Superpřesná léčba rakoviny. Protony nádor obkreslí, říká vedoucí fyzik centra

Lenka D. Jančarová
Tomáš Málek
,
  10:00
Rakovina prsu, karcinom prostaty nebo třeba nádor na mozku. Šanci pro pacienty, kteří si vyslechnou zmíněné diagnózy, představuje Protonové centrum v Praze. Jde o specializované onkologické pracoviště, které léčí rakovinu pomocí protonové radioterapie. V další epizodě podcastu Industrial o tom mluvil vedoucí fyzik centra Vladimír Vondráček.

„Náš systém umožňuje dopravovat protony s vysokou energií do míst, ve kterých se děje nějaká nádorová aktivita, kterou se snažíme eliminovat protonovým zářením. Jde o typ radioterapie,“ vysvětluje na začátku rozhovoru Vladimír Vondráček.

Centrum zahájilo svůj provoz v roce 2012 a krátce poté začalo s léčbou prvních pacientů. V současné době pomáhá pacientům nejen z Česka, ale i ze zahraničí a je součástí moderní onkologické léčby v Evropě. Protonová radioterapie se používá při léčbě různých typů nádorových onemocnění, především tam, kde je nutná maximální přesnost a ochrana okolních tkání. Typicky jde třeba o nádory v oblasti hlavy, krku, mozku nebo centrální nervové soustavy.

A jak se liší protonová radioterapie od klasického ozařování, tedy fotonové terapie? „Foton a proton jsou různé elementární částice a každá z nich se chová při průchodu lidským tělem jinak. Abyste mohli efektivně ozářit třeba nádor prostaty, která je uvnitř malé pánve, tak musíte u fotonů zvolit mnoho směrů, ze kterých ozařujete. To znamená, že malé dávky záření dostává kromě nádoru i okolní zdravá tkáň. Proton většinou využívá jenom dva směry a velká část zdravé tkáně zůstává zářením nedotčená,“ říká Vondráček.

Vedoucí fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček v podcastu Industrial
Pacient se nesmí ani hnout

Pro léčbu se používá, jak už název terapie napovídá, proton, tedy jádro atomu vodíku. Nejprve se koupí láhev s technickým vodíkem, jeho molekuly H₂ se takzvaně rozbijí a odtrhne se elektron, takže vznikne samotný proton – nabitá částice, kterou lze pomocí magnetů a elektromagnetických vln řídit a zrychlovat. V cyklotronu, tedy urychlovači částic, proton putuje po spirální dráze, až dosáhne rychlosti 200 tisíc kilometrů za sekundu. Následně je proton extrahován ven a veden do léčebné místnosti.

„Máme čtyři léčebné místnosti a vždycky je tam magnet, který když je zapnutý, tak protonový svazek směřuje do dané místnosti a když je vypnutý, tak na proton nepůsobí a ten pokračuje dál. Je to jako na dráze s výhybkou,“ popisuje Vondráček a dodává, že protonový svazek není vidět očima, proto jsou nutné speciální přístroje, které přesně ukazují, kam míří a jakou dávku záření dává.

„Pacienta polohujeme na robotickém lůžku, které ho dokáže pootočit podle plánu léčby. Přesnost je obrovská – pohybujeme se v rámci jednoho milimetru, takže každý den, kdy pacient přichází na ozařování, musí ležet úplně stejně. Pomáhají nám fixační pomůcky, například masky a rentgenové snímky. Pacient tak přijde třeba pětkrát nebo i třicetkrát a pokaždé musí ležet úplně stejně,“ upozorňuje.

Centrum používá technologii zvanou skenování tužkovým svazkem, která umožňuje pomocí magnetů vést proton přesně do místa, kde je potřeba. Podobně jako při vybarvování kontur v dětských omalovánkách se tímto způsobem ozáří celý objem nádoru, aniž by byly poškozeny okolní zdravé tkáně.

Radioterapie a riziko infarktu

V poslední době se ale stále častěji vedou debaty o vlivu protonové léčby na buňky imunitního systému. Podle Vondráčka je nutné si uvědomit, že neexistuje obecně bezpečná dávka záření. Buňky imunitního systému jsou na něj extrémně citlivé. Čím méně jsou poškozené, tím lépe funguje obrana těla a tím lepší jsou vyhlídky pacienta do budoucna.

