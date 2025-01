U dotací by se neměly hledat chyby v papírech, říká náměstek Večerka

Na začátku roku jste byl jmenován náměstkem ministra zemědělství za STAN. Do konce volebního období ale zbývá jenom tři čtvrtě roku, co byste chtěl na postu stihnout?

Moje jmenování je součástí politické koaliční dohody, přičemž na nedávném jednání sněmovního zemědělského výboru jsem se označil za součást antibyrokratického balíčku. Od ministra Výborného jsem dostal praktické úkoly související se zjednodušením administrativní zátěže, kterou mají nejenom zemědělci, ale i obce a neziskové organizace, které čerpají z evropského Programu rozvoje venkova. Je potřeba také přezkoumat, zda jsou některé postupy, které vyžaduje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) v rámci zjednodušování pravidel, nutné. Já jsem však byl na ministerstvu již déle, a to jako poradce pana ministra za STAN. A co se týče času – v březnu budeme novelizovat pravidla pro žadatele v Programu rozvoje venkova a tam již chci některé návrhy představit.

Máte už konkrétní požadavky na zjednodušení?

Mám, ale počítám, že je budu nejdříve konzultovat s úřadem a nevládními neziskovými organizacemi, takže je zatím neuvedu. Ale obecně jde o to, že chci zajistit, aby bylo naplňováno rozhodnutí ústavního soudu o sankcích. To říká, že sankce mají být přiměřené a odůvodněné. Mám obavy, že někteří úředníci si vzali z rozsudku jenom slovo odůvodněné, kdežto slovo přiměřené v pojetí SZIF a ministerstva chybí.

Radan Večerka Právník, který byl v 90. letech manažerem Občanského fóra. Následně se stal jedním ze zakladatelů programu Leader ČR zaměřeného na pomoc venkovu.

Od roku 2018 byl poradcem místopředsedy Senátu i poslaneckého klubu STAN pro oblast zemědělství a životní prostředí a rozvoj venkova.

Od ledna je náměstkem ministra zemědělství.

Sankce bývají často v procentech přidělených dotací v rámci přímých plateb...

To sice ano, ale u investičních dotací, o které mi hlavně v Programu rozvoje jde, se často odebírá celá dotace. Chtěl bych, aby byl zaveden princip jako u připravované metodiky kontrol eroze. Tedy že na mírně ohrožených místech se dostane možnost opatření udělat a budou doporučena. Ale za porušení se bude považovat pouze to, pokud tam eroze bude. A poté se bude zjišťovat, zda se protierozní opatření udělala.

Tedy že by se třeba u stavby sýrárny pouze kontrolovalo to, jestli se vyrábějí?

Někde to úplně takto nejde, jsou tam veterinární pravidla, která se musí dodržovat, a je to tak dobře. Ale v principu jde o to, aby se nehledaly chyby v papírech. Abych řekl jeden konkrétní případ, nedávno jsem slyšel o dotaci na agroturistiku za šest milionů korun, u které vznikla chyba za 40 tisíc korun, navíc v přidaných prvcích mimo objekt. A udělenou sankcí bylo sebrání celé dotace, reálně tedy likvidace podnikatele.

Mě vždycky fascinovalo, že v rámci Programu rozvoje venkova byla vyčleněna až desetina prostředků na poradenství. Bude to pokračovat?

Ještě ani nevíme, zda vůbec druhý pilíř Společné zemědělské politiky bude, nyní se vedou vyjednávání. Společná zemědělská politika vznikala velice dlouho i na základě toho, aby celá Evropa měla potravinovou bezpečnost, tedy aby se v případě, že ve Francii bude sucho, daly dovézt produkty z Itálie nebo Španělska a aby obyvatelé EU měli dostatek potravin. Ale k tomu poradenství – míra podpořenosti jednotlivých věcí v Programu rozvoje venkova je historicky daná tím, kdo si co vyhádal na monitorovacím výboru a na ministerstvu. Na to se budeme muset podívat znovu, aby vše korespondovalo se strategií státu. Koneckonců to znám i ze samotného výboru, kde jsem v předminulém období působil.

Pokud jde o poradenství – je potřeba, aby se doopravdy radilo, ne aby se dělalo poradenství kvůli tomu, že jsou peníze na poradenství. Firmy placené za poradenství by měly brát peníze za činnost, nikoliv za to, že udělají schůzi. O tom problému vím.

Jak se díváte na to, že většina projektů má univerzální dobu udržitelnosti pět let? Není to v zemědělství málo?

Je to kompromis, který se vyvinul od roku 2007. Je možné jednat o tom, že se u některých opatření prodlouží. Ale už některé věci se začaly v rámci udržitelnosti měnit. Například bylo bodové zvýhodnění na to, že se vytvářela pracovní místa. Jenže pak přišel covid a válka a nakonec se zjistilo, že je to velice nevhodný nástroj, protože není dostatek pracovníků. Úředníci přesto trvají na tom, že když projekt dostal tříbodové zvýhodnění, musí se to dodržovat.

Do příštích pravidel se s tím už nepočítá, protože je to v principu bláhovost. Když firma roste, tak může zaměstnat lidi z organického nárůstu, ale pokud jde třeba o rodinnou farmu, ta lidi navíc nejspíš nezaměstná, protože práci dělají členové rodiny. Maximálně zaměstnají uklízečku na třetinu úvazku, což určitě není důvod, proč taková zvýhodnění dělat.