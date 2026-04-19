Společnost Elektrowin pravidelně analyzuje efektivitu zpětného odběru vysloužilého elektroodpadu v Česku, který sbírá prostřednictvím své sítě sčítající 12 tisíc sběrných míst. Nejlidnatější regiony dominovaly v loňském roce v absolutních objemech, v množství vybraného elektroodpadu v přepočtu na osobu si však nejlépe vedl Olomoucký kraj následovaný Jihočeským a Středočeským krajem, uvádí firma v tiskovém prohlášení.
Na Olomoucku se loni vybralo 12,99 kg elektroodpadu na osobu, přičemž se nejvíce odevzdávaly velké domácí spotřebiče, jako pračky, myčky a sporáky. V těsném závěsu skončil jako druhý Jihočeský kraj s hodnotou 10,86 kg na obyvatele, následovaný Středočeským krajem, kde se vytřídilo 9,26 kg na osobu.
Elektrowin, který představuje největší kolektivní systém v České republice pro zpětný odběr elektrozařízení vybral v roce 2025 celkem 73 166 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což hmotností odpovídá zhruba šesti Žižkovským věžím. Celková míra sběru dosáhla 72,25 procent, čímž překročila 65 procentní hranici stanovenou zákonem o výrobcích s ukončenou životností.
„V Olomouckém kraji, který se v přepočtu na obyvatele umístil nejlépe, lidé odevzdali více než 8 200 tun elektroodpadu. Tím se podařilo ušetřit přibližně 29,5 milionu kilowatthodin elektrické energie, což odpovídá energii potřebné pro více než 49 milionů mycích cyklů běžné myčky nádobí,“ uvádí Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti. Elektrowin za dobu své existence zajistil recyklaci více než 46 milionů kusů elektrospotřebičů o celkové hmotnosti přesahující 785 000 tun.
Malá elektronika zůstává slabinou
Česko patří k poctivým třídičům, v recyklaci elektroodpadu a podle odborníků si v evropském kontextu vede nadprůměrně. Evropská unie požaduje, aby se zpětně odebralo a zrecyklovalo 65 procent průměrné hmotnosti elektrozařízení uvedených na trh v předchozích třech letech. Recyklační výsledky ČR se však liší podle typu spotřebičů, přičemž sběru těch velkých, jakými jsou pračky a lednice se u nás daří. Lidé vědí, že lednice do popelnice nepatří, a často využívají službu „kus za kus“ při nákupu nové. Elektrowin běžně hlásí úspěšnost sběru přes 75 procent v tomto segmentu.
Slabinou však zůstává sběr malá elektronika do které spadají mobily, hračky a sluchátka. Drobné elektro často zůstává v českých domácnostech v rámci tzv. domácího muzea v šuplících nebo je nesprávně vyhazováno do černých popelnic na směsný odpad. Odhaduje se, že v běžném odpadu stále končí tisíce tun cenných surovin. Přitom Česká republika má jednu z nejhustších sítí sběrných míst v Evropě. K dispozici je přes 16 000 míst jakými jsou sběrné dvory, červené kontejnery Asekol, prodejny elektro nebo boxy v supermarketech.