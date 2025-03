Módní značka Queens se vrací. V Praze otevřela svou vlajkovou prodejnu

Nový kamenný obchod Queens v ulici 28. října kousek od Václavského náměstí funguje nejen jako prodejna nejnovějších kolekcí oblečení a obuvi, ale také jako výdejní místo pro objednávky z e-shopu.

Značka nabízí tisíce produktů od předních světových značek, jako jsou Nike, Adidas, Puma, Vans, Reebok, New Balance či Birkenstock. Zároveň pod vlastní značkou Queens Label prodává udržitelné oblečení, včetně kolekce Queens Essentials, která zahrnuje trička ze stoprocentní bavlny s doživotní zárukou. Sortiment privátní značky se neustále rozšiřuje a zahrnuje i doplňky, jako jsou ponožky či čepice.

Kromě speciální dámské kolekce a dámskému oblečení, jemuž se vyhradilo celé patro, vznikl také komunitní prostor Women’s Lounge, který nabízí prostor pro setkávání, workshopy a další marketingové akce. „Chceme, aby Queens nebyl jen o módě, ale také o jedinečném stylu každého z nás a místě, kde se budou naši zákazníci cítit sebevědomě v tom, co nosí,“ uvedla Johana Kučerová manažerka značky Queens. Prodejna podle ní cílí na lokální, ale i zahraniční zákazníky.

Za designem prodejny stojí architektonické studio Edit, které se chopilo návrhu prostoru, a tak v přízemí vznikla část s pánským oblečením, v patře pak část určená pro ženy.

Návratnost investice

Šéf Footshopu Peter Hajduček vnímá otevření této prodejny jako klíčový krok k naplnění dlouhodobé vize značky: „Před třemi lety jsme si dali za cíl dát dámské módní scéně větší prostor. Otevřením této prodejny se k tomu posouváme o mílový krok blíže. Nyní naše skupina má šest kamenných prodejen v pěti zemích,“ uvedl.

Samotná investice do prodejny se podle Hajdučka pohybuje ve vyšších milionech korun. „Nedávno jsme zveřejnili výsledky za loňský rok, které byly velmi pozitivní takže si takový krok můžeme dovolit. A z obchodního hlediska je velmi významný i pro naše značky. Ukazuje světovým značkám Nike nebo Adidas, že to myslíme vážně. Na evropské úrovni je velmi málo obchodů s tou volnočasovou módou. A my jsme v tomto ohledu vlastně jediní v České republice a jedni z mála v Evropě,“ řekl Peter Hajduček.

Díky zázemí Footshopu může Queens využívat nejmodernější technologie a odborné znalosti. V současnosti je značka dostupná na 19 trzích, přičemž největší zákaznická základna se nachází v České republice a na Slovensku.

V posledních letech módní značka s oblečením a teniskami Queens prošla zásadními změnami a po spojení s Footshopem v roce 2021 následovalo také uzavření třech původních prodejen.

Budování evropské značky

Footshop, založený v roce 2012 Peterem Hajdučekem, se stal jedním z nejvýznamnějších evropských prodejců prémiové volnočasové obuvi a oblečení. S obratem téměř 1,5 miliardy korun za rok 2024 a více než 75 procent tržeb pocházejících ze zahraničních trhů, se Footshop stal silným hráčem v segmentu módní a sneakers kultury.

Společnost provozuje pět prémiových kamenných prodejen Footshop v Praze, Budapešti, Bukurešti, Bratislavě a Varšavě a dlouhodobě spolupracuje s předními globálními značkami, jako jsou adidas, Nike, New Balance, Converse a Vans.

Kromě distribuce prémiových kolekcí se Footshop věnuje i rozvoji privátních značek, jako jsou FTSHP a Queens. Akvizicí Queens v roce 2021 posílil Footshop svou pozici na trhu a nyní pokračuje v budování silného hráče ve světě volnočasové módy. Footshop a Queens společně vytvářejí silnou platformu pro milovníky tenisek a módy.