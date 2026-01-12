Výsledky vycházejí z vyhodnocení řady kritérií, od odborného posouzení a ověřování praxe až po zpětnou vazbu veřejnosti. Cíl podle organizátorů zůstává dlouhodobě stejný: zvyšovat standardy realitních služeb a pomoci lidem vybrat si prověřeného makléře i kancelář, kterým mohou při zásadních životních rozhodnutích důvěřovat.
Speciální ocenění ročníku 2025
„Realiťák roku není jednorázová anketa. Smyslem projektu je dlouhodobě zvyšovat standardy realitních služeb a dát veřejnosti srozumitelný kompas, podle kterého pozná profesionála,“ doplňuje Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny. „Vyhlášení ve Sněmovně pro nás není jen slavnostní kulisa. Je to jasné připomenutí, že kvalitní realitní služba má společenský význam a že klienti si zaslouží bezpečí, transparentnost a profesionální vedení celým procesem,“ uvedla Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Vyhlášení se mimo jiné účastnil i místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher, poslanec Vojtěch Munzar, senátor Jiří Růžička nebo náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.
„Vnímám Realiťáka roku jako projekt, který pomáhá kultivovat celý obor a zároveň dává veřejnosti jasnější orientaci v tom, komu při prodeji či koupi nemovitosti důvěřovat. I proto nad ním držím záštitu jménem Poslanecké sněmovny,“ řekl poslanec Vojtěch Munzar. „Ochrana veřejnosti a důraz na odborné standardy jsou v oblasti bydlení a realit nesmírně důležité. Projekty, které posilují profesionalitu a etiku, mají svůj jednoznačný smysl,“ dodal senátor Jiří Růžička.
Na slavnostním večeru se vyhlašovaly i výsledky za jednotlivé kraje a okresy, které jsou podle organizátorů často nejpraktičtější – lidé zpravidla hledají kvalitní službu především tam, kde právě prodávají nebo kupují.
