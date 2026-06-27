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Developer Sekyra založil Nadační fond regenerace. Podpoří enviromentální projekty

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  13:47

Nadační fond regenerace se Sekyrou spoluzaložili Bedřich Moldan, Yvonna Gailly a Josef Fanta. | foto: Nadační fond regenerace

Během letošního druhého ročníku filozofického festivalu Forum Rohanum bylo oznámeno založení Nadačního fondu regenerace, za kterým stojí významné osobnosti z oblasti životního prostředí a vědy. Fond vznikl z iniciativy podnikatele a filantropa Luďka Sekyry za podpory nadace Sekyra Foundation. Chce reagovat na klimatické i širší společenské výzvy.

Nadační fond regenerace spoluzaložili Bedřich Moldan, Josef Fanta a Yvonna Gailly – lidé s dlouholetými zkušenostmi v oblasti životního prostředí, vědy, vzdělávání a veřejné služby. Jeho činnost bude na veřejnosti zastupovat Martin Abel. Vůbec první podpořenou aktivitou bude program Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet.

„Environmentální krize není jen otázkou stavu přírody, ale souvisí také s tím, jak funguje současná společnost a jak přemýšlíme o budoucnosti. Pokud chceme hledat dlouhodobě udržitelná řešení, nestačí pouze jednotlivá technická opatření. Potřebujeme schopnost spolupracovat, přemýšlet v širších souvislostech a posilovat odpovědnost vůči společnosti i krajině, jejíž jsme součástí,“ říká Bedřich Moldan, spoluzakladatel fondu, bývalý ministr životního prostředí a jedna z nejvýraznějších českých autorit v oblasti environmentalismu a udržitelného rozvoje.

Fond vychází z přesvědčení, že dnešní ekologické, společenské i ekonomické krize nejsou oddělenými problémy, ale mají společné příčiny. Patří mezi ně oslabené vztahy mezi lidmi, ztráta důvěry, odpojení od přírody nebo příklon k systémům zaměřeným na krátkodobý prospěch místo dlouhodobé odolnosti společnosti.

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Právě proto zahrnuje název fondu slovo regenerace. Nechce se soustředit pouze na zmírňování jednotlivých problémů, ale na obnovu podmínek, které umožňují dlouhodobě prosperující společnost i zdravou přírodu. Regeneraci chápe jako proces obnovy vztahů a posilování odolnosti společnosti i přírodních ekosystémů.

Tři oblasti změny

Podpora Nadačního fondu regenerace bude proto směřovat především k projektům a iniciativám, které posilují zdravý a dlouhodobě udržitelný vztah člověka k sobě samému, k druhým lidem i k přírodě.

Vedle podpory existujících organizací a iniciativ bude fond dávat prostor také nápadům, pilotním projektům a lidem, kteří často nemají snadný přístup k tradičním zdrojům financování, ale přinášejí nové způsoby spolupráce, vzdělávání nebo komunitního života.

Fond se zaměřuje na tři hlavní oblasti změny:

● Kultivace myšlení – podporuje posun od vnímání přírody jako pouhého zdroje k uvědomění si vzájemné propojenosti lidí, společnosti a přírody. Soustřeďuje se na obnovu vztahu ke krajině a místům, kde žijeme, a na rozvoj způsobů učení, které posilují porozumění této propojenosti. Patří sem například zážitková ekologická výchova nebo socioemoční učení.

● Kultivace dialogu – podporuje aktivity, které přispívají ke schopnosti naslouchat, spolupracovat, vést dialog a společně hledat řešení napříč rozdílnými zkušenostmi, názory a životními perspektivami. Patří sem například mediační kruhy.

● Kultivace rozhodování – podporuje zapojování lidí do rozhodování a rozvoj nových modelů ekonomické a společenské spolupráce, které dávají větší hlas komunitám, budoucím generacím i živé přírodě. Patří sem například komunitou podporované zemědělství nebo lokální měny.

„Zkušenost z občanské společnosti i environmentálního hnutí ukazuje, že dlouhodobá změna často nevzniká jen skrze instituce nebo politiky, ale také skrze aktivní komunity, důvěru mezi lidmi a schopnost spolupracovat. Občanská společnost totiž umí věci měnit trpělivě bez ohledu na volební cykly a funkční období,“ říká Yvonna Gailly, spoluzakladatelka fondu, přední česká ekoložka a držitelka medaile Za zásluhy.

Mezi první podporované aktivity bude patřit například program Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet. V programu Re:generace se mladí lidé se zájmem o přírodu, klima a globální výzvy učí iniciovat vlastní aktivity pro obnovu přírody a ochranu klimatu. Program jim nabízí multioborové vzdělávání, rozvoj dovedností, odborný mentoring a účast v rostoucí celorepublikové komunitě. Nadační fond regenerace bude další rozvoj programu podporovat i minigranty, díky kterým budou moci účastníci realizovat ve svých komunitách své vlastní projekty.