Jak už bylo výše zmíněno, protonová léčba se využívá u různých typů nádorových onemocnění. Proč se ale centrum specializuje na mladé ženy s karcinomem levého prsu? „Asi v roce 2015 vyšel odborný článek, který zkoumal koincidenci mezi dávkou radioterapie na srdeční sval a rizikem infarktu myokardu v pozdějším věku. Každá jednotka střední dávky znamená 7procentní nárůst rizika vzniku infarktu. Díky tomu, že protony umí v tkáni zastavit, tak k srdci ani nedoletí. Proto je vhodnější protonová léčba,“ uvádí Vondráček.

Do budoucna je cílem centra zkrátit ozařovací schémata a brát v úvahu interakci s imunitním systémem pacienta. Někteří lidé chodí na ozáření i třicetkrát, což podle Vondráčka výrazně zasahuje do jejich pracovního i osobního života. Důležité je také zkrátit samotnou dobu ozařování, protože čím déle pacient leží na lůžku, tím větší je riziko, že se pohne, a léčba ztratí přesnost.

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

ilustrační snímek

Snižování spotřeby alkoholu pokračovalo i v loňském roce. Podle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven klesla výroba piva v ČR loni o 4,3 procenta na 19,96 milionu hektolitrů. Spotřeba pak...

Španělský blackout jako dokonalá bouře. Přispěl k modernizaci energetiky

Premium
Lidé na ulici si svítí telefony na cestu během výpadku proudu, který 28. dubna...

Vyšetřování totálního výpadku proudu, k němuž došlo před rokem ve Španělsku a zbytku Iberie, vyvrátilo, že by viníkem byly pouze obnovitelné zdroje. Problémem nebyl objem energie, které solární...

28. dubna 2026

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)

Válka na Blízkém východě zdražila pohonné hmoty i ve Spojených státech. Řidiči však za ně v jednotlivých státech USA platí velmi rozdílné částky. Zatímco v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8...

28. dubna 2026

Pandemická automobilová bublina uvrhla americké zákazníky do dluhové pasti

Prodejna osobních automobilů a SUV značky Chevrolet v Noblesvillu ve státě...

Stále více Američanů, kteří se zbavují svých aut, aby si pořídili nová, naráží na krutou realitu: jejich vozidla nemají takovou hodnotu, jakou dluží. Průměrná výše úvěru, který si dlužník bere na...

27. dubna 2026

ANALÝZA: Ani válka, ani mír. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda

Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)

Plánované mírové rozhovory mezi Teheránem a Washingtonem zatím končí fiaskem. USA i Írán sázejí na to, že druhá strana nevydrží tlak tak dlouho jako oni sami, tvrdí analytici. Současné...

27. dubna 2026

EET 2.0 je připravena, obstrukce opozice nečekám, sdělila Schillerová

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová nechce razantně snižovat daň z příjmu právnických osob, preferuje zrychlování odpisů. Chce tak podpořit nastartování ekonomiky. Řekla to na...

27. dubna 2026  17:35

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...

27. dubna 2026  17:31

Česká pošta má nového generálního ředitele. Richarda Hodula jmenoval ministr Metnar

Richard Hodul má za sebou řadu manažerských funkcí, především u společnosti...

Ministr vnitra Lubomír Metnar v pondělí jmenoval novým generálním ředitelem České pošty Richarda Hodula, bývalého šéfa Tchibo pro střední a východní Evropu. Jeho nominaci předtím schválila vládní...

27. dubna 2026  15:51

Regulace cen pohonných hmot zůstává. Pumpám dává jistotu, řidič změnu nepocítí

Čerpací stanice Shell v Koterovské ulici v Plzni - litr nafty za stropových...

Ministerstvo financí bude i v květnu nadále regulovat ceny pohonných hmot, ovšem s několika změnami. Nově se maximální ceny budou počítat z třídenního průměru, nikoli z jednodenních hodnot. Od května...

Noc pivovarů se rozšířila do tří krajů. Druhý ročník přilákal tisíce lidí

ilustrační snímek

Druhý ročník Noci pivovarů přilákal ve třech krajích přes pět tisíc návštěvníků. Do akce se zapojilo téměř 50 malých i velkých pivovarů, které nabídly exkluzivní prohlídky míst, kde se vaří pivo a...

27. dubna 2026  14:24

