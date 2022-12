Recese a stále vysoká inflace, předvídají analytici vývoj české ekonomiky

Česká ekonomika se řítí do zimní recese. Tvrdí to analytici Raiffeisenbank, podle kterých se rostoucí životní náklady nebo stoupající úrokové sazby začínají negativně propisovat do poptávkové strany hospodářství. S tím souvisí í značný pokles spotřebitelské důvěry, který je podobný jako při poslední globální finanční krizi v roce 2008.