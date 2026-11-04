Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Studie: Obce by měly mít méně od státu a více z daně z nemovitosti

Barbora Sedláková
  17:11
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle expertů stát dává obcím přehnané kapesné, nezávisle na tom, co pro občany dělají. Zatímco státní rozpočet je setrvale v hlubokém minusu a na příští rok vláda navrhla čtyřistamiliardový schodek, města a vesnice si na účtech nahromadily kolem 383 miliard korun. Z toho 170 miliard leží na účtech hlavního města Prahy a jeho městských částí, spočítal PAQ Research ve své nové studii.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Online nákupy potravin rostou hlavně v regionech. Lákají slevami i širší nabídkou

ilustrační snímek

Nákup potravin přes internet už není jen záležitostí velkých měst. Počet objednávek z regionů meziročně vzrostl o 30 procent, uvádí online supermarket Košík.cz. Zákazníky láká širší nabídka včetně...

4. listopadu 2026

Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr na tiskové konferenci ve Vídni 16. října 2025

Český internetový supermarket Rohlík zvažuje vstup na burzu v Praze. Ta by se podle zakladatele a šéfa společnosti Tomáše Čupra mohla stát hlavním, případně jediným místem, kde firma nabídne své...

4. listopadu 2026  16:27

Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru

Chodec v Tokiu míjí obrazovky s daty o poklesu japonské burzy 4. listopadu 2026

Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie nejprve oslabily, futures na index STOXX 600 klesly až o 1,4 procenta. Když se ukázalo, že...

4. listopadu 2026  9:29,  aktualizováno  15:59

Dál už bez pasažérů. Výletní loď, která prodělala na palivu, odplula z Kambodže

Z kajut za stovky tisíc dolarů se pasažéři museli v úterý vystěhovat. Ve středu...

Minulý týden pozastavila americká společnost Villa Vie Residences plavbu výletní lodi Villa Vie Odyssey, která měla trvat několik let. V přístavním městě Sihanoukville v Kambodže muselo přibližně 200...

4. listopadu 2026  15:34

Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti

Na setkání MND Energy Update vystoupili René Neděla, vrchní ředitel sekce...

Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když...

4. listopadu 2026  12:41

Írán změnil taktiku v Hormuzu. Na tankery útočí drony i nenápadnými čluny

Lodě v Hormuzském průlivu, pohled z Musandamu v Ománu (3. listopadu 2026)

Írán se znovu snaží narušit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Na obchodní lodě nyní útočí pomocí dronů či malých člunů a útoků navzdory snahám Spojených států o zajištění bezpečnosti stále přibývá....

4. listopadu 2026  12:24

Německo stagnuje, byznys staví novou osu Praha–Varšava

Centrum Varšavy (29. října 2022)

Německo stagnuje, střední Evropa přebírá otěže. Zatímco západní trhy narážejí na své limity, hospodářské vztahy mezi Českem a Polskem jsou nejintenzivnější v moderní historii. Průmysloví a finanční...

4. listopadu 2026  12:16

Říjnové zvolnění inflace je dočasné, varují analytici. Příští rok přesáhne tři procenta

ilustrační snímek

Inflace v říjnu podle prvního odhadu ČSÚ zvolnila v meziročním vyjádření na 2,4 procenta ze zářijových 2,5. Podle analytiků je to však pouze dočasný jev. V příštím roce inflace překročí tři procenta,...

4. listopadu 2026  10:43

Čína je klíčovým uzlem nelegálních peněžních toků. Washington se zdráhá zasáhnout

Premium
Ústředí banky Zhejiang Chouzhou Commercial Bank v Chang-čou ve východní čínské...

Málo známá čínská banka Zhejiang Chouzhou Commercial Bank se stala klíčovým prostředníkem při íránských a ruských transakcích zaměřených na nákup čínského zboží, což představuje porušení západních...

4. listopadu 2026  10:25

Kritická předpověď. Miliony lidí v Africe i Asii přijdou kvůli horku o práci

ilustrační snímek

Rostoucí teploty a pracovní stres z horka mohou do roku 2040 v šesti zemích způsobit ztrátu milionů pracovních míst a způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. Vyplývá to ze studií Mezinárodní organizace...

4. listopadu 2026  8:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa potřebuje norský plyn. Nevadí, že se v budoucnu začne těžit i v Arktidě

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie v minulosti odmítala fosilní paliva ze severu Norska. Ještě v roce 2021 se zavázala, že bude prosazovat mezinárodní zákaz nových vrtů v Arktidě. V nové Arktické strategii však tato...

4. listopadu 2026

Grilované maso se špetkou propagandy. KLDR otevírá po celé zemi luxusní restaurace

Lee Ae-ran provozuje severokorejskou BBQ restauraci v Soulu. Na grilu zrovna...

Severní Korea naskakuje na nový gastronomický trend. Po celé zemi otevírají vícepodlažní restaurace s mramorovými stoly, terasami a vestavěnými grily, zaměřené na severokorejské BBQ. Podle odborníků...

4. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.