Bič na nepoctivé realitní makléře se zpozdí o půl roku

Dlouho diskutovaný zákon o realitním zprostředkování čeká v poslanecké sněmovně na druhé čtení. Pokud vše půjde tak, jak má, v září se zákon bude schvalovat. Předtím je však potřeba vyřešit jednotlivé pozměňovací návrhy. Zatím k největším problémům patří to, zda budou klienti moct i nadále svěřovat své peníze realitce v rámci úschovy.

Právě na úschově peněz lze dobře ukázat nedůvěru, kvůli které vlastně celý zákon vznikl. Branže realitních makléřů si z minulosti táhne špatnou pověst a řada nespokojených kupujících či prodávajících se nakonec musela obrátit i na soud.

Přestože se trh pročišťuje, stále na něm funguje velké množství makléřů, kteří nemají potřebné schopnosti, znalosti ani profesionální přístup a jejich jedinou motivací je touha po snadném přivýdělku. Aby toho nebylo málo, mají téměř nulovou odpovědnost za škody, které svým klientům způsobí.

Osm let práce

Poslanci se ke schvalování hotového zákona dostanou až osm let poté, co vyzvali ministerstvo pro místní rozvoj, aby připravilo analýzu realitních kanceláří. Chtěli z podnikání vytlačit „garážové makléře“. Psal se rok 2011, ale cesta k návrhu zákona nakonec trvala až do roku 2019, kdy ho v lednu vláda poslala poslancům ke schválení.

Do praxe měl vstoupit v lednu 2020, ale vzhledem ke zpoždění ve Sněmovně se jeho účinnost zřejmě o půl roku posune. „Vládní návrh předpokládal účinnost k 1. lednu 2020, aktuálně však lze uvažovat spíše o datu 1. července stejného roku. Reálný dopad zákona bude pak trochu později, protože pro aplikování některých změn do praxe musí zákon nastavit určité přechodné období,“ vysvětlil vedoucí oddělení realitní činnosti na MMR Pavel Rakouš.

Analýza trhu, kterou provedlo ministerstvo pro místní rozvoj, ukázala, že je Česká republika z hlediska regulace činnosti realitních služeb na úrovni Rumunska či Španělska. Nová legislativa by mohla přiblížit Česko k úrovni, která platí pro toto podnikání v severněji položených zemích Evropské unie.

„Jde především o povinnost makléřů dosáhnout určité kvalifikace, dále pak o povinné pojištění či povinnost poskytovat přesné informace o skutečném stavu prodávané nemovitosti,“ upřesnil Rakouš. Za nejvýznamnější povinnost, která se zákonem přesněji upravuje, pak považuje jednoznačnou číselnou, nebo matematicky přesně vyjádřenou, výši provize a její splatnost.

Je třeba vychytat mouchy

Od realitního zákona si odborná i laická veřejnost slibuje skoro revoluci. Lidé očekávají, že dojde ke zkvalitnění služeb realitních kanceláří i samotných realitních makléřů a realitní trh se tak stane bezpečnějším pro všechny strany – pro kupující, prodávající, pronajímatele i nájemce.

“Zákon pomůže zkvalitnit služby, které realitní kanceláře a makléři v rámci svých činností poskytují. Zároveň je potřeba podotknout, že velká většina z nich vykonává svoji profesi odpovědně a zákon jim nepřinese skoro nic nového,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.

Generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR Jan Borůvka také dodává, že nelze očekávat rychlou změnu. Ale o změnu se bude nepochybně jednat. „Já osobně v současném návrhu vidím řadu pozitiv, má však i negativa. Není zcela dokonalý. Problémem jistě bude to, jak nedodržování některých ustanovení kontrolovat. Je to však první krok ke změně, na kterou čekáme již téměř třicet let,“ sdělil Borůvka.

Podle generálního ředitele Next Reality Roberta Hanzla mohl být zákon ambicióznější. „Vůbec například neřeší úschovy listin, což je běžná služba realitních kanceláří, které klientům doručují převodní smlouvy na katastr nemovitostí. Měl by také regulovat úschovu finančních prostředků, aby byly peníze klientů v bezpečí. Navržené pojištění pak absolutně neodpovídá situaci na trhu, běžná realitní kancelář ročně zobchoduje nemovitosti v hodnotách stovek milionů korun, pojištění však kryje při více případech maximálně 3,5 milionu korun,“ upozorňuje.

Velkým tématem je podle něj také kvalifikace makléřů. Domnívá se, že by měl každý „realiťák“ projít zkouškami, které zajistí jednotný standard vědomostí. Hanzl také upozorňuje na nelogická místa zákona, například na pojištění makléřů, kteří nevstupují do obchodního vztahu s klientem. „Budou tak hradit pojistku, která nebude prakticky nic krýt,“ myslí si.

Malé krůčky k velké změně

„Jsme rádi, že se ministerstvo snaží prosadit změnu, která by měla vést ke zvýšení kvality na poli realitních služeb a zároveň by měla chránit klienta před potenciálními riziky spolupráce s nekvalitními realitními kancelářemi či makléři,“ říká generální ředitel sítě realitních kanceláří Re/Max Jan Hrubý, podle kterého je důležité, aby část zákona týkající se úschov klientů byla vyřešena k jejich prospěchu formou povinné advokátní, notářské či bankovní úschovy.

Jak uvedl Borůvka, i samotný fakt, že se na trhu plánuje regulace, začal způsobovat malé změny k lepšímu. Po několika letech diskusí pozoruji, že se informace o současném vládním návrhu zákona dostávají nejenom k uším těch „aktivních“, kteří v navrhované úpravě vidí změnu k lepšímu, ale i mnohých, do této chvíle zcela netečných. Řekněme i těch, kvůli kterým se to všechno realizuje. Ti, si totiž začínají uvědomovat, že proto, aby mohli nadále realitní služby nabízet, budou muset něco udělat,“ dodal Borůvka.

Nejlepší makléř roku

I z toho důvodu vznikla soutěž „Realiťák roku“, kterou pořádají Reality.iDNES.cz ve spolupráci s ADOL Monitor. Hlavním cílem soutěže je povznést realitní profesi, motivovat realitní makléře k dalšímu vzdělávání a zvyšování jejich profesionality a zároveň široké veřejnosti usnadnit výběr správného profesionála, který jim pomůže při prodeji nebo nákupu nemovitosti.

Soutěž je určena pro všechny realitní makléře, zároveň však pro širokou veřejnost. Tedy pro všechny, kteří kdy řešili či budou řešit bytovou situaci.

