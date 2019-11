Policie začala prověřovat miliardáře Vítka, čelí trestnímu oznámení

Čmejla s Divišem podali na Vítka trestní oznámení už letos v květnu, dokument ale dalšího půl roku „cestoval“ mezi různými policejními složkami a státními zastupitelstvími, píší Novinky.cz.

Kauzy se nakonec minulý týden ujala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Na její práci má dohlížet zkušený žalobce Boris Havel z pražského vrchního státního zastupitelství, který se specializuje právě na velké ekonomické a korupční kauzy.



„Detektivové se budou muset prokousat příběhem, který trestní oznámení začíná popisovat v roce 2008. Tehdy kyperská společnost Verali, ovládaná Čmejlou s Divišem, poskytla vlajkové byznysové lodi Vítka CPI Property Group investici přes 700 milionů korun do nákupu podílů v několika firmách. Dalších 269 milionů investovali o rok později,“ uvádí portál. Vítek tak díky tomu podle dokumentu zjistil, že oba zmiňovaní mají peníze. O rok později pak údajně vymyslel plán, jak jejich finance získat.

V trestním oznámení se dále píše, že „se rozhodl tyto finanční prostředky získat pro sebe a pro jím ovládanou skupinu tím, že jim přislíbí partnerství zajišťující jim 50procentní podíl na všech jím držených aktivech uvnitř i mimo skupinu a umožní jim formální kontrolu nad těmito aktivy“. Vítek sliby ale nakonec nedodržel, podle dokumentu to navíc ani neměl v plánu.

V roce 2010 tak vznikla dohoda, že se Čmejla s Divišem stanou polovičními obchodními partnery, pokud do Vítkovy skupiny investují 7,5 miliardy korun, což byla částka, která vznikla z ocenění čistého majetku jeho společností. Dohoda byla naplněna v letech 2010 a 2011, kyperská firma Verali podle portálu částku splatila ve třinácti platbách. Peníze pak zase sloužily k nákupu akcií firem, které držela Vítkova CPI.



Vítek měl poté využít informací, že jsou Čmejla s Divišem mezi trestně stíhanými v kauze Mostecké uhelné společnosti. V oznámení se uvádí, že „pod touto záminkou dosáhl toho, že nadále zůstal formálně majoritním benefičním vlastníkem celé skupiny“.

I tak ale Čmejla s Divišem investovali do Vítkových firem dál, a to přes dvě miliardy korun formou úvěru. Podle oznámení podnikal Vítek v mezičase takové právní kroky, jako by byli rovnocennými partnery. Ve skutečnosti nicméně žádné partnerství neexistovalo, zmiňuje portál.

Vítek v dubnu 2016 údajně přislíbil, že Čmejlu s Divišem vyplatí třinácti miliardami korun, což ale Vítek postupně oddaloval, existenci partnerství popřel a zabránil, aby byla Čmejlova a Divišova společnost Investhold zapsána na seznam akcionářů. Tím zabránil tomu, aby tito dva měli jakýkoliv vliv na chod impéria, zmiňují Novinky.cz.



Mluvčí CPI Jakub Velen jakékoliv nekalé praktiky či trestnou činnost firmy odmítá.