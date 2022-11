Šéfům firem na sběr odpadu policie obstavila majetek včetně rodinných domů

Společnost REMA nechtěla věc komentovat s tím, že jde o Benešovu osobní záležitost. „Dotazy, které jste nám zaslal, se netýkají společnosti REMA Systém, a. s., nejsme tedy schopni vám na tyto odpovědět,“ uvedla za firmu Julie Melnyková. Sám David Beneš na e-maily ani SMS redakce nereagoval. Podle Melnykové má e-mailovou schránku funkční.

Orgány činné v trestním řízení nicméně obstavení majetku potvrdily. „S ohledem na to, že trestní řízení je neveřejné, ale i s ohledem na efektivní procesní strategii, se k věci nebudeme a ani nemůžeme jakkoliv vyjadřovat,“ uvedl mjr. Mgr. Roman Pecka zástupce vedoucího 1. oddělení.

Obstavení majetku ředitelům firmy nepřichází ve vhodnou chvíli. Společnosti skupiny REMA totiž musí do konce roku zažádat o novou licenci, bez toho totiž nemohou poskytovat služby svým klientům. O služby by tak mohly přijít velké firmy jako Alza, SWS nebo distributor elektroniky ED systém.

Sponzoři STAN se žalobou od solárníků

Důvodů, proč mají oba Benešové obstavený majetek, může být více. Společnost v minulosti čelila kritice za to, že sponzorovala politickou stranu STAN. Neměla by však dar stranám vůbec poskytovat, neboť to zakazuje nový zákon. Případem se má zabývat samotné ministerstvo životního prostředí. Firma se totiž charakterizuje jako neziskově hospodařící – organizuje sběr, třídění, nakládání a recyklaci starých elektrospotřebičů.

Podle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, který nabyl účinnosti v lednu 2021, nicméně subjekty, které provozují podobné „kolektivní systémy“, nesmí rozdělovat zisk a peněžní prostředky získané z příspěvků výrobců a výnosy z nich lze využít pouze na některé striktně vymezené účely. Společnost se podle svých slov nedopustila porušení zákona.

REMA PV Systém čelí žalobě od provozovatelů fotovoltaik na pozdější recyklaci solárů. Podle firmy se spory týkají financování plnění zákonné povinnosti prostřednictvím kolektivního systému. Někteří provozovatelé solárních elektráren se totiž obávají toho, že z kolektivního systému bylo vyvedeno téměř 250 milionů korun. Z veřejně dostupných účetních rozvah firmy je potom patrné, že od roku 2018 jsou peníze na účtu firmy přesouvány do kapitoly dlouhodobých pohledávek. Případ řeší i ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v minulosti uvedl, že se REMA se navíc soudí se státem téměř o miliardu korun. „Rema má otevřenou pohledávku vůči ministerstvu životního prostředí v nominální hodnotě 520 milionů. S dalším příslušenstvím to dnes už je téměř miliarda, o kterou se s ministerstvem soudí,“ řekl.

REMA Systém v minulosti chybovala i jinde. Uvedla nepravdivé údaje při provozování kolektivního sběru elektroodpadu, což potvrdilo i MŽP. Podmínky vyžadují provozovat sběrné místo v každé obci nad dva tisíce obyvatel. Od České inspekce životního prostředí za to REMA dostala pokutu.