznává. „Mezi Čechy moc často využívána nebyla, využívali ji hlavně Slováci,“ zmínil bývalý vlakvedoucí.

Slevové průkazy pro studenty do 26 let i mladistvé bude dopravce akceptovat i nadále. Slevy není možné využít ve třídách byznys. „V tuto chvíli neplánujeme žádné další úpravy ani rušení stávajících slev,“ zmínil mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.

Průkazy Alive je možné využít u konkurenčního dopravce Leo Express – pro cestující ve třídě Economy a zároveň členy Smile Club nabízí 25 procentní cashback ve formě takzvaných leo kreditů. Ten mohou jedinci využít při nákupu další jízdenky. České dráhy bonusy ani slevy držitelům průkazů Alive neposkytují.

Ne všechny univerzity průkazy nabízejí

Průkazy pro absolventy Alive zatím nejsou příliš rozšířené, aktuálně je nabízí pouze čtyři univerzity v Česku: ČVUT, VŠB-TUO, Janáčkova akademie múzických umění a University of New York in Prague.

Podle ředitele společnosti GTS Alive Radka Schicha, která má v Česku licenci na vydávání průkazů, jsou absolventské průkazy poměrně novým projektem nabízeným všem českým vysokým školám. O projekt mají podle jeho slov univerzity zájem.

„Ale přece jenom – než vše projde schvalovacím mechanismem univerzity, než dojde k technické implementaci, komunikaci a samotnému začátku vydávání průkazů, nacházíme se v řádu let. A právě to je důvod, proč absolventské průkazy Alive aktivně vydávají zatím jen čtyři školy. V různé fázi výše uvedeného procesu je dalších šest vysokých škol a předpokládáme, že další se přidají během příštího roku,“ uvedl Schich.

Největší soutěž na dálkové vlaky vyhrál RegioJet. Podepsal smlouvu na patnáct let

Absolventské průkazy Alive mají aktuálně čistě digitální podobu. Pořízení či prodloužení průkazu může být zpoplatněno. „Z naší strany jsou vydávány zdarma, ale konkrétní mechanismus vydání je vždy plně v režii dané instituce,“ zmínil Schich.

Například VŠB-TUO poskytuje průkaz svým absolventům v digitální podobě zdarma, obnova digitálního průkazu pro absolventy je také zdarma.

Ilustrační snímek průkazu Alive. Tento konkrétní průkaz je určen absolventům. | foto: GTS Alive

Zájem je malý

Průkaz Alive si mohou pořídit také studenti, kteří nestudují prezenčně, a zaměstnanci. Za pořízení a prodloužení průkazu musí zaplatit. Podle informací na webových stránkách univerzity například pořízení průkazu Alive pro studenty neprezenčního studia vyjde na 250 Kč, jeho prodloužení taktéž na 250 Kč.

Karta ISIC už jen v mobilu. A co když se vybije? bojí se studenti o slevu

„Zájem o karty Alive je ale malý, těch studentských jsme za poslední rok vydali jen zhruba 300 a zaměstnaneckých jen několik desítek. V případě ISIC jsou to tisíce,“ uvedla tisková mluvčí VŠB-TUO Jana Dronská.

Průkazy Alive mají širší využití, slevy jedincům s platným průkazem nabízí vybrané kamenné či online prodejny, konkrétně jde například o knihkupectví Knihy Dobrovský, Pizza Hut, prodejce oblečení ZOOT, FAnn parfumerie či lékárny Dr. Max. Akceptují je také například vybrané horské resorty, wellness studia či divadla.

Zatímco doba platnosti průkazů pro studenty a zaměstnance je omezená, průkaz pro absolventy může platit doživotně. „Pokud to nebude školou v budoucnu nějak omezeno, předpoklad i myšlenka celého projektu je, že průkazy budou platné bez jakéhokoliv omezení, tudíž doživotně, a budou sloužit právě jako komunikační a osobní spojení absolventa s danou univerzitou, a zároveň budou svým držitelům přinášet zajímavé výhody a nabídky,“ zmínil ředitel společnosti GTS Alive Radek Schich.