Správní radu nadačního fondu tvoří Martin Abel, Jana Zrůst Nejedlá a Lukáš Rolf, kteří do jeho vedení přinášejí domácí i mezinárodní zkušenosti z byznysu, neziskového sektoru, výzkumu a státní správy.

„Od Chebu až po Jablunkov vidíme spoustu zajímavých lokálních projektů, které budují úplně jinou infrastrukturu vztahů, než na jakou jsme zvyklí a která může být udržitelnější než ta současná. Co tu dosud chybělo, je instituce, která by je systematicky vyhledávala, aktivně propojovala a dlouhodobě podporovala, aby mohly růst, rozvíjet se a inspirovat další. Tímto směrem chceme v nadačním fondu jít,“ říká Martin Abel, předseda správní rady fondu.

Martin Abel se zaměří na grantovou strategii a veřejné zastupování fondu. Vychází ze zkušeností s tématem společenské transformace a z kontaktů napříč občanskou společností, byznysem i státní správou. Jana Zrůst Nejedlá bude mít na starosti zejména celkové fungování a rozvoj fondu, nastavování jeho systémů a dlouhodobou strategii. Lukáš Rolf se bude věnovat fundraisingu, rozvoji vztahů s partnery i širší komunitou a strategické podpoře vybraných projektů.

Iniciativa Luďka Sekyry

Nadační fond regenerace vznikl z iniciativy podnikatele a filantropa Luďka Sekyry a za podpory Sekyra Foundation, která je spoluzakladatelkou a první dárkyní fondu.

„Nadační fond regenerace vzniká z přesvědčení, že otázka budoucnosti není pouze technickým, ekonomickým nebo environmentálním problémem, ale především otázkou hodnot. Klimatická spravedlnost a odpovědnost vůči budoucím generacím nejsou okrajovými tématy současné debaty; připomínají nám etickou dimenzi politiky – skutečnost, že politika má být také péčí o společný svět, nikoli jen prosazováním individuálních zájmů,“ uvádí Luděk Sekyra.

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Založení nadačního fondu je podle úspěšného podnikatele akt reciprocity. „Je to způsob, jak společnosti a přírodě vracet část toho, co nám umožnila vytvořit, a současně podporovat ty, kteří hledají spravedlivější a udržitelnější podobu společné budoucnosti,“ dodává Sekyra.

Zástupci fondu budou postupně oslovovat další filantropy, podnikatele, rodinné firmy i soukromé dárce, kteří klimatické i společenské výzvy chápou jako dlouhodobé a provázané téma vyžadující promyšlenou a systematickou podporu. Fond bude vytvářet prostor pro spolupráci lidí a organizací, které spojuje přesvědčení, že řešení klimatických i společenských výzev vyžaduje dlouhodobou perspektivu, aktivní občanskou společnost a schopnost spolupracovat napříč obory i generacemi.

Filozofický festival Forum Rohanum

Založení Nadačního fondu regenerace bylo oznámeno během druhého ročníku filozofického festivalu Forum Rohanum, který se letos uskutečnil v Kaizlových sadech a historické budově Invalidovny v Praze 8. Festival nesl podtitul Ještě není pozdě! Klima a naděje a otevřel témata klimatické změny, odpovědnosti vůči budoucím generacím i hledání naděje v době rostoucí nejistoty.

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„Naší ambicí bylo vytvořit prostor pro otevřený dialog o otázkách, které se týkají celé společnosti. Chtěli jsme ukázat, že filozofie není jen akademickou disciplínou, ale může být přirozenou součástí veřejného života a pomáhat nám lépe porozumět světu kolem nás. Téma letošního ročníku – klimatická změna – je toho dobrým příkladem,“ říká Tereza Křepelová, programová ředitelka festivalu.

Dramaturgie festivalu propojila diskusní panely, přednášky, workshopy, kulturní program i nabídku aktivit pro děti a rodiny. Festival Forum Rohanum usiluje o propojení akademické debaty s veřejným prostorem a vytváří příležitosti k setkávání odborníků, studentů, rodin i široké veřejnosti. Součástí letošního ročníku byl také odborný program připravený ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. V jeho rámci vystoupila mimo jiné politická filozofka Elizabeth Crippsová z University of Edinburgh s přednáškou What Climate Justice Means and Why We Should Care, která byla věnovaná otázkám klimatické spravedlnosti a morální odpovědnosti jednotlivců i institucí.

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