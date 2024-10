Polské ekonomice narostly svaly, Čechům spíš tuk, říká Radek Špicar

Podle Radka Špicara specializujícího se na témata hospodářské politiky a exportu musí nejdříve přijít restrukturalizace ekonomiky, což následně umožní růst platů. „Nemůže to být obráceně, to by ekonomiku zničilo,“ říká v rozhovoru pro MF Dnes.

Cesta z pasti „levné práce“, jak o ní hovoří odbory, musí vést jedině přes vymanění se z pasti „levné ekonomiky“.

Vláda schválila hospodářskou strategii, podle níž by se Česko do roku 2040 mělo vyšplhat do první desítky Evropské unie, pokud jde o výši hrubého domácího produktu na osobu přepočítanou podle parity kupní síly (v roce 2023 bylo šestnácté, pozn. red.). Je takový cíl reálný?

Kdybychom se podívali zpět do roku 1989 a položili si otázku, jestli jsme ekonomickou transformaci zvládli, jestli jsme úspěšná země, tak jednoznačná odpověď je ano. V průběhu prvních 20 let od listopadu 1989 jsme vytvořili a v praxi uskutečnili transformační model, který položil základy naší konkurenceschopnosti.