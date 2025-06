Na webu Reeboku došlo ke zjevné chybě. Ceny, které měly být uvedeny v eurech, se omylem zobrazovaly jako částky v českých korunách. Zboží v sekci výprodej tak vypadalo jako extrémně levné a čeští zákazníci toho okamžitě využili a začali masově objednávat.

Na sociálních sítích se okamžitě objevily reakce, vtipy i otázky, zda společnost objednávky skutečně dodá. Někteří uživatelé sdíleli snímky s nákupy obsahujícími i desítky párů bot. Jiní hovořili o nejvýhodnějším nákupu roku. Odborníci však varují: šlo s největší pravděpodobností o technickou chybu, a nikoliv marketingový tah.

„Daný omyl udělal pro Reebok PR a návštěvy mnohem víc než cokoliv jiného za poslední rok. Nedivil bych se, kdyby to byla záměrná kampaň pro zvýšení brand awareness a návštěv. Přesto jde nejspíš o chybu v systému, například špatné nastavení databáze nebo lidské pochybení při zadávání cen,“ říká Jan Skovajsa, podnikatel a zakladatel společnosti My Timi. Podle něj může být chyba na straně externího dodavatele webu, který je pro podobné případy běžně pojištěn.

Právní ochrana je na straně obchodníka

Z hlediska práva je situace poměrně jasná. Jak potvrzuje výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška, Reebok je v tomto případě chráněn hned dvěma způsoby.

„Obchodní podmínky Reeboku jasně stanovují, že ke kupní smlouvě dochází až potvrzením objednávky. Pokud tedy objednávka nebyla potvrzena, smlouva nevznikla a objednávku lze bez komplikací zrušit,“ vysvětluje Vetyška.

Druhým faktorem je takzvaná zjevná chyba v ceně. Ta je podle občanského zákoníku považována za právně neplatnou. A v tomto případě je podle odborníků zjevné, že k takové chybě skutečně došlo.

„Zboží za 70 korun, které jinak běžně stojí více než tisíc korun, nelze považovat za běžnou slevu. Spotřebitel musí být schopen rozpoznat, že jde o chybu. Pokud by ale cena působila věrohodně například sleva z 2 000 korun na 600 byla by situace složitější a z právního hlediska by se muselo zkoumat, zda skutečně došlo k uzavření smlouvy,“ doplňuje Vetyška.

Zákazníkům, kteří už zaplatili, musí Reebok v případě stornování objednávky vrátit peníze, a to do 14 dnů. „Tento postup odpovídá jak právním předpisům, tak férovému obchodnímu jednání,“ upozorňuje Vetyška.

Reputace značky

I když má Reebok právo objednávky zrušit, otázkou zůstává, jak bude situaci dále komunikovat. Podle odborníků je klíčové rozlišovat mezi jednotlivými a hromadnými nákupy. Zatímco objednávky s desítkami párů bot působí jako zneužití chyby, u běžných objednávek jednoho trička nebo jednoho páru obuvi by měla být komunikace vstřícnější. Podle Vetyšky bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se k tomu společnost postaví, jakým způsobem bude se zákazníky komunikovat.

Redakce iDNES.cz oslovila zástupce značky Reebok v Evropě i v USA, ale žádnou odpověď zatím neobdržela. V mailu, který má redakce k dispozici, se snaží Reebok přimět zákazníka k dokončení nákupu tenisek Club C Grounds za 80 eur. E-shop je přitom krátce před tím nabízel za 80 korun. Reebok po chybě rovněž na svých stránkách zrušil českou měnu.