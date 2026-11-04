Studie: Obce by měly mít méně od státu a více z daně z nemovitosti
Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku
Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...
Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze
Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...
Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje
Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...
McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům
Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....
USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření
Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...
Online nákupy potravin rostou hlavně v regionech. Lákají slevami i širší nabídkou
Nákup potravin přes internet už není jen záležitostí velkých měst. Počet objednávek z regionů meziročně vzrostl o 30 procent, uvádí online supermarket Košík.cz. Zákazníky láká širší nabídka včetně...
Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr
Český internetový supermarket Rohlík zvažuje vstup na burzu v Praze. Ta by se podle zakladatele a šéfa společnosti Tomáše Čupra mohla stát hlavním, případně jediným místem, kde firma nabídne své...
Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru
Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie nejprve oslabily, futures na index STOXX 600 klesly až o 1,4 procenta. Když se ukázalo, že...
Dál už bez pasažérů. Výletní loď, která prodělala na palivu, odplula z Kambodže
Minulý týden pozastavila americká společnost Villa Vie Residences plavbu výletní lodi Villa Vie Odyssey, která měla trvat několik let. V přístavním městě Sihanoukville v Kambodže muselo přibližně 200...
Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti
Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když...
Írán změnil taktiku v Hormuzu. Na tankery útočí drony i nenápadnými čluny
Írán se znovu snaží narušit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Na obchodní lodě nyní útočí pomocí dronů či malých člunů a útoků navzdory snahám Spojených států o zajištění bezpečnosti stále přibývá....
Německo stagnuje, byznys staví novou osu Praha–Varšava
Německo stagnuje, střední Evropa přebírá otěže. Zatímco západní trhy narážejí na své limity, hospodářské vztahy mezi Českem a Polskem jsou nejintenzivnější v moderní historii. Průmysloví a finanční...
Říjnové zvolnění inflace je dočasné, varují analytici. Příští rok přesáhne tři procenta
Inflace v říjnu podle prvního odhadu ČSÚ zvolnila v meziročním vyjádření na 2,4 procenta ze zářijových 2,5. Podle analytiků je to však pouze dočasný jev. V příštím roce inflace překročí tři procenta,...
Čína je klíčovým uzlem nelegálních peněžních toků. Washington se zdráhá zasáhnout
Málo známá čínská banka Zhejiang Chouzhou Commercial Bank se stala klíčovým prostředníkem při íránských a ruských transakcích zaměřených na nákup čínského zboží, což představuje porušení západních...
Kritická předpověď. Miliony lidí v Africe i Asii přijdou kvůli horku o práci
Rostoucí teploty a pracovní stres z horka mohou do roku 2040 v šesti zemích způsobit ztrátu milionů pracovních míst a způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. Vyplývá to ze studií Mezinárodní organizace...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Evropa potřebuje norský plyn. Nevadí, že se v budoucnu začne těžit i v Arktidě
Evropská unie v minulosti odmítala fosilní paliva ze severu Norska. Ještě v roce 2021 se zavázala, že bude prosazovat mezinárodní zákaz nových vrtů v Arktidě. V nové Arktické strategii však tato...
Grilované maso se špetkou propagandy. KLDR otevírá po celé zemi luxusní restaurace
Severní Korea naskakuje na nový gastronomický trend. Po celé zemi otevírají vícepodlažní restaurace s mramorovými stoly, terasami a vestavěnými grily, zaměřené na severokorejské BBQ. Podle odborníků...