Rašín je nedoceněný, má mít svou sochu. Spolek chce prosadit její výstavbu

Spolek oficiálně vznikl v Obecním domě. Místo ani datum 18. února nebylo vybráno náhodně. Právě zde byla v říjnu 1918 vyhlášena samostatnost Československa. A navíc uplynulo 99 let od Rašínovy smrti. Zemřel 18. února 1923 na následky atentátu.

Mezi zakládajícími členy spolku je pravnučka Aloise Rašína Karolina Breitenmoser-Stransky, člen Bankovní rady ČNB Aleš Michl a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček. Připojil se i hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný a jaderný fyzik a bývalý politik Jiří Tomáš Payne.

„Osobnost Aloise Rašína považujeme za nedoceněnou a do značné míry jeho klíčový význam a přispění při vzniku československé republiky za upozaděný,“ tvrdí členové spolku.

„Byl to Rašín, který byl skutečným průkopníkem naší samostatnosti, který se aktivně v českých zemích během končícího rakouském mocnářství podílel na přípravách vzniku samostatného státu. A byl to ostatně i on sám, kdo vlastnoručně napsal 28. října první zákon, o zřízení samostatného státu československého,“ dodávají.

Rašín je jediným vrcholným představitelem Československa, na něhož byl kvůli politickým názorům spáchán úspěšný atentát. Byl nejen u vzniku republiky, stál také za vznikem vlastní měny nového státu. Před třemi lety to ocenili ve svém usnesení i poslanci. „Doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu – českou korunu,“ schválili.

Předpokládaná lokalita pro umístění sochy Aloise Rašína

„ČSR byla první zemí, která ve střední Evropě měla vlastní měnu a stala se ostrovem cenové stability v době hyperinflace, která zachvátila naše sousední země. Odvážnou deflační politikou Rašín zcela zásadně přispěl k hospodářské stabilitě prvních poválečných let a potažmo i stabilitě celého meziválečného vývoje v Československu,“ říká Slaný.

Podle členů spolku má Rašín významné přesahy do dnešní doby. Ať už je to důraz na národní stát, samostatnou měnu, na boj s nebezpečím inflace a nerovnováhy v ekonomice, ale také je inspirací svými nekompromisními politickými postoji v rozpočtových otázkách.

„Stejně jako tehdy i dnes vnímáme veřejné rozpočty ve velmi nedobrém stavu a Rašínův důraz na úspory a udržení výdajů na uzdě za více než aktuální,“ argumentují.

Po Aloisi Rašínovi je pojmenováno jedno z pražských nábřeží, svou sochu však v Praze, ani jinde v Česku nemá. Existuje několik pamětních desek, jedna je například na domu v Žitné ulici, před nímž byl postřelen.

Na pobočce České spořitelny v Jugoslávské ulici je Rašínova busta. Po Česku je několik dalších památníků.

Ideálním místem pro umístění sochy by podle členů spolku bylo vzhledem k historickému významu i blízkosti sídla centrální banky pražské náměstí Republiky. Na její podobu teprve vypíší soutěž.